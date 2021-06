Déchets : le Québec, cancre du Canada

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) fouille dans les poubelles, dans le cadre de son chantier L’état des lieux et la gestion des résidus ultimes, qui se poursuit jusqu’au 22 décembre. On joue de plus en plus sur les mots, mais quand on dit « déchets », « résidus », « matières résiduelles » ou « rebuts »… c’est bel et bien des poubelles dont on parle. Et il est fort pertinent que le BAPE se penche là-dessus, parce que ce qui se passe n’est vraiment pas beau à voir.

Vous ne le lirez pas dans les bilans des plans d’action que le ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) produit (avec grand retard, celui du plan d’action 2011-2015 ayant été diffusé en décembre 2019 !), mais le Québec n’est rien de moins que le cancre canadien de la gestion de déchets.

Non seulement nous sommes mauvais, mais les choses empirent. Au lieu de regarder froidement les solutions, nous les évitons, comme en témoigne la récente Stratégie de valorisation de la matière organique du MELCC, qui vise à redresser les échecs de la collecte des « bacs bruns » pour valoriser nos restes de table en gaz naturel renouvelable et en compost.

Les Québécois sont les champions canadiens de « l’élimination des déchets » dans le secteur résidentiel, c’est-à-dire l’enfouissement et, dans certains cas, l’incinération. Selon la plus récente enquête de Statistique Canada, le Québec a éliminé, en moyenne, 385 kilos de déchets par personne en 2018. C’est 106 kilos de plus qu’en Ontario, et 220 kilos de plus que dans la province qui a le mieux fait, la Nouvelle-Écosse.

Pire, le Québec est aussi le leader de la croissance des déchets résidentiels allant dans les dépotoirs. De 2002 à 2018, la quantité totale a augmenté de 72 %. Comme la population augmente au fil du temps, la moyenne par personne n’a augmenté « que » de 53 %. Au Canada, en moyenne, la quantité de déchets a aussi augmenté, mais de 28 % au total, et de 9 % par personne. La surconsommation et, paradoxalement, l’amélioration du recyclage et du compostage qui soulagent notre conscience pourraient expliquer cette tendance à la hausse.

Un remède approprié : le pollueur-payeur

On pourrait se consoler en examinant les statistiques non résidentielles. Dans le secteur des industries, commerces et institutions, les volumes de déchets allant grossir nos dépotoirs ont diminué de 41 % au Québec, toujours de 2002 à 2018. Au Canada, pendant le même période, la réduction n’a été que de 5 %.

Comment expliquer cet état de fait et ces tendances inverses ? C’est en grande partie parce que le Québec refuse de mettre en pratique, pour les ménages, une méthode reconnue comme extrêmement efficace dans la gestion des poubelles : les faire payer. Dans les secteurs non résidentiels, c’est ce qui domine : les industries, commerces et institutions paient directement pour leurs déchets. Ils les gèrent et les réduisent.

Dans le secteur résidentiel, les ménages paient les éboueurs et les dépotoirs par l’intermédiaire de leurs impôts municipaux. Aucun lien de causalité n’existe entre leur sac de détritus et leur avis d’imposition. Comment s’étonner que les choses se dégradent ? Les Québécois semblent avoir une sensibilité particulière à la tarification de ce genre de services, comme en témoignent les levées de boucliers qui se produisent lorsqu’on parle, par exemple, d’installer des compteurs d’eau ou d’augmenter les tarifs d’électricité pour limiter le gaspillage. La majeure partie des élus ont donc préféré ne pas imposer pour l’instant la tarification directe des déchets à la population, afin d’éviter les rebuffades, même si rien ne dit que les citoyens ne seraient pas prêts à accepter cette mesure. La conséquence est directe : les 38 sites d’enfouissement du Québec se remplissent, au point que certains débordent. Il faut les agrandir ou en ouvrir d’autres, ce qui augmente les coûts et les nuisances.

Payer pour ses poubelles ne devrait être qu’une application directe de principes bien reconnus, inscrits en 2006 dans la Loi sur le développement durable : efficacité économique, pollueur-payeur et internalisation des coûts (c’est-à-dire le fait de payer pour les conséquences qui touchent tout le monde, mais personne en particulier). Vous produisez 400 kilos de déchets par an ? Vous devriez payer plus que votre voisin zéro déchet qui ne dépose jamais un sac de poubelle devant chez lui.

