GES : pour revoir ses cibles, Québec doit savoir comment les atteindre

L’auteur est professeur à HEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie. Il est notamment expert dans le domaine des politiques énergétiques et des marchés de l’électricité.

L’urgence climatique requiert que le monde entier s’unisse pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de manière à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C en 2100. Pour y arriver, tous les pays devront éliminer complètement leurs émissions de CO 2 (le principal GES) autour de 2060. Puis, il faudra aller plus loin, en retirant du CO 2 de l’atmosphère. Cela nécessitera de faire pousser plus de plantes (en espérant qu’elles demeurent en vie et se reproduisent) ou de garder le CO 2 sous terre (en se croisant les doigts pour qu’il y reste).

Le Québec a pour objectif officiel de réduire de 37,5 % ses émissions de GES en 2030 — par rapport au niveau de 1990 — et d’arriver à la carboneutralité en 2050. En 2019, dernière année pour laquelle des données sur les émissions de GES ont été publiées pour la province, nous en étions à une réduction de 3,1 %, grâce à des baisses réalisées de 2003 à 2013. Cependant, les émissions sont en croissance depuis 2016. Il est donc plus qu’évident que nous n’atteindrons pas la cible de 2020, qui prévoyait une réduction de 20 % par rapport au niveau de 1990.

Pouvons-nous atteindre la cible de 2030 ? La stratégie retenue pour mettre en œuvre le Plan pour une économie verte 2030, élaboré par le gouvernement du Québec pour mener la lutte contre les changements climatiques, ne prévoyait éviter que 13 millions de tonnes (Mt) de GES sur les 29 à éliminer pour parvenir à faire baisser les émissions de 37,5 %. Il reste donc à trouver des moyens d’obtenir une réduction supplémentaire de 16 Mt !

C’est dans ce contexte que plusieurs regardent les ambitions des pays européens : l’Union européenne vise à réduire ses émissions non pas de 37,5 %, comme au Québec, mais de 55 % d’ici 2030 ; le Royaume-Uni promet une réduction d’au moins 68 % pour 2030 ; et la Finlande veut atteindre la carboneutralité dès 2035 ! Le Québec semble donc bien peu ambitieux en comparaison.

La question se pose : devons-nous viser, nous aussi, une plus importante réduction ? Lors de la conférence de Glasgow sur les changements climatiques (COP26), qui se tiendra du 31 octobre au 12 novembre 2021, tous les pays du monde vont se réunir pour tenter d’harmoniser leurs actions climatiques. Selon les termes de l’Accord de Paris de 2015, les États sont tenus de renforcer leurs « contributions déterminées au niveau national », c’est-à-dire de s’engager (sans contrainte ni obligation légale) à faire davantage pour la lutte contre les changements climatiques.

Le Québec pourrait ainsi dire que la réduction de 37,5 % pour 2030 ne suffit pas et qu’il faut viser 55 %, comme l’Union européenne, ou même 68 %, comme le Royaume-Uni. Pour le climat et la planète, mais surtout pour les sociétés humaines, atteindre de telles cibles serait une excellente chose. Au lieu de vivre de plus en plus de phénomènes liés à la chaleur extrême — pluies torrentielles et sécheresses, entrecoupées de feux de forêt et d’autres catastrophes climatiques —, nous pourrions espérer stabiliser le climat à un niveau pas radicalement différent du climat actuel.

En toute rationalité et par souci pour les générations futures, nous devrions viser plus haut et agir sans plus tarder.

Un bon diagnostic est nécessaire

Malheureusement, le contexte que nous connaissons nous oblige sans doute à autre chose. Nous n’avons même pas encore analysé pourquoi nous avons raté notre objectif de 2020. Le gouvernement a publié en 2019 un bilan de mi-parcours des actions menées jusqu’en 2016-2017 dans le cadre du Plan d’action 2013‑2020 sur les changements climatiques. Ce bilan soulignait la nécessité d’accélérer les mesures, de les optimiser et d’en trouver d’autres — parce que les actions actuelles sont insuffisantes. Il mentionnait aussi les problèmes de gouvernance dans la gestion des fonds alloués à la lutte contre les changements climatiques, problèmes qui n’ont pas encore été résolus.

Il faudra probablement attendre jusqu’en 2022 ou 2023 avant d’obtenir un bilan complet de notre échec collectif à respecter la cible de 2020. Pendant ce temps, les ventes de véhicules neufs à essence se portent très bien et le prix de l’essence a de nouveau atteint des sommets, signe de l’engouement des consommateurs pour ce produit directement responsable de la plus grande part de nos émissions de GES.

Derrière nos bonnes intentions et nos cibles pas si ambitieuses se cache une réalité plus sombre : d’une part, notre gouvernement n’a pas de plan sur lequel compter pour nous mener à l’atteinte de la cible de 2030 ; d’autre part, nous nous consacrons collectivement plus au magasinage de voitures, de maisons et de toutes sortes de produits qu’à une réflexion sur la transformation de notre vie permettant de réduire, et d’éliminer complètement dans les 30 prochaines années, les émissions de GES. Avant de viser plus haut, nous devrions nous concentrer sur la base. Il faut comprendre ce qui n’a pas marché, le corriger, engranger quelques succès, et ensuite accélérer la cadence.

Lorsque Greenpeace Québec, par exemple, demande à ce que la province hausse sa cible de réduction des GES pour 2030, l’organisme ne fait pas le diagnostic de ce qui n’a pas fonctionné jusqu’à maintenant. Ce serait l’équivalent de demander à un coureur mal préparé, qui a échoué à courir 10 km, de tout de suite s’inscrire pour un marathon (42 km), et pourquoi pas pour un Ironman (enchaînement de 3,8 km de natation, de 180,2 km de cyclisme, puis du marathon de 42 km). C’est facile de s’inscrire, mais les chances de réussir sont inexistantes pour ceux qui, comme nous, n’ont pas commencé l’entraînement.

Au lieu de viser des cibles toujours plus grandes, commençons par plus d’introspection. Mettons le doigt sur nos erreurs des dernières années, corrigeons-les, prenons confiance en nous et construisons un plan d’action collectif cohérent. Ainsi, nous ne paraîtrons peut-être pas les plus ambitieux à Glasgow en 2021, mais nous aurons plus de chances de faire partie de ceux qui tiendront promesse en 2030.

