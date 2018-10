Prêts pour le pot?

Au cours des derniers mois, municipalités, forces policières, agences gouvernementales, établissements scolaires et producteurs de marijuana se sont préparés à la légalisation du cannabis. Vous le constaterez en lisant ce dossier, aucun n’est tout à fait prêt. Mais aucun, non plus, ne devrait être pris au dépourvu… Bienvenue au coeur de la plus grande expérience sociale, médicale et économique que le monde ait connue.