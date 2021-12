Qu’ont en commun le hockeyeur-vedette Jonathan Drouin, la mairesse Valérie Plante et tout un groupe hétéroclite de vaccinateurs ? Par leur vision, leur courage et leur engagement, ils ont donné à la société québécoise l’impulsion nécessaire pour faire des progrès. L’actualité rend hommage à ceux et celles qui ont marqué l’année 2021.