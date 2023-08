Il y a trop de ces fichues voitures

Auteur de plusieurs livres, Taras Grescoe est un journaliste montréalais spécialisé en urbanisme et en transport urbain qui donne depuis une douzaine d’années des conférences sur la mobilité durable. Dans son infolettre Straphanger, il raconte ce qu’il observe de mieux et de pire en matière de transport urbain au Québec et lors de ses voyages autour du monde.

«Il y a trop de voitures sur les routes. » C’est une affirmation que l’on entend souvent, elle est à peu près aussi controversée que « le coût des loyers est trop élevé ». Comme nous le savons tous, les automobiles sont à l’origine de la pollution et de l’étalement urbain, et elles tuent des gens. Elles provoquent également des embouteillages qui vous mettent en retard au travail, à l’école ou chez le médecin. (N’oubliez pas une chose cependant : au volant de votre voiture, vous n’êtes pas coincé dans les bouchons, vous les causez.) Nous, et la planète, nous porterions mieux s’il y avait moins de véhicules sur les routes et si plus de gens pouvaient se déplacer en transports en commun, à vélo, en fauteuil roulant ou à pied. Et, au moins intellectuellement, les gens semblent comprendre le lien entre les émissions de gaz d’échappement et le réchauffement de la planète.

Cet été, des records de température ont été battus dans le monde entier. L’immense sécheresse qui sévit dans le sud-ouest des États-Unis est en train d’être reclassée comme une véritable désertification. La semaine dernière, l’ex-capitale du royaume d’Hawaï a été réduite en cendres et plus d’une centaine de personnes ont perdu la vie à cause d’une combinaison inédite de vents secs intenses et de températures élevées. À l’heure où j’écris ces lignes, toute la population de Yellowknife a été évacuée, alors que de vastes étendues des Territoires du Nord-Ouest sont en proie à un incendie incontrôlable aux proportions gigantesques. Dans le nord du Québec, dans la région de la baie James, des dizaines de feux de forêt font rage actuellement.

Pourtant, lorsque quelqu’un a l’audace de faire le lien et de souligner que si nous voulions vraiment diminuer les émissions, nous devrions peut-être réduire le nombre de véhicules sur les routes — en fait, nous aurions dû commencer hier —, l’enfer se déchaîne.

C’est ce qui s’est passé dans mon coin d’Amérique du Nord, la province de Québec, lorsque le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a osé dire ce qui suit lors d’une conférence de presse la semaine dernière : « Je suis de ceux qui croient aux véhicules électriques… Tout devrait être électrique ! Mais il faudrait en avoir la moitié moins ! »

La déclaration du ministre a fait les gros titres des médias, et son porte-parole s’est empressé d’affirmer que le gouvernement provincial n’avait pas l’intention de réduire le nombre de véhicules sur les routes du Québec. Le lendemain, le premier ministre François Legault est revenu sur les propos de M. Fitzgibbon : « Il faut être réaliste… Ce n’est pas au gouvernement de dire qui va conduire quoi. Les gens feront ce qu’ils veulent. Ceux qui veulent en avoir trois en auront trois. »

Le Journal de Montréal, dont les journalistes adorent dénoncer l’hypocrisie, qu’elle soit réelle ou apparente, a réussi à dénicher une photo récente de Pierre Fitzgibbon, vêtu d’une veste de cuir, posant à côté d’une BMW K 1600 Bagger 2023. Le concessionnaire le félicitait sur sa page Facebook pour l’acquisition de cette superbe monture. La moto en question est massive, et elle comporte, précise le site de BMW, un « légendaire moteur de six cylindres » qui fonctionne assurément à l’essence.

Une fois que vous aurez fini de rigoler, passons aux statistiques. Il y a actuellement 1,47 milliard de voitures sur les routes du monde. Seules 26 millions d’entre elles sont électriques, malgré tout le battage médiatique autour de ces véhicules. Le terme « motorisation » est utilisé par les statisticiens pour décrire le taux de possession de voitures dans une société ; 400 véhicules pour 1 000 habitants est généralement considéré comme le seuil de « motorisation de masse ». Il n’est pas surprenant que les États-Unis soient en tête du classement mondial de la motorisation avec 866 véhicules pour 1 000 habitants, le Canada se situant autour de 670, soit à peu près le même taux que la France, l’Allemagne et d’autres pays d’Europe de l’Ouest. Au Québec, qui compte 8,45 millions d’habitants, on estime à 7 millions le nombre de véhicules immatriculés, dont seulement 171 000 sont électriques. Le gouvernement provincial a pour objectif de mettre en circulation 2 millions de véhicules électriques d’ici 2030, c’est-à-dire dans sept ans à peine.

