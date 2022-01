Climat : vols au-dessus d’un nid de coucou

Ancien directeur général pour le Québec et l’Atlantique de la Fondation David-Suzuki, Karel Mayrand a rejoint en juin 2020 la Fondation du Grand Montréal à titre de président-directeur général.

Le journal belge Le Soir nous a appris en début d’année que la compagnie aérienne Lufthansa, l’une des plus importantes au monde, prévoyait effectuer 18 000 vols à vide cet hiver, dans le but de conserver ses droits de décollage et d’atterrissage dans des aéroports européens. Des milliers d’avions vides, des centaines de milliers de tonnes de GES inutilement émises en pleine crise climatique. Cet exemple illustre parfaitement les causes systémiques de cette crise, et pourquoi il est illusoire de penser la résoudre sans démanteler les systèmes qui l’alimentent.

Comment est-il possible que les compagnies aériennes et les autorités réglementant l’aviation en Europe, et leurs dizaines de milliers d’employés, en viennent à une telle solution, alors qu’il est urgent de réduire nos émissions de moitié en huit ans ? C’est qu’ils sont tous prisonniers d’un système dont l’inertie nous pousse au bord du gouffre. Les entreprises veillent à maximiser leurs profits, les autorités réglementaires s’appliquent à protéger le statu quo, et entre les deux, des armées de lobbyistes s’assurent que leurs intérêts particuliers priment le bien commun.

De plus en plus de voix s’élèvent pour affirmer que la clé de la lutte contre les changements climatiques ne réside pas dans des avancées technologiques — nous avons déjà toutes les technologies nécessaires —, mais plutôt dans des réformes systémiques du modèle de croissance économique dont nous sommes tous à la fois captifs et complices. Le slogan « Changer le système, pas le climat » est probablement le plus porteur de vérité. Quand le système fait voler des avions vides, c’est le signe de son échec le plus profond.

La méthode douce ne fonctionne pas

Je me voue depuis 25 ans à la protection de l’environnement et à la lutte contre les changements climatiques, et j’ai longtemps pensé qu’il était possible de réformer le système à la marge, graduellement, pour atténuer ses effets les plus néfastes. Dans les années 1990, on affirmait qu’il fallait prioriser la croissance économique, pour ainsi dégager les ressources nécessaires à la défense de notre environnement. L’économie canadienne a doublé de valeur depuis ce temps, et tous les indicateurs environnementaux, ou presque, se sont dégradés. Pire, on consacre toujours moins de 1 % du budget gouvernemental à la protection de l’environnement. Le problème fondamental réside dans la manière dont nous produisons la richesse.

On a ensuite affirmé qu’il fallait miser sur le découplage entre la pollution et la croissance économique, c’est-à-dire qu’on polluerait de moins en moins pour générer un million de dollars de croissance économique. Mais même si nous avons ainsi réduit l’intensité polluante de notre économie, la pollution absolue continue de croître. Chaque voiture pollue moins, mais comme il y a plus de voitures, la pollution augmente. Nos maisons sont mieux isolées, mais leur superficie a doublé, alors elles consomment plus d’énergie. Nous recyclons plus, mais nous achetons plus et les Amazon de ce monde génèrent plus d’emballages, si bien que nous produisons toujours plus de déchets. Le problème fondamental est la croissance elle-même, qui est incompatible avec une réduction globale de l’empreinte environnementale. L’idée répandue selon laquelle la technologie nous permettra de continuer de consommer toujours plus sans atteindre les limites physiques de la biosphère est un leurre. Le biscuit qui fait maigrir n’existe pas.

Et durant toutes ces années, à chaque tournant, alors que des scientifiques, des experts ou des environnementalistes proposaient des solutions aux problèmes environnementaux, ils trouvaient sur leur chemin des lobbyistes de l’industrie pour s’opposer à ces changements et protéger un statu quo qui servait leurs intérêts. De 1984 à 2009, l’industrie automobile a bloqué toute amélioration des normes d’efficacité énergétique des véhicules. Quand le président Obama a forcé l’adoption de nouvelles normes, l’industrie a répondu en produisant plus de VUS, véhicules beaucoup plus rentables pour les constructeurs, si bien que les émissions du secteur du transport ont recommencé à augmenter à la vitesse grand V à partir de 2015 aux États-Unis et au Canada.

Au Québec, l’industrie s’est opposée aux règlements l’obligeant à vendre plus de véhicules électriques, et elle continue d’offrir ces véhicules au compte-gouttes. Je pourrais parler des lobbys des pesticides, des forestières, de l’industrie pétrolière, gazière ou minière, qui militent activement pour atténuer, retarder ou carrément bloquer les mesures environnementales. Dès lors qu’on souhaite changer son fonctionnement, le système immunitaire de notre économie se défend, et les lobbyistes en sont les plaquettes.

Arrêtez-vous un instant pour encaisser ceci : ce n’est qu’à la conférence de Glasgow, en octobre 2022, que les négociations internationales sur le climat ont pour la première fois reconnu que les énergies fossiles étaient responsables du dérèglement climatique. Les lobbys du charbon, du gaz et du pétrole y avaient bloqué toute forme de référence pendant 30 ans. Le système immunitaire à l’œuvre.

Les forces du statu quo sont tellement puissantes, inscrites au cœur même de notre économie, dans l’ADN des entreprises, au sein de nos institutions réglementaires et de nos gouvernements, que nous en venons à faire voler des avions vides pour maintenir l’état actuel des choses en contemplant un réchauffement de trois degrés et plus comme s’il s’agissait d’une belle journée d’été.

« La définition de la folie, c’est de refaire toujours la même chose et d’espérer des résultats différents », disait Einstein. Ceux qui prétendent pouvoir résoudre la crise climatique sans changer le système et ses priorités en profondeur ne font que gagner du temps, ou le perdre, selon que vous soyez un défenseur du statu quo ou du climat. Nous avons suffisamment perdu de temps. Il faut commencer à imaginer une autre économie.

Un ancien collègue économiste m’illustrait la chose ainsi : notre problème fondamental réside dans le système d’exploitation de notre économie, mais nous tentons de le régler à la marge en changeant les applications. Cette approche est vouée à l’échec, et c’est pourquoi de plus en plus d’économistes travaillent sur des modèles économiques centrés sur les limites de la biosphère et la réponse aux besoins de base des êtres humains, plutôt que sur la croissance et le profit.

Plusieurs estimeront utopique l’idée d’une transformation en profondeur de notre modèle économique. Rappelons-nous que le système dans lequel nous vivons actuellement a été élaboré en deux semaines, à Bretton Woods au New Hampshire, lors d’une conférence monétaire et financière des Nations unies tenue en 1944 pour concevoir l’architecture économique de l’après-guerre. Cette structure a échoué à prévenir la crise dans laquelle nous nous trouvons. Il est peut-être temps de la remplacer par un système qui ne fait pas voler des avions vides.

