Carnet de civilisation : un plein d’essence à Kamloops

Comme beaucoup de Québécois cet été face à la fermeture prolongée des frontières, je me suis tourné vers l’Ouest canadien. L’itinéraire classique consiste à atterrir à Calgary, à visiter les parcs nationaux de Banff et de Jasper, pour rouler ensuite à travers trois chaînes de montagnes jusqu’à Vancouver. Ou en sens inverse, selon l’inspiration. Ce trajet passe par la ville de Kamloops, où un géoradar a permis en juin de révéler la présence des restes de 215 enfants victimes des pensionnats pour Autochtones. J‘appréhendais ce passage, mais j’étais loin de me douter de ce qui m’attendait sur cette route.

Dès le départ de Jasper, le ciel était couvert d’une fumée gris-orangé provenant des feux de forêt qui ravagent la région de Cariboo, à quelque 700 km de là, en Colombie-Britannique. Plusieurs centaines d’incendies font rage dans cette province à la suite d’une vague de chaleur et une sécheresse records, qui ont fait plusieurs dizaines de victimes dans la région de Vancouver. Le soleil perçait à peine et les montagnes entourant la ville n’étaient que des silhouettes fantomatiques. Je tentais avec difficulté d’estimer l’échelle de ce qui se dévoilait sous mes yeux : comment la fumée d’incendies de forêt peut-elle recouvrir une chaîne de montagnes entière ?

Sur la route qui mène à Kamloops, j’essayais d’imaginer ce territoire avant l’arrivée des Européens, il y a un peu plus de 200 ans, et la vie de la Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc, avant que ces terres lui soient retirées et ses enfants, kidnappés. Comme partout en Amérique du Nord, les premiers colons européens ont accaparé, la plupart du temps de force, des territoires pour en extraire les ressources minières et forestières. Dans l’avion en direction de Calgary, j’ai regardé un classique de 1962 : La conquête de l’Ouest, avec John Wayne, Henry Fonda et James Stewart. Dès l’ouverture du film, cette citation : « La conquête de l’Ouest est une conquête réalisée face à des peuples primitifs et à la nature. » Dans le Larousse, les mots « soumettre », « maîtriser », « gagner » et « dominer » sont utilisés pour définir le mot « conquérir ». Je me disais que l’idéologie de la conquête demeure ancrée dans notre civilisation, que ce soit dans nos rapports avec la nature ou entre êtres humains.

En approchant de Kamloops par la route 5, on traverse la ville de Barriere, ravagée en 2003 par un incendie causé par un mégot de cigarette jeté par terre. Près de 20 ans plus tard, une scène de fin du monde y est figée dans le temps : des collines dénudées où subsistent des milliers de troncs d’arbres noircis, à perte de vue, dans toutes les directions, qui donnent l’impression d’attendre leur réveil pour envahir la ville. Une sorte de nuit des épinettes mortes-vivantes. Le tout sous une fumée jaunâtre qui épaississait à chaque kilomètre qui nous rapprochait de la région de Cariboo. L’image dystopique d’un monde de plus en plus familier.

Les feux de forêt sont fréquents dans cette région chaude qui reçoit peu de précipitations, et ils font partie du cycle naturel de régénération des forêts, mais les vagues de chaleur et les sécheresses des dernières années ont multiplié la fréquence, le nombre, la superficie et la puissance des incendies. Le pauvre petit village de Lytton, en Colombie-Britannique, en est un témoignage éloquent, lui qui a pulvérisé le record de chaleur canadien avec une température de 46,6 °C le 27 juin dernier, pour culminer à 49,6 °C trois jours plus tard. Le lendemain, le village était détruit par un incendie de forêt. Notre civilisation joue au pyromane, que ce soit avec un simple mégot de cigarette ou en nourrissant les changements climatiques, un plein d’essence à la fois.

J’ai moi-même apporté ma contribution à cette course absurde vers le précipice en m’arrêtant faire le plein d’essence à Kamloops, là même où l’on envoyait jadis des enfants « sauvages » pour les « civiliser ». L’interminable file de VUS qui attendaient pour du carburant, ou pour des beignes et du café au service à l’auto, m’a laissé amplement de temps pour réfléchir à cette civilisation que nous avons voulu imposer à tous les peuples par la domination. Encore une fois, j’essayais de saisir l’échelle de ce qui se déroulait devant moi, à Kamloops. Combien de files comme celle-ci partout en Amérique du Nord, au moment où j’attendais mon tour ? Combien de VUS, de litres d’essence, de contenants en carton ou en plastique jetés en une seule minute ? Combien de kilomètres carrés de forêts brûlées, combien de plastique dans nos rivières ? Combien d’enfants enlevés, de territoires volés et de cultures anéanties, combien d’arbres millénaires et d’écosystèmes détruits pour faire triompher cette civilisation ? Combien de touristes de l’espace ? Combien de temps encore avant que le château de cartes s’effondre ?

Ce même jour, alors que j’attendais pour faire le plein, une nouvelle recherche venait confirmer les conclusions d’une étude du MIT réalisée dans les années 1970, qui prédisait l’effondrement brusque de notre civilisation vers 2040. La nouvelle étude, publiée dans le Yale Journal of Industrial Ecology par Gaya Herrington, du cabinet mondial KPMG, montre que les tendances actuelles pourraient stopper la croissance économique d’ici une décennie et, dans la pire des hypothèses, provoquer un effondrement social dans les années 2040. Apparemment, nous sommes pile sur les trajectoires prédites il y a 50 ans. À moins, bien entendu, que nous trouvions la sagesse de transformer notre civilisation à temps.

J’ai repris la route, puis, à la sortie de Kamloops, j’ai aperçu cette publicité sur un panneau : « Big Mac just got bigger ». Toute notre civilisation résumée en cinq mots. Le temps d’un plein d’essence à Kamloops.