J’ai déjà exprimé mon scepticisme extrême à l’égard d’une transition vers les véhicules électriques à l’échelle des sociétés. Je crois qu’il s’agit d’une pensée paresseuse, d’un tour de passe-passe classique qui permet aux gouvernements de simplement remplacer une voiture par une autre (l’électrique, plus lourde et plus coûteuse) ; ça ne réduit en rien l’étalement urbain, les embouteillages et le nombre de morts sur les routes. (Sans parler du fait que ces centaines de millions de véhicules électriques nécessiteraient des masses de « pétrole blanc », le lithium, qui provient de mines à ciel ouvert souvent situées sur les terres de populations autochtones déjà durement éprouvées.)

Que fait donc le Québec — et le parti au pouvoir, la Coalition Avenir Québec — pour atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Pas grand-chose. Dans son Plan québécois des infrastructures 2023-2033, il a prévu des investissements de 31 milliards pour les autoroutes, mais de seulement 13,8 milliards pour le transport en commun (c’est à la page A.29 du document, si jamais vous cherchez).

Au Québec, le nombre de camions légers (la catégorie qui inclut les VUS) a augmenté de 128 % de 2000 à 2017, selon un rapport de la Fondation David Suzuki.

Résultat : de 1990 à 2017, la population du Québec a crû de 25 %, tandis que le nombre de voitures en circulation a augmenté de 64 %, selon la même source.

Soyons clairs : le secteur des transports est aujourd’hui le premier contributeur aux changements climatiques ; au Québec, il est responsable de 43,3 % des émissions de gaz à effet de serre (le chiffre le plus récent prépandémie).

Comme l’a dit un jour le poète américain Ogden Nash : « Nous faisons de grands progrès. Mais dans la mauvaise direction. »

J’ai déjà écrit que les pratiques d’aménagement du territoire expliquent le fait que tant de gens — au Canada, aux États-Unis et dans le monde — dépendent de l’automobile. Depuis quelques générations, nous construisons nos villes ainsi que nos banlieues de deuxième et troisième couronnes en fonction de l’utilisation de l’automobile. Pour de nombreuses personnes, il n’est tout simplement pas possible de s’en passer. La résolution de ces problèmes est un plan à long terme et à multiples facettes, sur lequel quelques villes dans le monde travaillent depuis un certain temps. Mais leurs efforts sont compliqués par le fait que les usines continuent de construire de nouvelles voitures, dont la plupart fonctionnent encore à l’essence, et que le taux de production ne diminue pas.

Cela dit, les individus ont un pouvoir d’action. Beaucoup de ceux qui prennent la crise climatique au sérieux ont réorganisé leur vie de manière à ne pas avoir à utiliser les véhicules qui sont à l’origine du réchauffement de la planète.

En cet Été de l’Enfer, il faut avoir un esprit sacrément obtus pour ne pas faire le lien entre les émissions de gaz à effet de serre et les incendies de forêt, les records de chaleur battus et les rivières atmosphériques (causant des pluies diluviennes) qui ravagent actuellement le Canada et le monde. Pourtant, lorsqu’un élu suggère que nous devrions peut-être, juste peut-être, penser à réduire le nombre de véhicules émettant ces gaz sur les routes, ses déclarations sont accueillies avec stupeur et indignation.

Bien sûr, nous vivons cette dissonance cognitive tous les jours — et nous l’avons vue dans des scènes à la Mad Max de gens fuyant Fort McMurray et maintenant Yellowknife, menacés par les flammes, à bord de véhicules… à essence. La réaction à la modeste proposition du ministre est un exemple particulièrement flagrant de ce phénomène.

Elle se résume à ceci : « Évidemment, il y a trop de voitures dans le monde, mais cela ne s’applique pas à moi. Parce que j’ai besoin de ma voiture. » Multipliez cette croyance par 1,47 milliard, et vous obtiendrez des calottes glaciaires qui fondent, des inondations, des ouragans, et un monde en flammes.

