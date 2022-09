Crise climatique : un livre pour soutenir les jeunes militants

Vous dites vouloir outiller les jeunes face à l’écoanxiété. Que leur suggérez-vous pour les aider à se sentir mieux ?

C’est un défi de tous les jours. Ce n’est pas parce que tout est en train de disparaître qu’il faut s’empêcher d’être heureux. Au contraire, on devrait goûter à tout encore plus fort, car ça ne reviendra pas. C’est normal de souffrir d’écoanxiété, mais ce n’est pas normal de porter tout le poids du monde sur ses épaules seul dans son coin. On ne sera pas utile si on est malheureux.

Il faut trouver rapidement quelqu’un avec qui en parler. Ensuite, faire un groupe de 4, 8, 16, 32, etc. Ils étaient 130 000 le 15 mars 2019, et puis 500 000 le 20 septembre. Tout ça grâce à quoi ? À une fille de 15 ans qui a décidé de faire la grève seule devant le parlement à Stockholm. Ce n’est pas elle qui a tout provoqué, c’était déjà là, mais elle a servi de paratonnerre au mouvement. Quand on s’engage, on a un effet sur son entourage. On va peut-être donner confiance à d’autres et, ultimement, ça va devenir la norme.

À travers le militantisme, j’ai nourri des amitiés pour la vie. On parle d’une douzaine d’écologistes, le nez dans l’effondrement de la planète tous les jours, mais qui avaient malgré tout beaucoup de plaisir. C’est à travers ces relations qu’on est capable de partager comment on se sent. Il va y avoir de grandes joies et de grandes déceptions, mais des gens seront là pour nous soutenir.

Des changements radicaux vont avoir lieu dans les prochains 10-20 ans, mais je ne sais pas si ce sera dans le bon sens. Une chose est sûre, pour gagner la game, il faut être sur la glace. La seule certitude que j’ai, c’est que le mur de Berlin était immuable et il est tombé en deux mois. L’Église était omniprésente à une époque et elle a été chassée en à peine une décennie. Ça peut aller vite quand ça arrive. Mon espoir est là. Mais est-ce qu’on est proche d’un point de bascule ? Ça, seul l’avenir nous le dira.