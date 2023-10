La colère boréale

«D es fois, je me dis que nous autres, les chefs de famille, on devrait prendre les choses en main et barrer le chemin », dit l’Innu Jean-Luc Kanapé, 48 ans.

Le gardien du territoire pour le Conseil des Innus de Pessamit est de ceux qui en ont assez d’attendre que le gouvernement du Québec dépose enfin sa stratégie de protection du caribou forestier, promise depuis 2019 et reportée trois fois. Alors ils songent à barrer le chemin aux entrepreneurs qui continuent de grignoter la forêt aux confins du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.

L’Innu Jean-Luc Kanapé, gardien du territoire, vit à l’année dans le secteur visé pour une aire protégée. (Photo : Matthew Joycey)

Le caribou forestier est un emblème. Pour l’industrie forestière, il incarne toutes les contraintes qui pèsent désormais sur son avenir (et peut-être le clou dans le cercueil de nombreuses scieries et papetières). Pour les Innus, qui se cherchent dans la modernité, le sort d’atiku — « caribou », en innu — agit comme le révélateur de quatre siècles de colonialisme et d’acculturation. Pour les écologistes, il représente la partie la plus visible d’une biodiversité dilapidée. Pour les chasseurs, pêcheurs, villégiateurs et autres amants du plein air, le caribou symbolise des fins de semaine de paix au camp, au chalet ou sous la tente.

Dans ce carré de forêt intouchée s’affrontent les intérêts des uns et des autres depuis plus d’une décennie. Dès 2014, le premier ministre Philippe Couillard avait cristallisé le débat en affirmant qu’il ne « [sacrifierait] pas une seule job dans la forêt pour les caribous ». Depuis, tout concourt à faire monter la tension : l’intention du gouvernement fédéral de protéger l’espèce par décret ; la négociation interminable d’un traité entre Québec et les Innus qui n’aboutit pas depuis 21 ans ; la volonté des Innus de Pessamit de protéger un territoire de 2 761 km2 de toute exploitation ; les demandes des industriels, qui réclament un plan de sauvetage s’il faut soustraire de larges pans de la forêt à l’exploitation. Et les atermoiements du gouvernement québécois, qui ménage la chèvre et le chou, délivrant des permis de coupe dans des territoires protégés tout en reportant sa stratégie de protection du caribou.

Jean-Luc Kanapé est l’une des rares personnes qui vivent à l’année dans ce territoire. Pour se rendre chez lui, il faut faire 85 km sur la route 385 de Forestville jusqu’à la guérite de la zone d’exploitation contrôlée (zec) de Labrieville, traverser celle-ci sur 35 km de chemin de gravier, puis encore parcourir quelques kilomètres sur un petit chemin cahoteux. De l’autre côté du lac, c’est la limite sud du projet d’aire protégée.

Le guitariste et acteur à ses heures, qui donne la réplique à Christine Beaulieu dans le film Nouveau-Québec, vit dans une maison en contreplaqué d’une seule pièce, où les peaux des deux loups tués l’hiver dernier côtoient le drone à infrarouge. Près de l’habitation, une grande tente fait office de réfectoire et plusieurs tentes traditionnelles servent à loger les visiteurs qui viennent s’initier à la culture innue. Mais l’occupation principale du gardien du territoire, c’est le dénombrement et la surveillance de la harde du réservoir Pipmuacan — la plus menacée et celle qui incarne tout le conflit.

Aux prises avec les coupes forestières qui dégradent son environnement et favorisent ses prédateurs — le loup et l’ours noir —, la harde de caribous forestiers de Pipmuacan ne compte plus que 225 individus. Si rien n’est fait, elle connaîtra le même sort que les hardes de Val-d’Or, Charlevoix et la Gaspésie, réduites à quelques individus désormais protégés en enclos.

Profitant d’une éclaircie entre deux orages, Jean-Luc Kanapé nous embarque sur son ponton, le photographe et moi, pour nous conduire vers sa découverte récente : le lieu de campement de son arrière-grand-père. Le contraste est grand entre les diverses coupes forestières sur la rive droite du lac et, sur la rive gauche, les massifs de conifères parsemés de touffes de bouleaux et de trembles encore intacts…

Nous abordons sur une plage sablonneuse pour emprunter un sentier à demi enfoui sous le lichen, épais de 15 cm par endroits. Les marques anciennes de hache sur les arbres servent de balises. Dans une clairière, sous un nuage de moustiques, on distingue encore très nettement le carré de tente cerné par le lichen. « D’avoir retrouvé les traces de mon arrière-grand-père, ça m’a donné de la force », confie notre guide.

