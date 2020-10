Bataille de rue : comment réduire l’empreinte de l’automobile dans nos villes ?

Ancien directeur général pour le Québec et l’Atlantique de la Fondation David-Suzuki, l’auteur est maintenant président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal.

À l’été 2009, sous l’impulsion du maire républicain Michael Bloomberg, la Ville de New York procédait à la piétonnisation d’une partie de Times Square. Cette décision allait marquer un point tournant pour cette cité de 8,4 millions d’habitants. En l’espace de six années et demie, la Commissaire aux transports Janette Sadik-Khan allait créer 640 km de nouvelles pistes cyclables, piétonniser 60 rues et places publiques, implanter Citi Bike — le Bixi new-yorkais — et, ce faisant, replacer l’être humain, plutôt que l’automobile, au centre de l’aménagement de la ville.

Dans son livre Streetfight: Handbook for an Urban Revolution, Mme Sadik-Khan relate la bataille qu’elle a dû mener, rue par rue, pour faire ces changements qui ont transformé New York et qui ont significativement (incontestablement ?) amélioré la qualité de vie dans cette mégapole. L’aménagement des rues — qui pose inévitablement la question de la place de l’automobile — est un sujet qui soulève les passions dans toutes les villes du monde. Qu’on en juge : le Wall Street Journal avait qualifié Citi Bike, une initiative soutenue par un maire républicain milliardaire et commanditée par l’une des plus grandes banques américaines, de projet communiste !

On ne peut s’empêcher de penser à l’expérience de New York lorsqu’on observe le ton des débats qui ont lieu à Montréal au sujet du réaménagement de quelques rues pendant l’été 2020, que certains assimilent à une guerre idéologique contre l’automobile. La rue est devenue un champ de bataille, et chaque centimètre retiré à la voiture pour créer une voie réservée au transport collectif, une place piétonne ou une piste cyclable provoque une levée de boucliers. Pourtant, ces changements sont nécessaires et soutenus par une vaste littérature scientifique. Les expériences remarquablement positives des autres grandes villes du monde qui les ont implantés avant nous militent également en leur faveur.

Pour bien comprendre les enjeux, il importe de prendre la mesure de l’empreinte de l’automobile dans nos villes. Lorsqu’on additionne la surface occupée par les rues et les stationnements, la voiture occupe de 50 à 60 % de l’espace dans les villes nord-américaines. Cette proportion atteint même 64 % à Houston. Los Angeles consacre au stationnement une superficie équivalente à celle de l’île de Manhattan ! Les coûts d’entretien de ces infrastructures sont énormes, sans compter la valeur foncière perdue de zones qui pourraient être affectées à des fins commerciales, résidentielles ou communautaires. Ces espaces minéralisés contribuent également aux canicules, aux inondations et à la vulnérabilité de nos villes aux changements climatiques.

Des urbanistes réfléchissent de plus en plus à des manières de libérer une partie de l’espace consacré aux automobiles, à la fois pour mieux endiguer la circulation et pour attribuer les zones récupérées — par exemple, les stationnements — à des usages plus productifs. Dans une modélisation saisissante, le New York Times a publié cet été les travaux de Vishaan Chakrabarti, un ancien urbaniste de New York qui a imaginé la ville sans voitures. Quant à la municipalité de San Francisco, elle a commencé à réfléchir aux usages consacrés aux espaces qui seront récupérés par un passage massif à l’autopartage et aux véhicules autonomes, prévu au cours des deux prochaines décennies. Bref, l’idée de recouvrer l’espace consacré à l’automobile fait son chemin dans les grandes villes du monde.

Revenons chez nous. Selon la Ville de Montréal, le réseau routier de la métropole comprend environ 4 050 km de voies de circulation. Une récente étude de Polytechnique Montréal évalue à 78 % l’espace de ces voies de circulation destiné à l’auto, contre 20 % aux piétons, 1,5 % aux infrastructures cyclables et 0,5 % aux transports collectifs. Le déséquilibre est évident. Par ailleurs, le nombre de véhicules en circulation augmente constamment à Montréal : il est passé de 854 000 en 2004 à 898 000 en 2011, puis à 969 000 en 2017, selon les données consignées dans le rapport Signes vitaux du Grand Montréal 2020 de la Fondation du Grand Montréal (FGM). Le taux de croissance du nombre de véhicules s’accélère et a dépassé 1,5 % en 2017, soit 50 % de plus que la croissance démographique.

Montréal est saturé de véhicules. La congestion routière dans le Grand Montréal a coûté 4,2 milliards de dollars en 2018, un sommet. La métropole se situe parmi les villes nord-américaines où le temps perdu quotidiennement dans la circulation par les travailleurs est le plus considérable, toujours selon les données compilées par la FGM. La situation n’est plus tenable. On peut tenter de le nier pendant encore une génération, mais le problème ne disparaîtra pas. Réduire l’empreinte de l’automobile dans nos villes n’est pas une proposition idéologique, c’est la conséquence logique d’une formule mathématique simple : on ne peut pas augmenter à l’infini le nombre de véhicules sur un territoire donné sans arriver à un point de rupture.

Nous sommes loin ici d’une guerre contre l’automobile. Les données probantes montrent plutôt l’inverse : nous subissons une invasion, dont les premières victimes sont les piétons — particulièrement les aînés et les enfants — de même que les cyclistes. Cinquante piétons et cyclistes sont décédés dans des accidents de la route depuis deux ans à Montréal, et un nombre beaucoup plus élevé d’entre eux ont subi des blessures d’une gravité relative. Un grand nombre de ces accidents se produisent sur des artères larges et à fort débit, comme Papineau, Christophe-Colomb, René-Lévesque ou… Saint-Denis.

Nous sommes arrivés au point de rupture. Nous ne pouvons ajouter ni nouvelles rues ni véhicules. Il faut donc repenser l’espace et ses usages. Certains continuent de s’opposer aux rues et aux places piétonnes ainsi qu’aux pistes cyclables, sous prétexte qu’elles nuisent au commerce. Encore une fois, les études scientifiques démontrent le contraire. Le scientifique en chef du Québec a même publié un avis à ce sujet sur la base d’études réalisées en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.

Comme le maire Bloomberg il y a 10 ans, le maire Labeaume à Québec, le maire Pedneaud-Jobin à Gatineau et la mairesse Plante à Montréal font face à une opposition idéologique et obstinée de la part de ceux qui ne veulent pas abandonner un peu de l’espace consacré à l’automobile. Cette bataille de rue pour le maintien de la suprématie de la voiture est perdue d’avance : la congestion ne disparaîtra pas sans un changement de paradigme. L’automobile devra céder un peu de ses privilèges pour que nos villes — et ceux et celles qui y vivent — recommencent à respirer. Prétendre le contraire relève de la pensée magique.

