​​Décarboner le transport des passagers, c’est possible !

Le secteur qui est responsable de la plus large part des émissions de GES du Québec, soit 43 %, et qui est également responsable de l’augmentation des émissions de GES en 2019 (dernière année pour laquelle des données sont accessibles) est celui du transport.

Le gouvernement du Québec mise principalement sur une stratégie — l’électrification — pour décarboner le secteur. Certains prétendent que l’électrification est inefficace. Or, la réalité est plus nuancée : cette stratégie est à la fois nécessaire et insuffisante.

Comment faire, donc, pour résoudre le complexe problème des émissions liées à nos déplacements routiers ? Il faudra, tout simplement, plus d’une stratégie. Plus précisément, il en faudra trois, à appliquer en ordre de priorité : éviter, transférer et améliorer.

Éviter, transférer, améliorer

L’approche « éviter, transférer, améliorer » hiérarchise les actions en trois étapes pour réduire les émissions de GES liées au transport et favoriser une mobilité durable. Élaborée par une commission d’enquête du Parlement allemand au début des années 1990, c’est l’approche adoptée par les organisations et experts membres du Partenariat international pour le transport durable faible en carbone (SLOCAT). Elle s’articule comme suit : d’abord, mettre en place un aménagement du territoire et une planification qui cherche à faire éviter les déplacements ; ensuite, favoriser un transfert de l’auto solo vers les transports collectifs et actifs ; enfin, électrifier les véhicules restants sur la route.

Selon le SLOCAT, les stratégies « éviter » et « transférer » peuvent représenter de 40 % à 60 % des réductions d’émissions de GES liées au transport, à des coûts inférieurs à ceux des stratégies d’amélioration. Pourtant, les plans climatiques mis à jour des États signataires de l’Accord de Paris continuent de se concentrer fortement sur des stratégies d’amélioration. À elles seules, celles-ci représentent 52 % de toutes les mesures listées par les États pour réduire les émissions de GES liées au transport.

Première étape : éviter les déplacements

Si parler de réduction de l’utilisation de l’auto solo peut faire hérisser les poils de certains, c’est parce qu’on oublie souvent que nos villes et régions sont actuellement conçues en fonction des automobiles, et non des humains. C’est pourquoi le premier élément de l’approche vise à d’abord réduire les distances à parcourir.

Malheureusement, depuis les années 1950, l’approche du Québec favorise exactement le contraire. Ces erreurs d’aménagement — ou, dans les mots de plusieurs organisations, dont Équiterre et Vivre en Ville, ces horreurs d’aménagement — sont, pour n’en nommer que quelques-unes : l’étalement urbain qui empiète sur les terres agricoles et les milieux naturels, la prolifération des autoroutes, l’omniprésence du stationnement et sa facilité d’accès au stationnement, tout comme la désertion commerciale des centres-villes…

Avec l’élaboration en cours de la toute première Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire de la province, dont la publication est attendue au printemps 2022, le gouvernement a l’occasion de corriger le tir en se dotant de règles communes pour aider les collectivités à se développer tout en préservant le territoire agricole, les écosystèmes et le patrimoine bâti.

Selon les experts, un des éléments principaux que devra contenir cette politique est une révision de la fiscalité municipale, de façon à réduire la dépendance des municipalités à l’étalement urbain, notamment en diminuant la dépendance des municipalités aux revenus fonciers et en mettant en place des mesures d’écofiscalité. Les routes font partie du territoire et ont une incidence sur les distances que parcourent les gens. C’est pourquoi il faudra également décréter un moratoire sur l’expansion routière — en commençant par dire non au projet anachronique du troisième lien. Dans le cadre de son plan pour lutter contre l’urgence climatique, par exemple, le pays de Galles a suspendu tout nouveau projet de construction de route.

Deuxième étape : favoriser le transfert modal

Après avoir réduit les distances à parcourir, il faut favoriser le transfert modal de l’auto solo vers le transport collectif et actif. Il y a de nombreuses choses à faire sur ce front pour améliorer l’offre d’autobus, de métro ou de tramway, de pistes cyclables sécuritaires et de qualité, et d’infrastructures et de trottoirs accessibles aux personnes handicapées. Mais la façon la plus efficace de susciter ce changement de mode de transport est de réussir la première étape. Il est bien plus attrayant de sauter sur un Bixi si on n’a qu’une courte distance à parcourir — et cela n’enlève rien au plaisir des irréductibles qui parcourent plusieurs kilomètres par jour.

Même si le gouvernement a prévu des rehaussements importants des investissements depuis 2020 dans le transport en commun, la majorité des investissements du Plan québécois des infrastructures (PQI) sont encore attribués au réseau routier. En 2021, le PQI prévoyait plus de 28 milliards pour l’amélioration du réseau routier et 2,6 milliards pour des nouveaux projets autoroutiers, tandis que le budget alloué au cahier des projets de transport collectif était de 12,8 milliards.