Quelques heures plus tôt, il n’avait pas caché sa lassitude. « Si tu savais comme je suis fatigué parfois. Fatigué de me battre, de l’intimidation, de devoir constamment rappeler nos droits ancestraux. »

Le campement de Jean-Luc Kanapé sur le lac Kakuskanus, au sud du Pipmuacan. (Photo : Matthew Joycey)

***

A u moment de notre séjour, début juillet, le Conseil des Innus de Pessamit tenait des séances d’information et de consultation sur le caribou au centre communautaire Ka Mamuitunanut.

Dans une salle toute en bois sont réunis une quinzaine d’Innus titulaires de lots de piégeage dans le bassin de la rivière Betsiamites, dont le réservoir Pipmuacan. Certains sont aussi entrepreneurs forestiers. Ils sont venus entendre l’ingénieure forestière du Conseil, Marie-Hélène Rousseau. De son ton posé, cette native de la couronne nord de Montréal — qui a trouvé sa vocation en regardant le documentaire-choc de Richard Desjardins L’erreur boréale, en 1999 — expose le projet.

Cette aire est la principale recommandation de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, créée par Québec en 2021 pour recueillir les réactions devant deux stratégies de protection : une qui n’aurait aucun impact sur l’industrie forestière et l’autre qui réduirait sensiblement la zone exploitable. À la surprise quasi générale, son rapport déposé en août 2022 a rejeté la stratégie « sans impact » et proposé un train de mesures, à commencer par la mise en place du projet d’aire protégée des Innus de Pessamit.

Le vice-chef Jérôme Bacon St-Onge commence la rencontre par un discours en innu dans lequel je reconnais des mots français comme « conseil » et « comité ». La langue est celle d’artistes comme Florent Vollant et Scott-Pien Picard, mais le ton moins poétique. Le vice-chef traduira ensuite en innu les propos de l’ingénieure.

À lire aussi À la rescousse des langues autochtones du Québec

Marie-Hélène Rousseau présente une série de diapos de cartes : celles des millions d’hectares de coupes et de feux, celle des milliers de kilomètres de chemins forestiers, celles des centaines de baux de villégiature et des dizaines de pourvoiries, celle de la demi-douzaine de petites aires protégées existantes, et enfin celle de la grande aire projetée par la communauté.

Selon la politique officielle du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, les permis de coupe délivrés « imitent » les perturbations naturelles des feux et de la tordeuse des bourgeons de l’épinette — ce que l’on appelle l’approche « écosystémique » dans la gestion de la « ressource ». Sauf que, explique l’ingénieure, la coupe vise d’abord les forêts les plus matures, qui constituent précisément l’habitat des caribous forestiers. De plus, les dommages causés par les coupes ne se substituent pas aux perturbations naturelles, mais s’y ajoutent.

Marie-Hélène Rousseau résume aux participants les connaissances acquises grâce aux études scientifiques. Les hardes ne migrent pas d’elles-mêmes vers le nord : elles disparaissent plutôt par attrition. « Les coupes forestières rajeunissent le milieu et favorisent les prédateurs, qui s’attaquent d’abord aux faons. » La harde de Pipmuacan ne compte que 3 % de faons : il en faudrait 15 % pour assurer le maintien naturel.

Sur la rive du réservoir Pipmuacan, un sentier d’orignal. (Photo : Matthew Joycey)

Avant la rencontre, le vice-chef m’avait exprimé sa consternation devant un gouvernement qui retarde encore le dépôt de sa stratégie sous prétexte des feux tandis que la forêt reste la cible des abatteuses 24 heures sur 24, sept jours sur sept. « On n’est pas contre le développement économique. Tout ce qu’on demande, c’est un aménagement responsable de la forêt. » Cependant, ajoute-t-il, les Innus doivent composer avec l’enjeu supplémentaire de la protection d’une culture indissociable du territoire sur lequel ils ont des droits ancestraux. « C’est pour ça qu’on demande de participer aux décisions. »

Au cabinet du ministre de l’Environnement, Benoit Charette, on temporise. « Les feux de forêt historiques ayant particulièrement touché certaines régions nous ont forcés à réanalyser des aspects de la stratégie, mais l’intention demeure inchangée », affirme Louis-Julien Dufresne, directeur des communications.

