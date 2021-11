Le grand écart environnemental

Plusieurs médias ont fait l’exercice de vous demander, juste avant le début des travaux de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (la COP26), qui se tient présentement en Écosse : que faites-vous pour contrer le dérèglement climatique, pour protéger l’environnement ?

Les réponses ont fusé, les exemples de gestes accomplis sont multiples et inspirants — le pendant, en somme, des prises de parole qui résonnent avec force, voire avec une sincère conviction, ces jours-ci à Glasgow. « Faire plus et plus vite », tel que l’a dit lundi le premier ministre Justin Trudeau, est le mot d’ordre, au ras des pâquerettes comme au plus haut niveau.

Alors, qu’est-ce qui cloche entre les intentions et le fait éminemment observable que le dérèglement du climat s’accélère ?

Il est facile de dénoncer l’irresponsabilité, la langue de bois et la courte vue des élus qui ne pensent qu’à leur réélection. Le tout surplombé du tout-à-l’économie, où le dieu argent surpasse ceux de toutes les religions.

Mais il faut reconnaître que la même irresponsabilité et la même courte vue sévissent chez nous, citoyens.

Le confort d’abord, affirme celle qui ne peut dorénavant envisager l’été sans maison climatisée. Le prix et mes envies, dit celui qui ne s’intéresse jamais à la provenance des fruits et légumes qu’il achète. La nouveauté pour ne pas être dépassé, voit-on dans le grand ballet des colis livrés à sa porte par des camions qui, du matin au soir, sillonnent les rues.

Cela n’empêche pas tous ces gens d’estimer apporter leur contribution : leurs bacs de recyclage et de compost sont dûment remplis, ils se déplacent régulièrement à vélo ou sont végétariens à l’année.

Mais jusqu’où les bons gestes compensent-ils les choix dommageables ?

La question se pose en politique. Par exemple, que vaut la fin de l’exploration pétrolière au Québec, annoncée par le gouvernement de François Legault, alors que celui-ci persiste à aller de l’avant avec le troisième lien à Québec, un projet dénoncé par quiconque s’intéresse minimalement à la protection de l’environnement ?

À lire aussi Peut-on se passer de pétrole ?

Elle se pose aussi quant au comportement des élus.

Mardi, le premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, hôte de la COP26 et qui a sonné l’alarme environnementale pendant des jours, a été épinglé pour avoir fait en avion le trajet Glasgow-Londres, où il devait retourner. L’avion est un grand émetteur de gaz à effet de serre, mais il semblerait que pour un premier ministre, chaque minute compte — et le trajet en question est un peu plus long que la distance entre Montréal et Toronto. Son cabinet a donc précisé que les émissions du vol seraient compensées, sans autres détails.

Même constat du côté de Justin Trudeau. Le premier ministre plaide pour l’environnement, ce qui ne va pas sans contradictions sur le plan politique. Admettons que ce soit inévitable puisque le Canada est un pays producteur de pétrole dont la sortie de cette industrie doit se dérouler sans faire trop de dégâts dans les provinces où l’économie est basée sur cette exploitation.

Il est toutefois moins défendable que dans sa vie personnelle, M. Trudeau n’hésite pas à s’envoler pour la Colombie-Britannique juste pour s’y reposer une longue fin de semaine, ce qu’il a fait à plusieurs reprises. La leçon écologique ne vaut donc pas ici ?

À lire aussi Le piège des excuses

Cette contradiction-là est tellement répandue. Combien de propriétaires de voitures électriques ne peuvent se passer de leurs voyages outre-mer — ils se sont d’ailleurs empressés de réserver des sièges dès que les restrictions sanitaires ont été levées.

Les plus scrupuleux font comme M. Johnson, ils compensent. Ici, la pratique veut qu’on achète des arbres à planter. L’effet ne se fera pourtant sentir que dans 25 ans… pour autant que lesdits arbres soient bel et bien mis en terre, ce qui pour le moment ne s’avère pas, comme l’ont dévoilé maintes études ! Mais la conscience est sauve, sans avoir rien sacrifié.

Et même quand des efforts réels sont faits, est-ce vraiment la goutte d’eau qui modifiera le cours des choses ? Il suffit d’entrer dans la cafétéria d’une école ou d’un hôpital pour écarquiller les yeux devant le gaspillage de nourriture et la vaisselle jetable. Et ce n’est qu’un minuscule exemple de surconsommation.

Alors, comment contrebalancer ces situations qui échappent au pouvoir des individus et qui sont trop petites pour être visibles à l’échelle d’un État ? L’écart est encore trop grand pour vraiment faire face à l’urgence.

À lire aussi Climat : il nous faut un plan clair