Faut-il s’inquiéter des roches… en plastique ?

Que restera-t-il de nous dans 50 millions d’années ? Si des paléontologues extraterrestres débarquaient sur Terre pour y casser quelques pierres, que révéleraient les fouilles dans les couches sédimentaires formées au XXIe siècle ?

« Du plastique, affirme sans détour la géologue Patricia Corcoran. Des strates de plastique, de la roche de plastique, des fossiles de plastique. » En 2012, en arpentant la plage de Kamilo, sur la grande île d’Hawaï, la professeure au Département des sciences de la Terre de l’Université Western de London, en Ontario, a découvert une étrange roche, faite de sable, de cailloux, de coquillages… et de plastique !

« J’ignore si nous étions les premiers à trouver une telle roche incluant du plastique — j’en doute —, mais nous avons été les premiers à le mentionner dans un article. Nous en avons trouvfé sur les 21 sites que nous avons explorés. Il a fallu inventer un mot pour désigner cette matière : plastiglomérat. » Le néologisme est la contraction de « plastique » et de « conglomérat », terme courant en géologie pour parler des roches sédimentaires faites de galets grossiers enchâssés dans une matrice durcie de sable ou d’argile.

Plastiglomérat. Une matière mi-naturelle, mi-artificielle. Mi-caillou, mi-plastique. Certains la nomment Frankenstone…

Ces « roches » hybrides sont parfois plus résistante à l’usure et à l’érosion que certaines vraies roches.

Après ce premier signalement, la bizarrerie a été repérée par des scientifiques ailleurs dans le monde. En 2015, sur une plage du nord de l’Espagne. En 2019, dans l’archipel portugais de Madère ainsi que dans les Cornouailles, en Angleterre, et en 2020, sur l’île de Giglio, en Italie. En 2022, c’est sur l’île de Trindade, au large du Brésil, un sanctuaire de tortues marines, que des chercheurs trouvent le plastiglomérat. Et en 2023, on le signale sur les plages des îles Andaman et Nicobar, en Inde, ainsi que sur l’île de Panjang, en Indonésie.

La pollution par le plastique est présente dans tous les océans, dit Patricia Corcoran. « Ce plastique échoue en grandes quantités sur des plages situées au carrefour de courants océaniques. La plage de Kamilo, par exemple, est recouverte de “confettis” de plastique. » C’est que le plastique se brise avec le temps, mais ne se décompose pas. Au final, de minuscules débris de l’ordre du millimètre, voire du micromètre flottent dans les océans et échouent sur les plages. Puis, des campeurs ou des pêcheurs font des feux, ce qui fait fondre le plastique présent dans le sable. En refroidissant, il durcit et s’amalgame avec les sédiments qui l’entourent. Dans d’autres cas, le plastique fondu peut s’insinuer dans les fissures et anfractuosités des grosses pierres et durcir là, explique la géologue.

À lire aussi Plastique et océans : des solutions en vue

Le scénario peut se produire ailleurs. Un feu dans une forêt fortement fréquentée par les humains ou de la lave en fusion conviennent aussi parfaitement, tant qu’il y a du plastique à proximité — ce qui ne manque pas sur Terre.

Dans tous les cas, le résultat est le même : une « roche » hybride d’un genre nouveau, parfois plus résistante à l’usure et à l’érosion que certaines vraies roches. Si résistante qu’elle risque d’être incorporée dans les archives géologiques des prochains millions d’années.

« D’hypothétiques paléontologues du futur remarqueront assurément ces strates sédimentaires très concentrées en plastique qui dateront de notre époque », affirme aussi Sarah Gabbott, paléontologue à l’Université de Leicester, en Angleterre. « Nous sommes clairement en train de laisser notre marque jusque dans la géologie du globe. »

Tant et si bien que, selon de nombreux géologues, il pourra s’agir de la caractéristique la plus sûre pour déterminer les couches rocheuses datant de l’Anthropocène. Cette nouvelle époque dans laquelle nous vivons, et qui n’a pas encore été officiellement intégrée à l’échelle des temps géologiques, succéderait à l’Holocène (l’époque amorcée après la dernière glaciation, il y a 11 700 ans) et serait caractérisée par l’emprise de l’humain sur la Terre et sur ses cycles biogéochimiques.