À lire aussi La forêt boréale change, et pas seulement à cause des feux de forêt

Mais pourquoi avoir retardé le dépôt de la stratégie dans la zone du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, alors que les feux étaient essentiellement à des centaines de kilomètres à l’ouest, en Abitibi ? « Une stratégie parcellaire ou qui couvrirait partiellement le territoire du Québec ne remplirait pas l’objectif que s’est fixé le gouvernement d’atteindre l’autosuffisance des hardes de caribous menacées. »

***

«O n est chez nous chez eux », souligne Catherine Simard, directrice générale de la zone d’exploitation contrôlée de Forestville. « Et parce qu’on est empilés, il faut s’entendre. » Empilés parce que les zecs, les pourvoiries, les territoires de trappe, les parcs, les réserves fauniques, les barrages d’Hydro-Québec et les territoires de coupe s’imbriquent et se superposent dans le Nitassinan — « notre terre », en innu.

Steeve St-Gelais (1) ; Catherine Simard (2) ; Mike Paul (3) ; Marie-Hélène Rousseau (4) ; Jérôme Bacon St-Onge (5) ; Renaud Lacasse (6) ; Russel Tremblay (7) ; Jonathan Gill-Verreault (8) ; Éric St-Pierre (9). (Photos : Matthew Joycey)

Catherine Simard, native du coin, nous reçoit au poste d’accueil de la zec, une jolie maison de planches rouges entre le McDonald’s et l’entrée de l’aéroport. La zec de Forestville est la neuvième plus grande des 63 zecs québécoises — avec 1 328 km2 (trois fois la superficie de Montréal) et 935 plans d’eau et rivières. La directrice générale et son conjoint ont acquis leur propre pourvoirie, le Domaine Orégnac, située derrière la zec de Labrieville, près de chez Jean-Luc Kanapé. « Ça me passionne, dit-elle, et je travaille pour des passionnés. »

Même si le territoire des deux zecs a été lourdement exploité par l’industrie forestière, Catherine Simard en dresse un bilan faunique positif. C’est que le gibier populaire auprès des chasseurs, comme l’orignal ou l’ours noir, prolifère dans des massifs forestiers jeunes où abondent les feuillus ou les petits fruits. De même que le menu gibier, comme la gélinotte ou le lièvre. Par contre, d’autres espèces, comme le caribou, préfèrent les forêts matures. Mais elle constate que les mentalités évoluent : l’industrie forestière est davantage ouverte à consentir à des accommodements, par exemple en réduisant l’exploitation en période de chasse ou en choisissant un tracé de chemin qui convient aux utilisateurs.

L’entrée de la zec Martin-Valin. La forêt boréale au Saguenay–Lac-Saint-Jean et en Haute-Côte-Nord est découpée notamment en 27 zecs, 50 pourvoiries à droits exclusifs, deux parcs nationaux et deux réserves fauniques. (Photo : Matthew Joycey)

***

É ric St-Pierre, contremaître en voirie forestière pour la Coopérative forestière de Petit Paris, à Saint-Ludger-de-Milot, au Lac-Saint-Jean, roule doucement sur le chemin des Passes-Dangereuses. Il nous emmène observer les opérations d’un « kit », c’est-à-dire une équipe de forestiers manœuvrant une abatteuse multifonctionnelle et un transporteur.

Nous mettons 1 heure 45 à faire le trajet entre la scierie à Saint-Ludger et le kilomètre 45. « C’est pas des routes d’asphalte icitte », dit Éric St-Pierre, dont la camionnette affiche 307 000 km au compteur.

Au kilomètre 16, nous nous tassons sur le côté pour laisser passer un énorme camion, le « planétaire », ainsi baptisé d’après le système d’engrenage qui permet de charger 100 tonnes, soit le triple de la capacité des camions de bois ordinaires. Le mastodonte, trois fois plus large qu’une voiture et haut comme un duplex, passe lentement, en route vers la balance de la scierie…

Au kilomètre 45, nous partons à pied dans les traces de l’abatteuse. L’odeur de résine est puissante et la marche est difficile au travers des branchages et des troncs écrabouillés.

À 300 m de la route, les faîtes des épinettes et des bouleaux se soulèvent les uns après les autres, puis se couchent. L’abatteuse est un petit engin avec un bras articulé muni d’une sorte de pince qui saisit l’arbre à la base, le scie, l’ébranche, le mesure et le tronçonne en sections programmées de 8 à 16 pieds. En cinq secondes.