Pourtant, dans son Plan pour une économie verte, le gouvernement lui-même s’est doté de l’objectif de financer le réseau routier et celui du transport collectif dans une proportion de 50-50.

De surcroît, la part de financement qui manque aux transports en commun sert principalement à lancer de nouveaux chantiers routiers, qui mettent du temps à être achevés. Pourtant, des mesures à court terme comme la mise en place de voies réservées pour les autobus peuvent contribuer à rendre ces derniers plus rapides, et donc plus attirants pour les usagers. Les caisses des transports collectifs ont également grand besoin d’être renflouées en raison de la baisse d’achalandage causée par la pandémie. La semaine dernière, la Société de transport de Montréal (STM) sonnait d’ailleurs l’alarme sur son gouffre budgétaire de 43 millions de dollars. Une situation qui nécessitera l’appui pluriannuel de Québec et d’Ottawa pour maintenir le niveau de service.

Troisième étape : améliorer l’efficacité des véhicules

C’est donc seulement après ces deux étapes que vient la dernière : améliorer l’efficacité énergétique des véhicules restants, c’est-à-dire, en 2022, réduire leur empreinte carbone au maximum en les électrifiant.

Cette stratégie tombe particulièrement sous le sens au Québec : les voitures et véhicules électriques seront alimentés par une électricité renouvelable à 99,8 %. Mais alors que, selon la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC, la consommation d’énergie des voitures a diminué de 18 % de 1990 à 2018, celle des camions légers — les minifourgonnettes, les véhicules utilitaires sport (VUS) et les camionnettes — a augmenté en flèche, de 210 % ! C’est parce que les Québécoises et les Québécois, pour ne pas citer Elvis Gratton, préfèrent les gros véhicules.

Cette tendance est d’ailleurs mondiale : selon l’Agence internationale de l’énergie, en 2021, les ventes de VUS ont atteint un record. On parle de 25 millions de nouveaux véhicules de ce type sur les routes, ce qui a entraîné une augmentation des émissions de GES de 120 mégatonnes. Cette augmentation des émissions annule à elle seule les réductions obtenues grâce à la hausse marquée des ventes de véhicules électriques.

Pour que la dernière stratégie soit vraiment un succès, il faudra, en plus de poursuivre l’électrification, lutter contre cet embonpoint automobile. Présentement, le gouvernement mise sur les véhicules zéro émission (VZE), en imposant qu’une proportion grandissante des véhicules vendus par les constructeurs automobiles soient des VZE jusqu’à ce que la vente de véhicules neufs à essence soit interdite, en 2035, et en basant son approche sur les incitatifs à l’achat de VZE.

Or, la date butoir de 2035 est en train de devenir caduque alors que plusieurs constructeurs automobiles annoncent eux-mêmes qu’ils ne vendront plus de voitures à combustion interne à cette date, ou même avant. Qui plus est, les subventions à l’achat de VZE, puisées à même les fonds publics, coûtent cher à l’État et bénéficient à une partie limitée, et privilégiée, de la population. Comme l’ont recommandé les experts consultés par le gouvernement du Québec pour élaborer son Plan pour une économie verte, ces subventions devraient plutôt être autofinancées par des redevances sur l’achat de véhicules polluants, ce qui découragerait par le fait même l’achat de VUS. En France, les voitures sont même taxées selon leur poids.

Il faudra aussi réglementer la publicité de tels véhicules. Ce n’est pas normal qu’en pleine crise climatique, on permette aux constructeurs automobiles de présenter des publicités associant VUS et plein air, alors que ces mêmes véhicules contribuent par leurs émissions de GES à la destruction de la nature.

Pas facile, mais nécessaire

Est-ce qu’appliquer cette stratégie à trois paliers sera simple ? Non. Est-ce une bonne raison pour ne pas l’adopter ? Non plus. Parce que nous sommes face à une crise existentielle. Parce que nous avons déjà fait, collectivement, des choses difficiles. Mais surtout, parce que les bénéfices découlant de notre sortie du paradigme automobile sont multiples : amélioration de la qualité de l’air et réduction des effets de plus en plus mortels des véhicules sur des citoyens vulnérables ; diminution de l’endettement des ménages ; baisse du temps passé à rager dans les bouchons de circulation ; augmentation de la fréquentation des commerces locaux et du sentiment de communauté…

Comme la plupart des solutions climatiques, décarboner le secteur des transports, si c’est bien fait, nous offre une occasion de repenser nos communautés de façon à les rendre plus justes, plus saines, avec une plus grande qualité de vie.