À lire aussi Carburer aux déchets

Pas si complexe à mettre en place

Seules quelques municipalités ont eu le courage d’aller de l’avant avec ce concept. Beaconsfield, dans l’ouest de Montréal, a par exemple déployé un système de collecte intelligente, qui introduit timidement un signal de prix : les résidants paient un prix fixe (150 $, 155 $ ou 160 $) en fonction de la taille de leur bac (120, 240 ou 360 litres), qui leur donne droit à 12 ramassages, soit 1 par mois. Pour plus de levées, il faut payer 0,40 $, 0,80 $ ou 1,20 $, selon la taille du bac.

Le système de collecte intelligente de la ville de Beaconsfield. (Photo : Ville de Beaconsfield)

Une autre manière de faire consiste à imposer aux citoyens des sacs d’une couleur particulière, les seuls qui seront ramassés, et à leur en donner une certaine quantité par année. S’ils dépassent cette quantité, ils doivent alors payer pour en obtenir de nouveaux.

Le gouvernement provincial devrait suggérer ou même ordonner aux municipalités de rendre plus transparente et responsable la gestion des déchets, puisqu’elles semblent trop timides pour le faire. Un accompagnement pourrait être offert aux villes afin de les aider dans la mise en place de ces systèmes.

Pendant ce temps, la championne canadienne de la gestion des déchets résidentiels est la Nouvelle-Écosse, qui en produit le moins par habitant. Son gouvernement disait explicitement dans sa politique de 2009 qu’il faut « utiliser des incitations financières et des mesures de dissuasion pour empêcher les déchets d’entrer dans les décharges ». Une limite sur le nombre et le poids des sacs de poubelle ramassés, par maison, a donc été imposée. À Halifax, seulement six sacs sont acceptés lors de la collecte, qui se fait toutes les deux semaines. Il n’y a pas de limite pour le recyclage, mais les citoyens ont l’obligation de séparer eux-mêmes le papier et le carton du plastique et des métaux. S’ils génèrent plus de déchets que ce qui est autorisé, ils doivent aller les porter au dépotoir et payer des frais pour leur élimination.

Il est temps d’agir

Jouer à l’autruche ne fonctionnera pas longtemps. En premier lieu parce que nous n’aurons plus la tête dans le sable, mais dans une montagne de couches jetables, de pelures de banane et de vieilles chaussures trouées. Ça ne sera plus tenable. En second lieu parce que nos gouvernements, et particulièrement celui du Québec, commencent à prendre au sérieux leurs engagements climatiques. Or, au Québec, les émissions de gaz à effet de serre qui stagnaient depuis 30 ans ont recommencé à augmenter ces dernières années. Le secteur des déchets est celui dont les émissions de GES ont le plus augmenté depuis 2012, bien plus encore que le secteur des transports, même si celui-ci reste le principal contributeur au bilan global. Les déchets ont ainsi produit 6,7 millions de tonnes de GES au Québec en 2019, selon l’inventaire du gouvernement fédéral, soit 8 % du total. Mais cette proportion est en augmentation, plus que n’importe dans quel autre secteur.

Le MELCC vous dira que c’est justement pour cela que le BAPE mène une enquête sur les résidus ultimes. Il vous dira aussi qu’il y a une nouvelle stratégie de valorisation de la matière organique — ces peaux de banane dans vos déchets qui causent les GES. Le problème, c’est que cette nouvelle stratégie évite consciencieusement de responsabiliser le citoyen. Elle refuse d’introduire une écofiscalité visible pour le mangeur de carottes. Elle ne fait cependant que ça, distribuer des carottes. Il en reviendra donc au BAPE de rappeler les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets : faire payer les responsables et sortir le bâton, parce que ça fonctionne. Les humains n’aiment pas payer : ils vont changer leur comportement. Et il est grand temps qu’on change !

Pierre-Olivier Pineau, Ph. D. (administration) est professeur à HEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie. Il est notamment expert dans le domaine des politiques énergétiques et des marchés de l’électricité. Il a déposé au BAPE un mémoire sur la gestion des résidus en mai 2021.