Les Canadiens veulent plus de pétrole et de gaz

Une majorité de Canadiens sont favorables à la croissance du secteur pétrolier et gazier au pays, selon une enquête pour l’Université d’Ottawa récemment publiée par Nanos Research.

Dans l’ensemble du Canada, 58 % des personnes sondées se disent favorables à une plus grande exploitation des ressources d’énergies fossiles — responsables de 28 % des GES du Canada en 2021, révélait le dernier bilan du gouvernement fédéral, rendu public plus tôt cette année.

Il n’y a qu’au Québec qu’une pluralité s’oppose à cette idée, mais les avis demeurent partagés : près de la moitié des répondants sont contre, alors que 4 sur 10 se montrent favorables. En Colombie-Britannique aussi on est loin d’un consensus, les deux camps étant à égalité statistique.

Mais ailleurs au pays, l’industrie pétrolière jouit de solides appuis : ça va de 61 % favorables à la croissance du secteur en Ontario jusqu’à 75 % dans les Prairies, région qui inclut l’Alberta.

Cela ne ressemble pas à un électorat engagé et prêt pour la transition énergétique.

L’enquête de Nanos a demandé aux Canadiens (échantillon aléatoire de 1 054 répondants, marge d’erreur de ±3 %, 19 fois sur 20) d’évaluer l’importance du secteur pétrolier et gazier pour l’économie actuelle du Canada sur une échelle de 0 à 10. Parmi tous les répondants, 74 % ont donné une note entre 7 et 10, dont une pluralité de sondés (32 %) qui ont carrément choisi « 10 ».

Cette proportion a gagné neuf points depuis novembre 2020, une variation qui se situe en dehors de la marge d’erreur de ce sondage.

Déterminer si le secteur du pétrole et du gaz est « important » pour l’économie canadienne est sans doute une question de sémantique, car il n’y a guère de débat quant à son ampleur. Selon Statistique Canada, de l’an 2000 jusqu’au début de la pandémie, la part du produit intérieur brut (PIB) du secteur pétrolier et gazier dans l’économie était, en moyenne, de 5 % pour le Canada, de 21 % pour l’Alberta et de 25 % pour Terre-Neuve-et-Labrador.

Les combustibles fossiles constituent donc un élément important de l’économie canadienne. Et les appels à une transition vers les énergies renouvelables, pour lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions de GES au pays jusqu’aux cibles proposées, n’ont guère d’écho chez les citoyens.

Ainsi, les analystes de Nanos, en utilisant la même échelle que la question précédente, ont mesuré que 57 % des Canadiens pensent que le secteur pétrolier et gazier est un élément important de l’avenir économique du Canada.

Le quart des personnes interrogées (26 %) ont même attribué une note de 10 à l’importance du secteur pétrolier et gazier pour assurer un avenir économique au Canada.

Ces résultats de sondage sont politiquement chargés pour les libéraux fédéraux. Outre la fameuse taxe carbone, en vigueur dans plusieurs provinces, sauf au Québec où la bourse du carbone locale joue le même rôle, de nombreuses politiques environnementales récentes mises en œuvre par le gouvernement Trudeau ont fortement misé sur les technologies vertes, dans l’espoir, en théorie du moins, d’éliminer progressivement la dépendance du Canada aux combustibles fossiles.

Le dernier budget de la ministre des Finances fédérale, Chrystia Freeland, comprenait 87 milliards en crédits d’impôt pour le développement de technologies propres, dont l’hydrogène et la capture de carbone. Cela se voulait aussi une réponse à des programmes similaires annoncés aux États-Unis.

Les chiffres de Nanos montrent également que les Canadiens sont prêts à soutenir la croissance du secteur des énergies renouvelables — 94 % y sont favorables —, mais la réduction des émissions de gaz à effet de serre ne se fera pas sans l’élimination progressive des combustibles fossiles. L’ajout de sources d’énergie renouvelables ne peut contribuer à cette réduction que si elles remplacent le pétrole, le gaz et le charbon.

Mais que faire de tout ce gaz et tout ce pétrole? Selon les résultats du sondage, 63 % des Canadiens, dont des majorités dans chacune des régions, croient que « les exportations du secteur pétrolier et gazier du Canada peuvent contribuer à la lutte contre les changements climatiques mondiaux si nos exportations remplacent les sources d’énergie dans d’autres pays qui sont plus dommageables pour le climat ».

Selon le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), il est urgent d’agir pour éviter, minimiser et traiter les pertes d’écosystèmes et les dommages causés aux infrastructures essentielles. Les données montrent que le réchauffement de l’atmosphère induit par l’humain a déjà provoqué des changements climatiques à un rythme sans précédent dans l’histoire récente de la Terre.

Pour éviter des dommages irréversibles au climat et à de nombreux écosystèmes menacés, les changements progressifs dans la consommation d’énergie ne suffiront pas, comme nous en préviennent plusieurs climatologues depuis de nombreuses années. Nous avons besoin d’actions radicales.

Le Canada n’a jamais atteint les objectifs d’émissions fixés dans les accords qu’il a signés depuis les années 1990. Ce qui nous mène à cette question : que peuvent faire les gouvernements si les électeurs ne suivent pas ? Même le plan le plus ambitieux et le plus scientifique au monde ne portera aucun fruit si les citoyens n’y adhèrent pas.

Il est facile d’être cynique face aux défis climatiques qui nous attendent et à la tâche monstrueuse qu’il faudra accomplir pour les relever, mais on peut se demander si un gouvernement — quelle que soit sa couleur — pourrait vraiment gagner une élection en poussant ses citoyens et ses dirigeants d’entreprises à s’engager encore plus loin dans la voie des technologies propres.

La question n’est pas tant de savoir si les Canadiens sont prêts pour la transition énergétique, mais s’ils la souhaitent.