Le spectacle dantesque de la machine qui dévore la forêt en piétinant les chicots rejetés et les branches cassées résume tout le paradoxe de l’industrie forestière. Cette réalité est laide et frappante pour les uns, mais les forestiers, qui parlent de « récolte » plutôt que de « coupe », y voient quelque chose de beau — ou, à tout le moins, une nécessité : la matière première afin de produire le matériau de construction le plus écologique qui soit, très loin devant le plastique, le ciment ou le métal. Parce que la nature, en fixant le CO 2 , construit elle-même une structure assez forte pour constituer la charpente de maisons, de centres communautaires et même de ponts, avec la propriété unique de se renouveler organiquement.

Travaux forestiers sur le chemin des Passes-Dangereuses, au nord du lac Saint-Jean. (Photo : Matthew Joycey)

Tandis que nous revenons, Éric St-Pierre nous montre les chemins qu’il a ouverts et les ponceaux qu’il a défendus contre les castors, aux yeux desquels il s’agit d’une aubaine pour se bâtir un barrage en deux coups de queue. Nous arrêtons souvent pour contempler un lac ou une forêt. « Ici, c’est une forêt de deuxième venue. Elle a dû être coupée il y a 70 ans et maintenant, elle est prête à être bûchée. »

La Coopérative forestière de Petit Paris, pour laquelle travaille Éric St-Pierre, exploite la scierie Produits forestiers Petit Paris, également à Saint-Ludger-de-Milot. Cette scierie classique débite du bois d’œuvre, dans toutes les gammes de longueurs et d’épaisseurs. Depuis un an, elle roule à perte. Après deux années pandémiques records de 2020 à 2022, à hauteur de 700 dollars pour 1 000 pieds-planche, le prix est retombé. Il lui faudrait 535 dollars pour faire ses frais. Or, en 2023, le prix a rarement dépassé les 550 dollars et il est descendu par trois fois sous les 485 dollars, soit au même niveau que durant la période désastreuse de 2009 à 2016.

Même si les feux ont fait remonter le prix, explique le directeur général de la Coopérative, Alain Paradis, les coûts, eux, sont 35 % plus élevés qu’il y a trois ans, à cause de l’inflation et parce que le bois est de plus en plus loin — et ce sera pire s’il faut soustraire de larges pans de forêt mature. « Ce printemps, on a dû arrêter la production six semaines. Et avant ça, on fermait une semaine par mois. Mais on doit continuer de rouler, sinon on perd notre monde. »

Boisaco, 200 km plus à l’est, se trouve dans une situation moins précaire. Toutefois, ses défis n’en sont pas moins grands.

À lire aussi Feux de forêt : de nouvelles armes technos

***

S ur la route 172, tout près du village de Sacré-Cœur, nous arrêtons à la Halte gourmande pour demander le chemin vers l’usine Boisaco. « Notre usine ! » s’exclame la propriétaire du casse-croûte, Isabelle Lévesque.

Boisaco, c’est un groupe industriel créé il y a 38 ans par deux coopératives de travailleurs et près de 800 investisseurs locaux. « Au village, ça touche une maison sur deux », dit Isabelle Lévesque, dont le conjoint y travaille également.

Cette usine est fréquemment citée comme un modèle de valorisation du bois sous toutes ses formes. Au cœur du dispositif : la scierie, qui avale plus d’un demi-million de mètres cubes de forêt par an et qui recrache 145 millions de pieds-planche — de quoi faire le tour de la Terre avec un bandeau de 30 cm de bois épais de 2,5 cm. Ce niveau de production — appelé « première transformation » dans le jargon — en fait une scierie moyenne à l’échelle québécoise. Là où Boisaco se distingue, c’est qu’au lieu de vendre ses copeaux, ses sciures, ses rabotures et ses écorces au rabais à des papetières, elle a greffé quatre usines qui exploitent ces sous-produits — les « deuxième et troisième transformations » .

