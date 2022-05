Comment les VUS ont conquis l’Amérique

Le lancement de la campagne « Pas de VUS pour moi » d’Équiterre a suscité un débat au sujet de l’omniprésence des véhicules utilitaires sport (VUS) sur nos routes, et de leur effet sur le climat, la sécurité et le portefeuille des Québécois. À l’heure où le prix du litre d’essence dépasse les deux dollars, où le pouvoir d’achat des ménages est grugé par l’inflation et où la prolifération des VUS met en péril nos cibles climatiques, le débat sur ces véhicules est devenu incontournable, et il est temps pour l’industrie automobile de rendre des comptes.

Pour bien comprendre les enjeux actuels, il est essentiel de nous rappeler le contexte qui a vu apparaître les VUS à la fin des années 1970, à une époque qui ressemble beaucoup à la nôtre. Retournons dans la seconde moitié des années 1970. Les États-Unis traversent une période de stagnation économique et d’inflation qui frôle les 10 %. À la suite du choc pétrolier de 1973 causé par l’embargo des pays membres de l’OPEP, le prix du baril de pétrole a été multiplié par quatre et le prix de l’essence à la pompe a doublé. Après le second choc pétrolier provoqué par la révolution iranienne en 1979, le prix du gallon d’essence aura triplé en moins de 10 ans.

Les images de l’époque frappent l’imaginaire : en raison de pénuries de carburant, de longues files de rutilantes et énormes voitures américaines se forment autour des stations-service. Devant cette situation, et dans le but de diminuer la dépendance des États-Unis au pétrole étranger, le président Jimmy Carter adopte en 1975 de nouvelles normes d’efficacité énergétique des véhicules qui vont entrer en vigueur graduellement de 1978 à 1984. Ces normes comportent une clause échappatoire pour la catégorie des camions légers (pensez camionnettes de type pickup ou Econoline), qui n’ont pas à atteindre les mêmes seuils d’efficacité énergétique que les voitures de promenade.

Toujours plus de VUS !

L’industrie automobile s’engouffre dans cette faille dès la fin des années 1970 pour commencer à exploiter le segment des VUS. Le Ford Bronco, vendu à 14 000 exemplaires en 1977, s’écoule à plus de 100 000 unités en 1979. Chevrolet propose quant à lui le Blazer, alors que Jeep n’est pas en reste avec le Cherokee. Au début des années 1990, Ford lance l’Explorer, un modèle familial à quatre portières qui connaît un succès foudroyant et contribue à démocratiser encore plus ce type de véhicule. Le camion léger, originalement conçu pour le transport de marchandises ou pour les zones rurales, devient alors un véhicule urbain destiné au transport de personnes.

Pendant 25 ans, de 1984 à 2009, l’industrie automobile bloque toutes les tentatives de rehausser les normes d’efficacité énergétique des véhicules, et profite de l’exemption pour les camions légers pour faire croître en parallèle le segment particulièrement lucratif des VUS. Ce n’est qu’en 2009, sous la présidence de Barack Obama, alors que GM et Chrysler sont pratiquement en faillite, que les normes fédérales sont enfin rehaussées aux États-Unis. La clause échappatoire pour les camions légers est maintenue, et la table est mise pour une explosion des ventes de VUS.

Les constructeurs automobiles inondent alors le marché de nouveaux modèles de VUS. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le nombre de VUS vendus sur le marché américain est multiplié par plus de trois, puisqu’il représente 2,8 millions d’unités immatriculées en 2010 et 8,6 millions en 2021. À l’échelle mondiale, pendant la même période, ces véhicules passent de 16,5 % à 45,6 % du marché automobile.

De 2010 à 2021, le nombre de VUS en circulation dans le monde bondit de moins de 50 millions à 320 millions. Pour l’année 2021 seulement, l’AIE enregistre une augmentation de 35 millions de VUS !

Un segment marginal il y a deux générations confirme donc sa place prépondérante ; ce choix des consommateurs a été conditionné volontairement par les campagnes de marketing tous azimuts de l’industrie automobile.

La hausse vertigineuse des ventes de VUS n’est pas sans conséquences pour le climat. De 2010 à 2018, ces véhicules ont représenté la deuxième source de croissance des émissions de GES sur la planète, toujours selon l’AIE, qui affirme par ailleurs qu’en 2021, s’ils avaient été un pays, les VUS se seraient classés sixièmes au palmarès des plus grands émetteurs mondiaux de GES, avec 900 millions de tonnes.

