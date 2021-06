La fin des énergies fossiles en 2050 ? Plus probable que jamais

La semaine dernière, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) rendait public un rapport qui a eu l’effet d’un séisme dans le secteur de l’énergie. Cette agence de l’ONU, chargée notamment d’assurer la stabilité des marchés mondiaux du pétrole, publiait une feuille de route pour mener l’humanité à la carboneutralité en 2050.

Ce scénario n’est pas rien : il est compatible avec les efforts principaux qu’exige l’Accord de Paris sur le climat afin de limiter à 1,5 °C l’augmentation à long terme de la moyenne des températures du globe.

Cela peut sembler évident — que l’agence de politiques énergétiques la plus influente au monde, dont les 30 membres sont tous signataires de l’Accord de Paris, présente un scénario énergétique qui correspond aux engagements de cet accord.

Or, l’Agence internationale de l’énergie est loin d’être un bastion de la lutte contre les changements climatiques. Bien au contraire. C’est le premier choc pétrolier qui a conduit à la création de l’AIE, en 1974, sous l’égide de l’OCDE, avec un mandat qui consistait alors à assurer la sécurité et la coopération en matière d’approvisionnement pétrolier. Concrètement, l’Agence a fourni un mécanisme d’intervention d’urgence pour stabiliser les marchés pétroliers et l’économie mondiale lors de chocs touchant l’approvisionnement.

Toutefois, l’Agence joue également un rôle plus subtil, mais néanmoins fondamental, dans la structuration des marchés énergétiques. Elle produit chaque année le World Energy Outlook, « une vue d’ensemble de la manière dont le système énergétique mondial pourrait se développer dans les décennies à venir ». Les gouvernements, les entreprises, les groupes industriels et les investisseurs de partout dans le monde s’appuient sur ce rapport annuel pour guider leurs décisions énergétiques.

Les rapports produits comportaient cependant un problème de taille : la majeure partie des analyses prônait le statu quo. Elles présentaient simplement un scénario de type business as usual, une consommation d’énergies fossiles qui exigerait la réalisation de nouveaux projets pétroliers, charbonniers et gaziers, et mènerait vers une hausse des températures de 2,7 °C à 3,3 °C. Un cas classique de prophétie autoréalisatrice, que dénonçaient depuis plusieurs années des organisations comme Oil Change International.

Mais voilà, l’AIE recommande qu’il n’y ait plus de nouvelles exploitations pétrolières et gazières ni de nouveaux agrandissements de mines de charbon, pour atteindre la carboneutralité. Les investissements devront plutôt être consacrés aux nouveaux projets d’approvisionnement en énergies renouvelables. En 2050, celles-ci devraient représenter 88 % de la production d’électricité mondiale, et 67 % de l’offre énergétique totale, estime l’AIE.

L’analyse de l’Agence montre qu’il faudra gérer l’élimination des énergies fossiles de façon juste et planifiée, car la demande de pétrole aurait atteint son apogée il y a deux ans, tandis que celle du gaz devrait arriver autour de 2030.

Cela signifie plusieurs choses pour le Canada, membre de l’AIE. D’abord, la Régie de l’énergie du Canada doit ajuster ses modélisations, qui sont issues du World Energy Outlook. La Régie projète une augmentation de la production pétrolière et gazière canadienne à long terme dans son rapport annuel. La dernière édition, parue en novembre 2020, prévoyait que la production canadienne de pétrole brut atteindrait un sommet en 2039, et que la production de gaz culminerait en 2040, à peine 10 ans avant les objectifs de carboneutralité de l’AIE !

Déjà, une douzaine de projets d’expansion ou de création de nouvelles infrastructures d’exploration, d’exploitation, de transformation ou de transport d’énergies fossiles sont en cours d’évaluation par le gouvernement fédéral. Le constat de l’AIE est clair : laisser ces projets aller de l’avant n’est pas compatible avec une atteinte de la carboneutralité en 2050.

Le Canada pourrait s’inspirer d’autres États membres de l’AIE, comme le Danemark, un des premiers grands producteurs de pétrole et de gaz à s’engager à ne plus allouer de permis d’exploration et à éliminer la production d’énergies fossiles d’ici 2050. D’autres membres, comme l’Irlande, l’Espagne, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et la France, ont aussi annoncé l’arrêt progressif de la production d’hydrocarbures d’ici 2040. La Californie prévoit d’ailleurs cesser toute extraction de pétrole et interdira la fracturation hydraulique d’ici 2024.

Il faudra également adopter des mesures qui restreindront la demande d’énergies fossiles ; l’analyse de l’AIE souligne notamment l’interdiction de la vente de voitures à combustion interne au-delà de 2035, de même que celle de chaudières à mazout d’ici 2025.

Dans le plan climat Un environnement sain et une économie saine, le gouvernement du Canada fixe à 2040 la date butoir pour que 100 % des véhicules légers neufs soient électriques. Cette date devrait être considérablement devancée, à l’instar de ce que prévoit le Québec : le gouvernement Legault a annoncé en novembre dernier la fin de la vente des véhicules à essence justement en 2035. Il faudra également réfléchir à une date pour décarboniser le chauffage des bâtiments, certaines provinces utilisant davantage le mazout qu’au Québec, où le chauffage à l’électricité domine largement.

Finalement, de façon plus importante, et pour emprunter les mots de Fatih Birol, « la transition vers les énergies propres est au sujet et au service des gens ». C’est ce que rappelait récemment de manière puissante le syndicat Unifor en réclamant plus d’ambition climatique — à condition de mettre en place un plan de transition juste, qui ne laisse pas derrière les travailleurs et travailleuses.

Les gouvernements provinciaux et fédéral ont encore le temps de retirer les énergies fossiles de façon progressive de l’économie, car, avec la feuille de route de l’AIE, la question n’est pas de savoir si leur élimination arrivera, mais quand.

Caroline Brouillette est analyste des politiques pour les campagnes domestiques et communautés francophones de Climate action network Canada. Précédemment, elle était analyste des politiques climatiques à Équiterre.