Les installations industrielles de Boisaco, une coopérative de Sacré-Cœur, près de Tadoussac. Cet ensemble d’usines est souvent cité comme modèle de valorisation du bois. (Photo : Matthew Joycey)

Les copeaux alimentent Sacopan, seule usine de fabrication de panneaux de portes embossées au Canada. Ripco, elle, ensache les rabotures qu’elle revend en litière équestre. Bersaco utilise les bouts de planche pour en faire des palettes. De son côté, Granulco aspire la sciure pour la comprimer en granulés, un produit qui remplace le mazout, le pétrole ou le diésel dans les centrales thermiques — le gros de la production de vrac est chargé sur des bateaux pour la Martinique. « On examine actuellement un projet de bois d’ingénierie de poutres en lamellé-collé », explique le président de Boisaco, Steeve St-Gelais, en nous faisant faire la tournée des installations dans sa camionnette électrique.

Cette diversification assure à Boisaco une certaine stabilité par rapport aux fluctuations du prix du bois d’œuvre, principal souci de l’industrie avec l’approvisionnement.

Malgré les succès de « leur » usine, l’inquiétude est perceptible parmi la population, les employés et les élus sacré-cœurois. Certes, les statistiques montrent que le Québec est plus avancé que les autres provinces canadiennes en matière de deuxième et troisième transformations, et Boisaco excède largement la moyenne québécoise. Mais l’entreprise est diablement mal située : elle est héritière d’un territoire surexploité, dont une vaste part se trouve dans l’aire que souhaitent protéger les Innus de Pessamit. Si les mesures de protection du caribou réduisent considérablement la « possibilité de coupe », personne ne sait trop où l’on prendra le bois. « Notre politique est de faire confiance au gouvernement pour que la future stratégie ne nous affecte pas trop », dit Steeve St-Gelais.

Pour compliquer encore davantage le travail, les feux records de la saison 2023 ont lancé une véritable course contre la montre. Car il est possible de tirer quelque chose des arbres brûlés. Mais il faut battre de vitesse un coléoptère, le longicorne noir, qui peut tarauder un tronc à 15 cm de profondeur. Sauf que les compagnies forestières doivent attendre que le Ministère leur dise où, quand et quoi couper dans les brûlis.

« Il faut être prêt, mais ça va coûter cher », affirme Benjamin Dufour, 43 ans, directeur des opérations forestières de Boisaco. « Le bois est à 300 km de distance de la scierie, alors que c’est rarement rentable au-delà de 200. »

Plantation de pins gris après une coupe. (Photo : Matthew Joycey)

***

A ucune scierie ne coupe elle-même son bois en forêt : ce sont des entrepreneurs forestiers qui font ce boulot. Les scieries les paient autour de 20 dollars par mètre cube de bois, comme il y a 20 ans, explique Réjean Girard, copropriétaire d’Entreprise forestière Lemieux et Girard, dans son garage de Labrecque, à 30 km au nord d’Alma. « Mais les coûts augmentent, alors on doit bûcher 100 % du temps pour sortir les mètres cubes et on doit investir dans des machines toujours plus efficaces. »

Il est particulièrement fier de son tout nouveau transporteur finlandais ultramoderne, le Mammoth, capable de transporter 25 tonnes de bois avec seulement 15 litres de carburant à l’heure. C’est 25 % plus de charge pour 33 % moins de carburant. Le mastodonte coûte cependant 800 000 dollars. Et chacune de ses trois abatteuses en vaut autant. « Pour une petite entreprise avec un chiffre d’affaires de trois millions de dollars, c’est une grosse bouchée. »

La fermeture des forêts par la SOPFEU pendant la saison des incendies lui a coûté 50 000 dollars par semaine, assure-t-il.

À 80 km de là, à Dolbeau-Mistassini, Robin Saint-Pierre, propriétaire d’Excavation Gaétan Girard, une entreprise de voirie forestière qui ouvre plus de 300 km de chemins forestiers par année, perdait plus d’argent encore : 180 000 dollars par semaine, dit-il. « Avec les 25 millions de dollars que j’ai investis ces dernières années, il y a de quoi être nerveux. »

***

L a perspective de voir les Autochtones mettre en place des blocages routiers inquiète. D’ailleurs, c’est déjà commencé. Du côté de Mashteuiatsh, le collectif Mashk Assi (« la terre de l’ours », en innu), qui regroupe des « gardiens » autoproclamés du territoire ancestral, a déposé en mai un avis d’expulsion visant sept entreprises forestières.

En juin, le collectif a dressé un premier barrage pour faire cesser les coupes dans le secteur de la rivière Pikauba. Fin juillet, deuxième barrage, cette fois au nord de Dolbeau-Mistassini. « Et pour l’automne, on pense fermer la chasse, comme les Anichinabés l’ont fait en Abitibi », dit Mike Paul, chanteur country-folk et porte-parole du groupe, qui vit à Roberval.