Le VUS moyen d’aujourd’hui est légèrement moins énergivore qu’une voiture de 2009, mais il consomme en moyenne 20 % plus d’énergie qu’une voiture de 2021, selon Équiterre. Environnement Canada ajoute, dans Rapport d’inventaire national 1990-2019 : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada, qu’« en 2019, les camions légers (une catégorie incluant les véhicules utilitaires sport [VUS], de nombreuses camionnettes et toutes les fourgonnettes) ont émis en moyenne 31 % plus de GES par kilomètre que les automobiles ».

Ces différences peuvent paraître minimes, mais compte tenu du remplacement massif des voitures de passagers par des VUS dans le parc automobile, elle est suffisante pour effacer pratiquement tous les gains réalisés avec les nouvelles normes.

Et au Québec ?

La Belle Province n’est pas en reste, puisque les VUS et les camionnettes (pickups) y auraient représenté 71 % des ventes de véhicules en 2021, selon l’édition 2022 de l’État de l’énergie au Québec, un rapport publié par la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal. Parmi les modèles préférés des consommateurs, pas moins de six « camions légers » accapareraient à eux seuls 20 % des ventes : le Série F de Ford, le RAV4 de Toyota, le Sierra de GMC, le CR-V de Honda, le RAM de Dodge et le Silverado de Chevrolet.

Le nombre de VUS et de camionnettes parmi les véhicules de promenade en circulation au Québec s’est accru de 70 % en une décennie, atteignant près de 2,2 millions en 2020. Il s’est ajouté 140 000 VUS sur les routes du Québec en 2020 seulement. Un VUS vendu au Québec en 2020 se détaillait 10 000 dollars de plus en moyenne qu’une voiture standard, et les profits des constructeurs reposent en bonne partie sur la marge de bénéfice plus élevée associée à ces modèles.

Selon une analyse des données de l’inventaire des émissions de GES réalisée par Équiterre, l’augmentation du nombre de VUS représente à elle seule 55 % de la hausse des émissions de GES du Québec depuis 2015, et l’industrie qui se vante de son engagement pour le climat continue d’allouer près de 80 % de ses budgets publicitaires à ses véhicules les plus polluants.

Des représentants de l’industrie affirment que des modèles électriques sont de plus en plus proposés, mais ceux-ci sont distribués au compte-goutte, et uniquement parce que la norme zéro émission adoptée par le Québec et 10 États américains force désormais les constructeurs à vendre un nombre minimal de véhicules électriques. Rappelons que l’industrie s’est opposée à ces normes partout où elles ont été fixées et qu’elle a fait activement campagne pour les rendre le moins contraignantes possible au Québec, ce qui contribue à empêcher la province d’atteindre sa cible d’électrification des véhicules pour 2030.

Les véhicules électriques sont beaucoup moins profitables que les VUS, ils sont même souvent produits à perte par les constructeurs. C’est pour cela que ces derniers ont peu d’intérêt à accélérer la cadence, écrivent les consultants de la firme américaine McKinsey.

Encore aujourd’hui, l’industrie poursuit son travail de lobbying pour protéger ses profits en retardant nos objectifs climatiques. Elle a d’ailleurs tiré parti de la présidence de Donald Trump pour faire annuler une seconde phase de rehaussement des normes prévue pour 2025, une décision récemment cassée par le président Biden. Ultimement, ce sont les consommateurs qui font les frais de cette stratégie de l’industrie, eux qui conduisent des véhicules 40 % plus coûteux à l’achat et 20 % plus énergivores en moyenne qu’une voiture. La différence va dans les poches des constructeurs automobiles et des pétrolières.

Nous voici donc près de 50 ans après le premier choc pétrolier, avec un litre d’essence qui dépasse les deux dollars ainsi qu’une inflation galopante qui grève le pouvoir d’achat et aggrave l’endettement des ménages, le tout sur fond de crise climatique. L’industrie automobile continue de mettre agressivement en marché des véhicules plus gros, plus lourds, plus chers et plus énergivores, qui représentent l’une des plus importantes causes de l’augmentation des émissions de GES au Québec, aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Les VUS sont aux années 2020 ce que les gras trans étaient aux années 1990. Il est temps pour nos gouvernements de les réglementer plus sévèrement, et pour l’industrie automobile de rendre des comptes relativement à son bilan catastrophique en matière de contribution au réchauffement climatique.

