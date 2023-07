Le métro dans la rue

Auteur de plusieurs livres, Taras Grescoe est un journaliste montréalais spécialisé en urbanisme et en transport urbain qui donne depuis une douzaine d’années des conférences sur la mobilité durable. Dans son infolettre Straphanger, il raconte ce qu’il observe de mieux et de pire en matière de transport urbain chez nous et lors de ses voyages autour du monde.

Un service rapide par bus (SRB) est un concept génial, mais il est rare qu’il soit correctement mis en œuvre. Surtout aux États-Unis et au Canada. J’ai utilisé des systèmes de SRB au Mexique, en Colombie, en Turquie et en Chine, et ils font exactement ce qu’ils sont censés faire : ils propulsent les usagers à une vitesse de transit rapide, les faisant souvent dépasser les conducteurs des voitures bloquées dans les voies adjacentes. En Amérique latine et en Asie, les systèmes de SRB les mieux implantés sont un parfait exemple de la démocratie à l’œuvre : les masses profitent d’un service « Cadillac » (au moins en matière de gain de temps), tandis que les riches sont relégués à l’équivalent de la classe économique — leur voiture de luxe tourne au ralenti dans les bouchons de circulation et ils aspirent des gaz d’échappement.

Comme l’a écrit un jour Umberto Eco, avec un brin d’optimisme, « en utilisant les transports en commun, en consentant à ne pas appartenir à l’élite, vous arrivez à votre destination avant les membres de l’élite ».

Lorsque le SRB est bien conçu, c’est en plein ce qui se passe. Les vrais SRB, comme les systèmes bien établis que j’ai utilisés à Bogotá et à Istanbul, présentent quelques caractéristiques importantes : embarquement par toutes les portes, voies réservées, prépaiement, abris à l’épreuve des intempéries et feux de priorité aux intersections. (L’Institute for Transportation and Development Policy a simplifié les choses en classant les systèmes de SRB du monde entier selon les normes or, argent et bronze, expliquées ici, bien qu’il semble avoir pris un peu de retard récemment dans cette tâche…) L’idée est de minimiser le temps d’attente aux arrêts et aux intersections, et de fournir le service le plus rapide et le plus confortable possible — exactement ce qu’attendent les personnes qui empruntent les transports en commun souterrains. L’avantage est que, par kilomètre, le SRB peut être 10 fois moins coûteux que le creusage d’un nouveau tunnel de métro.

J’ai décidé de vérifier si la plus récente ligne de SRB en Amérique du Nord fonctionnait réellement comme un métro dans la rue — bien que, étant donné qu’elle passe dans l’est de Montréal, où les rues sont plus larges qu’au centre, je suppose que l’expression « métro sur boulevard » serait plus appropriée. Puisqu’il faisait beau, j’ai enfourché mon vélo pour me rendre à la station de métro Pie-IX, près du Stade olympique. Le SRB 439 Express, mis en service en novembre 2022, parcourt le boulevard Pie-IX vers le nord et le sud, en passant par le Petit Maghreb et d’autres quartiers à bas revenus. Lorsqu’il sera terminé, il finira par traverser le fleuve jusqu’à l’extrémité est de la banlieue tentaculaire de Laval.

Le voyage a commencé de manière peu prometteuse. L’arrêt d’autobus, commodément situé à l’extérieur de la station de métro Pie-IX (sur la ligne verte est-ouest), se résumait à un panneau écrit à la main au sommet d’un poteau métallique. L’autobus n’avait rien de spécial non plus ; il s’agissait d’un Nova Bus articulé, assez confortable, mais avec les mêmes couleurs bleue et blanche que n’importe quel autre autobus du parc de véhicules montréalais. (Un principe de conception des SRB est d’utiliser une couleur différente pour indiquer que les bus sont express, ce que Los Angeles fait correctement.) Je suis monté à bord par une porte arrière (bien), j’ai tapé ma carte OPUS sur un lecteur de carte (ça a fonctionné, bien aussi), puis l’autobus a commencé à remonter Pie-IX en direction du Jardin botanique, mêlé à la circulation automobile (mauvais).