Mike Paul consulte une carte, ouverte sur le capot de sa camionnette, montrant un projet d’aire protégée au Saguenay. (Photo : Matthew Joycey)

« On ne laissera pas faire l’industrie. Le gouvernement veut mettre notre frère caribou en enclos, comme il l’a fait avec nous dans les réserves ! »

En apparence, les membres du collectif revendiquent la même reconnaissance des droits ancestraux que le conseil de bande Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à Mashteuiatsh. Sauf qu’ils contestent la légitimité du conseil, lequel s’est dissocié complètement de leur démarche.

« Les conseils de bande sont des institutions colonialistes et extractivistes auxquelles je ne reconnais aucune autorité en dehors de la réserve, poursuit le porte-parole. Le conseil de bande à Mashteuiatsh, ce sont des hypocrites qui détiennent des droits de coupe sur 250 000 m3 de bois. »

Le conseil dispose bel et bien de droits de coupe. « Même qu’on en voudrait pour un million de mètres cubes », explique Jonathan Gill-Verreault, conseiller élu responsable des droits et de la protection du territoire. En plus d’assurer des redevances au conseil, le contrat de cinq ans avec Produits forestiers Résolu prévoit que l’exploitant doit prioriser les entreprises de la communauté et accommoder les membres quant au tracé des chemins, notamment.

Ce genre de tension n’est pas exclusif à Mashteuiatsh : les communautés innues d’Essipit et de Pessamit ont de plus en plus de mal à contenir la colère de leurs membres, qui reprochent au conseil de bande de ne pas se faire entendre par le gouvernement. « Nos parents, nos grands-parents ne protestaient pas. Mais là, c’est l’éveil des jeunes, nombreux, qui comprennent le système et qui sont plus contestataires », dit Éric Kanapé, biologiste au Conseil des Innus de Pessamit et vice-chef de 2012 à 2020. « On approche du point d’ébullition. »

Même constat de la part de Michael Ross, directeur du développement et du territoire au Conseil de la Première Nation des Innus Essipit. Cette communauté privilégie depuis longtemps les affaires plutôt que les blocages routiers — Essipit est d’ailleurs copropriétaire de l’usine Granulco, exploitée par Boisaco. « Mais la question des blocages est maintenant soulevée dans les discussions. Nos gens en ont ras le bol de ne pas être écoutés, parce que l’exploitation se fait au détriment de la biodiversité, de notre culture et de nos droits. »

Quand on y regarde de près, les points de vue et les intérêts des Innus sont aussi diversifiés que ceux des allochtones.

Depuis 20 ans, les Innus appliquent un moratoire sur la chasse au caribou, si bien qu’un grand nombre d’entre eux ne fréquentent plus atiku. L’hiver dernier, Jonathan Gill-Verreault a pu participer à une première chasse dans le cadre d’une entente avec les Cris, qui autorisent les Innus à abattre 300 caribous migrateurs à même leur quota. « C’est un privilège d’avoir pu revivre le lien avec le caribou, qui nous a nourris, vêtus, sauvés, qui nous met en contact avec le monde des esprits. Si on n’est pas capables de transmettre notre culture, on n’est plus des Innus. »

Selon Éric Kanapé, qui a converti son camp familial en lieu culturel et de ressourcement spirituel, « les jeunes ont perdu la fierté de leur peuple. Et c’est pour la leur redonner qu’on les accueille ».

Jérôme Bacon St-Onge explique que la communauté de Pessamit a mis en place plusieurs programmes pour favoriser l’occupation du territoire. « Mais bien des nôtres reviennent déçus : trop de chemins, trop de villégiateurs, trop de barrières. »

***

L es Innus ont de nouveaux alliés, dont certains qui pourraient étonner : des entrepreneurs et des syndicats, qui entretiennent une autre vision du développement durable.

« Protéger l’écologie, c’est aussi protéger l’économie. Il faut prendre le tournant », croit Steve Pelletier, président du syndicat affilié à la CSN à la scierie Produits forestiers Petit Paris.

Très inquiet pour son usine et sa région, il explique pourquoi la CSN a renoncé au discours productiviste traditionnel pour s’allier à l’organisme écologiste Nature Québec afin de défendre une foresterie plus durable et de protéger la biodiversité.