Pour l’instant, les experts ne s’entendent pas sur le moment exact où commencerait cet Anthropocène : l’apparition de l’agriculture, il y a 10 000 ans, lorsque les niveaux de méthane dans l’atmosphère ont commencé à grimper en raison des animaux d’élevage ? la découverte du Nouveau Monde, à partir des années 1500, qui a entraîné des vagues d’extinctions à cause des espèces introduites ? le début de la deuxième phase de la révolution industrielle, vers 1850 ? les essais nucléaires des années 1950 ? Quel que soit le moment choisi, le plastique restera pour les géologues du futur un indubitable indicateur qu’ils fouillent dans des strates rocheuses de l’Anthropocène.

La transformation naturelle des sédiments meubles en roche sédimentaire est lente, de l’ordre de la dizaine de millions d’années, affirme Sarah Gabbott. En comparaison, l’arrivée du plastique sur Terre a été soudaine. La découverte des polymères synthétiques remonte à 150 ans à peine, une fraction de clin d’œil à l’échelle géologique. Et cette arrivée a été massive : au cours des 70 dernières années, 10 milliards de tonnes métriques de matières plastiques ont été produites, dont une bonne partie s’est retrouvée dans l’environnement. « Cela laissera une marque très précise dans les archives géologiques », avance Sarah Gabbott.

Pour savoir sous quelle forme le plastique sera préservé à long terme, la paléontologue essaie d’accélérer le temps en laboratoire. Ses recherches consistent habituellement à observer la décomposition des créatures mortes et à voir ce qui est conservé dans différentes conditions. Mais dans ses moments libres, elle étudie aussi la fossilisation de nos déchets. « Je prends du plastique, de l’aluminium et d’autres fossiles potentiels du futur et je les soumets à des températures, des pressions et des agressions chimiques semblables à celles qu’ils rencontreront lors de la fossilisation. »

Au fil du temps, les fossiles naturels perdent de l’hydrogène, de l’azote et de l’oxygène. Mais le carbone peut parfois persister dans la pierre, laissant un fin film ayant la forme de l’objet : le fossile. De même, les températures augmentant à mesure que la pierre s’enfonce dans la croûte terrestre, les morceaux de plastique enfouis noirciront à mesure que les polymères se décomposeront, libérant d’infimes quantités de pétrole et de gaz et laissant un fragile résidu de carbone. « Des bouteilles de plastique écrasées et des CD pourront possiblement être conservés, enchâssés dans la pierre — pas exactement tels quels, mais sous forme de restes parfaitement reconnaissables. »

Du côté de l’Ontario, Patricia Corcoran tente aussi de lire l’avenir à sa façon, sur les plages des Grands Lacs. Elle s’intéresse à la répartition et à la dégradation des débris de plastique dans les sédiments des rives et des côtes des lacs, des rivières et des océans. « En se mêlant aux sédiments naturels comme le sable, de minuscules fragments de plastique souvent invisibles à l’œil, appelés microplastiques et nanoplastiques, entrent tout bonnement dans les grands processus géologiques qui mènent à la formation de roches sédimentaires », expose la chercheuse.

À lire aussi Déchets : le Québec, cancre du Canada

À cause des longs processus tectoniques, le plastique, qu’il soit sous forme de plastiglomérat ou disséminé parmi les sédiments, peut être enfoui sous terre. Les roches peuvent atteindre des profondeurs et des températures infernales, et le plastique, comme la roche, fond. Patricia Corcoran imagine que, « sur des millions d’années, les plastiques pourraient même redevenir une source de pétrole, s’ils se trouvent dans les bonnes conditions d’enfouissement ».

Toute cette pollution pourrait donc finir par disparaître… après énormément de temps. « Je préfère savoir le plastique consolidé dans un plastiglomérat plutôt que libre de circuler et de contaminer la chaîne alimentaire, commente la géologue. Mais il y en a tellement en circulation. Même si nous cessions soudainement de produire du plastique, il faudrait des dizaines de millénaires avant qu’il disparaisse de tous les écosystèmes. »

Que restera-t-il de nous dans 50 millions d’années ? Possiblement des fossiles de CD et des falaises de plastiglomérat.

Cet article a été publié dans le numéro de novembre 2023 de L’actualité, sous le titre « Les fossiles de l’Anthropocène ».