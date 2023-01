REER : calculez votre économie d’impôt

Le REER permet-il seulement d’économiser de l’impôt ?

En contribuant à votre REER, vous diminuez votre revenu imposable. Ce faisant, vous pourriez devenir admissible à divers crédits et aides financières de Québec et d’Ottawa. L’économie totale pourrait donc être plus élevée que la somme indiquée par la calculatrice ci-dessus.

Quelle est la contribution maximale que je peux faire à mon REER ?

Pour connaître la contribution maximale que vous pouvez faire pour l’année 2022, consultez l’avis de cotisation 2021 que vous avez reçu de l’Agence du revenu du Canada. Assurez-vous de ne pas dépasser l’espace REER disponible, faute de quoi vous devrez payer des pénalités fiscales.

Quelle est la date limite pour contribuer à mon REER ?

La date limite pour contribuer à votre REER est le 1er mars 2023.