Selon cet opérateur de machine lourde, le mouvement est en marche. « La société réclame autre chose et les demandes des Premières Nations sont parfaitement légitimes. »

Dans la foulée de la Paix des braves, signée en 2002 par Québec et le Grand Conseil des Cris, un projet de traité entre le gouvernement du Québec et quatre conseils de bande innus avait vu le jour la même année. Il devait assurer aux Innus un régime territorial qui leur garantirait d’avoir leur mot à dire dans le développement en plus de leur permettre de toucher des redevances. Or, deux décennies plus tard, cette entente n’a toujours pas été ratifiée. « C’est incompréhensible, dit Steve Pelletier. Personne ne peut prétendre qu’on n’est pas sur le territoire des Autochtones. Ils y ont leurs sépultures. Leurs droits ancestraux et territoriaux sont reconnus. Alors, qu’on règle ça ! »

À lire aussi Baie-James : le chantier qui a tout changé pour le Québec

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, assure à L’actualité que les négociations « amorcées il y a 43 ans » se poursuivent. Et il réitère le désir du gouvernement d’arriver à une entente très bientôt. « J’ai espoir que les fruits de ces négociations apporteront une nouvelle ère de collaboration [entre les communautés innues et le gouvernement du Québec] », précise le ministre.

Natif de Saint-Ludger-de-Milot, où son frère est conseiller municipal, Steve Pelletier admet trouver très dur de voir l’horizon de ses perspectives se rétrécir. « Même si on réussit la diversification de la production et une utilisation plus rationnelle de la ressource, il va falloir des mesures compensatoires et de requalification : 80 % des travailleurs n’ont pas terminé leur secondaire. »

Depuis la sortie du premier ministre Couillard en 2014, les industriels, les entrepreneurs forestiers et les élus ont souvent imputé au caribou toutes leurs difficultés, mais l’animal a le dos large. Si le nombre de salariés du secteur de la forêt au Québec a fondu de 100 000 à un peu moins de 60 000, c’est d’abord la faute de la conjoncture : deux récessions, la baisse de la demande de papier journal, la concurrence asiatique. À Forestville, la dernière scierie a fermé en 2007. Le caribou n’y est pour rien.

« Notre population est tombée de 5 000 à 3 000 habitants, convient la mairesse Micheline Anctil. Mais il nous reste toujours quelques centaines d’emplois qui dépendent de la forêt, chez les entrepreneurs forestiers, dans les garages, la pépinière. Notre emblème, c’est encore la cocotte », dit-elle en montrant le drapeau de la ville.

Samuel Jalbert, ingénieur forestier et directeur général du Groupement agro-forestier Côte-Nord, aux Escoumins, qui représente 300 propriétaires de forêts privées, estime lui aussi qu’il est temps que l’industrie modifie ses pratiques et que le gouvernement, propriétaire des terres publiques, protège réellement la biodiversité. « Caribou ou pas, qui nous dit que l’industrie ne s’effondrera pas de toute façon dans deux ans ? Les usines qui ont déjà fermé n’avaient peut-être pas leur raison d’être. L’épidémie de scieries dans les villages, c’est fini. De nos jours, une machine fait le travail de 100 bûcherons. »

Samuel Jalbert dans une forêt de pins gris aux Escoumins. (Photo : Matthew Joycey)

« L’industrie a trop longtemps tenu un discours qui la décrédibilise », juge cet ancien opérateur d’abatteuse, rejeton d’une famille d’entrepreneurs forestiers à Forestville. « Je suis loin d’être sûr que l’impact économique de mesures de protection du caribou serait si terrible. » Contrairement à d’autres, il ne pense pas que protéger le caribou signifie mettre la forêt sous une « cloche de verre ». « Après tout, les études environnementales autorisent 35 % de perturbations dans le milieu naturel. Ce n’est pas rien. De là à continuer de perturber le milieu à 80 %, il y a une marge ! »

N’y aurait-il pas autre chose à faire avec la forêt que du bois, justement ? La fermeture de chemins forestiers, la restauration de la forêt et l’étude du territoire génèrent aussi des emplois, font valoir les groupes environnementaux, des chercheurs, les conseils innus. Samuel Jalbert croit pour sa part que l’exploitation commerciale des produits non ligneux devrait être encouragée. « Les têtes de violon et le thé du Labrador sont faciles à propager, dit-il. Mais mon rêve, c’est la mycosylviculture. Ça consiste à développer une forme de sylviculture qui favorise également l’abondance des champignons. »

À lire aussi Les effets invisibles des activités humaines sur la nature

Sur la Haute-Côte-Nord, le grand prêtre de la cueillette s’appelle Russel Tremblay. Son entreprise, Les Saveurs boréales, commercialise les produits non ligneux auprès d’une clientèle formée de particuliers, de restaurants, de magasins d’alimentation naturelle et d’une microbrasserie.