Photos : STM

C’est alors que les choses sont devenues intéressantes. Le boulevard Pie-IX est assez large pour que deux voies centrales puissent être réservées aux autobus sur une grande partie de sa longueur. Le bus a emprunté une voie réservée et s’est mis à rouler à toute vitesse sur cette voie, qui était protégée par des barrières métalliques suffisamment hautes et solides pour empêcher les voitures d’y pénétrer (excellent !). C’était vraiment un bus express. Il ne s’arrêtait qu’aux principales intersections — les stations sont situées après les feux de circulation — ce qui rendait le trajet étonnamment rapide.

Je suis descendu à la rue Bélanger pour voir de plus près l’une des stations. Elle ressemblait vraiment à une station (oui !) : vitrée, ce qui sera d’un grand confort en hiver, avec des panneaux d’information numériques indiquant les prochains passages du bus ; le chauffeur s’est arrêté de façon à ce que les portes de l’autobus soient alignées avec les ouvertures sur le quai, et les passagers sont entrés par les portes arrière et avant, comme s’ils montaient dans un métro (certains systèmes sont munis de tourniquets semblables à ceux du métro à l’entrée de la station, ce qui signifie que vous glissez votre carte pour accéder aux stations plutôt que d’utiliser un lecteur de carte dans l’autobus, comme c’est le cas à Montréal). Il n’y a pas de bancs, mais on peut s’appuyer sur des barres métalliques à hauteur de la taille.

Alors que j’appréciais la sensation de dépasser les voitures, nous avons dû faire un détour qui nous a ramenés parmi les autres véhicules, comme un vieux bus de seconde classe. J’ai appris que c’était parce que des travaux de construction d’un tunnel piétonnier sur la rue Jean-Talon, un peu plus au nord, étaient toujours en cours. (Pour plus d’informations sur le trajet du SRB et l’horaire des travaux, voici la page sur le site de la STM.) Au nord de la rue Everett, cependant, nous avons rejoint la voie réservée aux autobus. Pour l’instant, le service demeure sur l’île de Montréal, prenant un virage à droite jusqu’à son terminus au boulevard Henri-Bourassa.

Actuellement, la fréquence — certainement ce qui importe le plus lorsqu’il est question d’un service de transport en commun — n’est pas à la hauteur des normes internationales en matière de SRB. De 10 à 12 minutes entre les autobus pendant l’heure de pointe du vendredi ? Ce n’est pas une fréquence suffisante. Mais j’imagine qu’il s’agit d’une situation temporaire et que les intervalles s’amélioreront quand la construction de la ligne vers Laval sera terminée.

Par ailleurs, nous avons ici un exemple de justice environnementale. Les usagers du transport en commun de Saint-Michel, un quartier riche en immigrants, qui est également l’un des secteurs les plus pauvres du Canada, reçoivent le service de première classe qu’ils méritent. L’annonce de la création de cinq nouvelles stations de métro sur la ligne bleue vers l’est signifie que le SRB sera un jour relié à deux lignes de métro, ce qui en fait un ajout peu coûteux à un réseau de transport en commun intégré à l’échelle de la ville. (Et lorsque le REM sera en fonction, nous assisterons à une sérieuse synergie. Ce sera véritablement un plaisir de parcourir cette ville.)

En résumé, lorsqu’elle sera terminée, cette ligne de SRB promet d’être de très grande qualité, l’une des meilleures que j’aie vues au Canada et aux États-Unis. Dans trop d’autres endroits, le SRB n’existe que de nom. Les gens rechignent à libérer de l’espace dans les rues pour les transports en commun, ce qui donne lieu à un bus qu’on peut appeler express, mais pas plus. (J’ai vu cela récemment sur la Strip de Las Vegas et sur l’avenue Broadway à Saskatoon, où des projets de SRB se heurtent aux objections habituelles de propriétaires d’entreprises et de résidants, qui n’en veulent pas dans leur cour.) Nous n’avons pas encore le niveau de service de l’Amérique latine ou de l’Asie — comme les énormes bus, les ponts d’étagement et les excellentes stations du TransMilenio de Bogotá. Mais le SRB Pie-IX est un grand pas dans cette direction.

Et le plus beau, c’est qu’il a été construit dans ma ville, Montréal. Merci — sincèrement !

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée dans l’infolettre Straphanger, de Taras Grescoe.