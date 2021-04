Comment j’ai appris à vivre avec la solastalgie

C’était par un petit mardi matin froid et pluvieux de novembre 2019. Je venais de laisser les enfants à l’école et je m’apprêtais à revêtir mes habits d’eco-warrior pour une autre journée à défendre notre planète. À l’autre bout du monde, l’Australie brûlait comme jamais auparavant et les images de koalas calcinés se répandaient comme de la cendre. Tout à coup, j’ai ressenti une immense fatigue et une tristesse profonde. Je suis retourné chez moi et j’ai écrit Un monde sans koalas, un texte qui s’est révélé être mon testament en tant qu’écologiste.

Quelque chose en moi s’est cassé ce jour-là. Pourtant, nous venions de rassembler un demi-million de personnes à Montréal avec Greta Thunberg. Dans le monde, plus de sept millions de personnes, jeunesse en tête, avaient marché ou fait la grève pour le climat. Nous étions près du point de bascule. Mais comme pour beaucoup de militants écologistes, il vient un jour où le poids du monde devient trop lourd à porter. Six mois plus tard, je quittais le mouvement. Comme le dit la chanson : « Ami, si tu tombes, un ami sort de l’ombre à ta place. »

Plus d’un an plus tard, je commence à comprendre ce que j’ai vécu, et ce que je continue de vivre depuis ce temps. Je ressens une forme de tristesse environnementale baptisée « solastalgie » par le philosophe australien Glenn Albrecht. Elle peut se définir de manière générique comme « l’expérience d’un changement environnemental vécu négativement ». J’ai trouvé sur France Inter une définition qui décrit très exactement ce que j’éprouve : « la souffrance de perdre ce qui nous entoure et où on se sent bien, un peu comme quand on quitte une maison pleine de souvenirs ».

La solastalgie provoque tristesse, colère, angoisse, anxiété, insomnie, le tout pouvant mener à la dépression grave. Je ne compte plus mes collègues, amis et connaissances qui m’ont témoigné en privé avoir perdu le sommeil ou souffrir d’anxiété. Depuis la démission, à l’été 2018, de Nicolas Hulot, ministre français de la Transition écologique et solidaire, et les rapports alarmants de l’ONU sur le climat plus tard la même année, c’est un véritable tsunami de détresse qui a déferlé sur les personnes dotées d’une sensibilité écologiste. Je me croyais protégé, moi qui ne souffre pas d’écoanxiété et qui réussissais à sublimer ces émotions dans l’action, mais j’ai vite été rattrapé par la tristesse de voir disparaître cette maison pleine de mes souvenirs.

Je vous parle d’un monde que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître

On a fait grand état de l’écoanxiété qui s’est répandue comme une traînée de poudre chez les jeunes (et plusieurs moins jeunes) devant les catastrophes appréhendées des prochaines décennies. Ce fut un choc pour moi d’entendre ma fille adolescente me dire que nous serions tous disparus d’ici 2050. Même si j’appartiens à la génération X, la génération du « No Future », et que j’ai grandi avec l’idée d’une guerre nucléaire qui déclencherait la fin du monde, j’ai quand même porté en moi pendant toute mon existence cette belle et émouvante idée que l’avenir nous réservait une vie meilleure. C’est un deuil énorme pour moi que d’accepter que la marche du progrès s’est inversée, que ma génération sera la première de l’histoire moderne à laisser en héritage un monde où les conditions de vie seront moins bonnes.

Comme si le deuil d’un avenir meilleur n’était pas déjà assez difficile à faire, je dois composer avec un profond sentiment de perte en constatant la disparition du monde naturel de mon enfance : le déclin des hivers froids et enneigés, la quasi-disparition des hirondelles, des caribous, des baleines, les innombrables forêts, étangs et sentiers détruits pour faire place à des quartiers anonymes ou à des Costco. Pensez-y un peu : 3,2 milliards d’oiseaux ont disparu en Amérique du Nord depuis les années 1970. Jamais mes enfants n’auront entendu la trame sonore de ce monde évanoui. Plus triste encore, je ne peux même pas m’en souvenir moi-même. Comme les souvenirs d’une maison familiale ancestrale qui aurait brûlé.

Briser le tabou

Depuis un an maintenant, je me refusais à faire part de ces sentiments publiquement. Comment aborder la question du deuil du passé ou de la peur de l’avenir sans tuer l’espoir ou démobiliser ceux et celles qui veulent changer les choses ? Je crois maintenant que non seulement il est possible de le faire, mais que c’est nécessaire. On ne rend service à personne en vivant cette épreuve dans l’isolement. Ressentir de la solastalgie ne signifie pas qu’on a perdu espoir ou qu’on abandonne, c’est simplement poursuivre la route en acceptant la charge émotive qui l’accompagne, et en répartissant ce poids entre nous. C’est un acte de courage et d’empathie.

Lors d’un lunch ensemble, il y a quelques années, un ami m’avait posé LA question la plus difficile pour un écologiste : « S’il est déjà trop tard, que devons-nous faire ? » Je lui avais fourni une réponse toute camusienne : « Je ne sais pas s’il est trop tard, mais si c’est le cas, nous avons le devoir de vivre heureux le plus longtemps possible. » Il avait souri et acquiescé. Âgé, il était très malade et voyait certainement la fin venir pour lui. Il est décédé le 14 mars dernier.

Voici le message que j’aimerais que l’on retienne de ce texte : il reste encore de bien belles choses en ce monde, et comme David Suzuki me l’a enseigné, l’être humain a la capacité unique dans la nature d’imaginer puis de créer l’avenir. La peur et la tristesse font partie des émotions humaines, tout comme la joie, l’amour ou l’espoir. Et qu’est-ce que l’espoir, sinon une idée du bonheur projetée dans le futur ?

Alors au lieu de vivre isolément le deuil du passé ou la peur de l’avenir, tentons de vivre heureux aujourd’hui et de préserver en nous cette étincelle qui nous permettra ensemble d’imaginer et de créer ce monde auquel nous aspirons. Je vous laisse sur ces sages paroles de Jacques Brel : « Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. […] Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. […] Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. »

Ancien directeur général pour le Québec et l’Atlantique de la Fondation David-Suzuki, Karel Mayrand a rejoint en juin 2020 la Fondation du Grand Montréal à titre de président-directeur général.