Sa grande maison, à Forestville, est encombrée de bacs et de cruchons contenant toutes sortes de produits rassemblés par lui-même et ses sept cueilleurs : pousses de sapin, achillée millefeuille, prêle des champs, épilobe à feuilles étroites, boutons de marguerite. Dans un panier, quelques chagas impressionnent : il s’agit de gros champignons du bouleau réputés renfermer des quantités énormes d’antioxydants.

Après avoir déniché deux vieux casques dans son garage, l’homme de 65 ans nous emmène en autoquad dans la forêt littorale près de chez lui. Parmi les produits spécifiquement forestiers, il énumère : écorces en hiver, fleurs au printemps, champignons en août-septembre. Il peut disserter pendant des heures sur les propriétés de chaque produit. « L’industrie pharmaceutique synthétise un grand nombre de molécules d’abord produites par la nature. L’ingrédient actif de l’aspirine, ça vient de l’écorce de saule. La forêt, c’est une ressource extraordinaire qu’il faut se réapproprier. »

Un immense pin blanc, survivant d’une autre époque. Il est ici à la limite nord de son aire de distribution. (Photo : Matthew Joycey)

***

N otre tournée se termine derrière les monts Valin, à la Pourvoirie Poulin de Courval, près du lac du même nom. Cette pourvoirie centenaire de 114 km2, qui compte 45 lacs de truite mouchetée indigène, se trouve pour les deux tiers sur le territoire escompté du projet d’aire protégée de la communauté de Pessamit. Ça n’inquiète pas son propriétaire, Renaud Lacasse, qui l’a achetée en 2019, quelques années après les dernières coupes forestières. Depuis, la petite entreprise de 12 employés a triplé sa fréquentation pour atteindre 1 500 clients par année. « Les perturbations, c’est fini. Il n’y aura aucune coupe ici durant 25, 30 ans. »

Le trappeur de métier, qui piège depuis l’âge de huit ans, a pris sur lui de lutter contre le principal prédateur du caribou et de l’orignal : le loup. « Comme on n’a pas de pouvoir sur l’environnement forestier, la chose à faire est de contrôler le prédateur et les utilisateurs. »

Depuis trois ans, il dispose donc pièges et collets dans sa pourvoirie et dans les autres près de la sienne avec qui il a une entente. Ainsi, trois des cinq meutes du territoire sont passées de huit à deux individus. « Le but n’est pas d’éliminer le prédateur. Le loup et le caribou cohabitent depuis longtemps. » Il a aussi vu doubler la population d’orignaux et croit avoir stoppé le déclin du caribou sur sa partie du territoire. Il aimerait maintenant conclure des ententes similaires avec les familles innues, auxquelles il remettrait les peaux de loup. « Remonter le niveau de la harde, c’est une gageure que je me suis faite, comme un défi personnel. »

À lire aussi Vive le Québec sauvage !

Actuellement, les pourvoiries n’ont qu’un seul pouvoir : le contrôle de la chasse et de la pêche. Président de l’Association des pourvoiries du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Renaud Lacasse négocie pour que le gouvernement leur accorde un droit de regard sur la fréquentation de leur territoire. « Les VTT, les quads, les motoneiges y pénètrent souvent sans considération pour les zones d’hivernation des cervidés, les frayères, les plantations. On fait de la sensibilisation, mais ce qu’il faudrait, c’est l’enregistrement obligatoire [à l’entrée du territoire]. Le dossier avance toutefois à la vitesse “gouvernementale”. »

Renaud Lacasse se réjouit de voir une jeune génération qui achète des pourvoiries dans le but de développer une exploitation durable du gibier. « J’ai 49 ans et je suis maintenant un des anciens. Je vis ici toute l’année. Je parcours la terre chaque jour. Moi aussi, je suis un gardien du territoire. »

Ce reportage a été rendu possible grâce au soutien de l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ).

Cet article a été publié dans le numéro de novembre 2023 de L’actualité.