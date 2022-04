Du leadership climatique, svp !

Je marinais dans la tristesse entraînée par la décision du premier ministre Justin Trudeau d’approuver, au début d’avril, le projet pétrolier Bay du Nord. Alors que je me questionnais sur la capacité des gouvernements à faire face à la réalité climatique, j’ai lu une entrevue du journal Le Devoir avec le maire de Québec Bruno Marchand, où il défendait fermement sa vision du leadership des villes à l’ère de la crise climatique, et affirmait que sa réélection n’est qu’un objectif secondaire. Dans ses mots, il pratique la « politique non pas pour une job, mais par conviction ». Et j’ai eu un déclic.

Cette approche du maire Marchand sur l’importance pour les élus de faire preuve de leadership en matière climatique détonne dans le paysage politique, car nous sommes habitués à une gouvernance par sondages. On nous répète sans cesse que la population ne suivrait pas les gouvernements si ceux-ci adoptaient des mesures climatiques plus ambitieuses. Comme la démocratie sous-entend que le gouvernement adopte des politiques pour lesquelles la population est favorable, il en découlerait que cette démocratie serait incompatible avec une réponse proportionnelle à la gravité de la crise climatique. Cette idée tient pour acquis qu’une majorité de citoyens ont une opinion ferme sur tous les sujets de politiques publiques, indépendamment des prises de position des politiciens. Or, je suis d’avis — et il y a de solides preuves empiriques en faveur de cette hypothèse — que, plutôt que d’être contraints par l’opinion publique, les élus disposent d’une large marge de manœuvre pour façonner cette opinion.

Par exemple, les professeurs d’économie politique David Broockman de l’Université Berkeley et Daniel M. Butler de l’Université Washington à Saint-Louis ont travaillé avec huit législateurs d’État pour analyser les réponses des électeurs à leurs positions sur une série de questions, allant de la dépénalisation de la marijuana à l’augmentation du salaire minimum. Ils ont constaté que dans l’ensemble, les électeurs ont continué d’accorder leur soutien aux élus ayant défendu des positions auxquelles ils s’opposaient. Même que les électeurs devenaient beaucoup plus susceptibles de changer d’avis et d’évoluer vers un accord avec la position de leur législateur ! Sur des questions qui comportent une dimension d’inconnu, les opinions du public sont souvent ambigües, pas entièrement formées.

Des décideurs politiques mentionnent souvent leur inquiétude que se reproduise ici l’épisode français des gilets jaunes, qui avait causé en 2018 un soulèvement populiste en réaction à l’imposition d’une taxe sur les carburants. Même si la leçon principale à tirer de cette expérience est l’importance que les mesures climatiques soient ancrées dans une approche de justice distributive, les politiciens canadiens sont inquiets des impacts de la polarisation sur l’adoption de politiques climatiques. Plusieurs données expérimentales démontrent que la polarisation change fondamentalement la façon dont les citoyens prennent des décisions en intensifiant leur propension à suivre aveuglément les positionnements du parti qu’ils soutiennent. Parce que la polarisation exacerbe le « raisonnement motivé », soit la tendance à trouver des arguments qui mènent aux conclusions auxquelles nous voulons croire. Et génère une prise de décision davantage basée sur la partisanerie que sur des arguments factuels.

Dans un article publié en 2013, le professeur de Sciences politiques de l’Université Northwestern James Druckman et ses collègues ont examiné l’effet comparatif de l’apport d’informations substantielles et de l’approbation partisane sur la question des forages pétroliers et gaziers aux États-Unis. Les participants démocrates et républicains à qui des faits ont été soumis ont changé d’opinion pour adopter des positions plus ou moins sympathiques à la cause — tant qu’ils ne connaissaient pas la position de leur parti. Une fois celle-ci dévoilée, les partisans des deux côtés ont adopté la position du parti auquel ils s’identifient et sont restés insensibles aux renseignements factuels qui leur étaient présentés.

Prenons l’exemple du soutien du Parti conservateur du Canada concernant les projets de pipeline pour transporter du gaz naturel liquéfié vers la côte est du pays. Selon la théorie de Druckman, dans un environnement polarisé, les supporteurs de ce parti seront plus susceptibles d’être en faveur de ces nouveaux de projets de pipeline une fois que le Parti aura confirmé une position à ce sujet. Et ce constat est important, car les élites politiques sont souvent plus polarisées que la population elle-même.

En d’autres mots, nous nous trompons sur la direction de la causalité entre la formation de l’opinion publique et les prises de positions politiques. Sur des questions qui comportent une dimension d’inconnu, le public n’a parfois pas d’opinions entièrement formées et sans ambiguïté avant que des décideurs se prononcent sur celles-ci. Et les impacts de cette conception erronée sont profonds. En basant entièrement leurs décisions sur des données de sondages, les décideurs omettent une variable cruciale : leur propre pouvoir.

Il faut nommer un chat un chat : miner la crédibilité de mesures climatiques parce que la population ne serait « pas prête » à les adopter n’est rien d’autre qu’une excuse bien pratique pour masquer un échec total de leadership politique.

Est-ce que cela veut dire qu’il faut remiser les sondages ? Non. Mais ceux-ci ne doivent pas complètement remplacer le compas moral et scientifique qui devrait être le principal guide de notre réponse aux crises convergentes auxquelles nous faisons face.

Comme la réponse à la crise climatique requiert de faire des choses qui n’ont jamais été faites auparavant, il est normal de ne pas comprendre toutes les facettes de ces changements et que la posture face à ces derniers soit initialement la confusion, la peur ou l’opposition. Pourtant, une fois que ces changements sont adoptés et que leurs cobénéfices se font ressentir, ils sont souvent soutenus par les citoyens. On peut penser à l’aménagement du Réseau Express Vélo (REV) sur la rue Saint-Denis à Montréal : le projet a suscité une très forte opposition, mais depuis son inauguration en novembre 2020, il est emprunté par 4 000 personnes par jour. Ou encore au cas classique des cours de transport urbain, celui de la ville de Stockholm, qui a réussi en 2006 à gagner un référendum sur une taxe imposée aux conducteurs des véhicules qui entrent dans une zone du centre-ville, après une période d’essai de sept mois durant laquelle le trafic a baissé de plus de 20 %.

Il ne faut pas sous-estimer la complexité qu’impose une transition énergétique juste, et ce dans le système démocratique d’une fédération aux réalités régionales vastement différentes. Cette complexité inclut nécessairement la prise en compte des impacts politiques des décisions. Mais que la seule réponse du premier ministre Trudeau à la douleur économique, bien réelle, des gens de Terre-Neuve-et-Labrador soit d’approuver un nouveau projet de production de fossiles relève d’un consternant manque d’imagination et de courage politique.

Les politiciens sont élus pour incarner une réponse face aux enjeux de l’heure. Parfois, cela nécessite de défendre des idées nouvelles, qui pourraient laisser la population incertaine si elles ne sont pas défendues avec vision et conviction. Ce n’est pas une voie facile. Mais n’est pas exactement ça, le leadership ?

