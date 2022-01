Les écolos n’existent plus

L’auteure est directrice des politiques nationales du Réseau action climat Canada.

Quelle année difficile pour le climat ! Autant les impacts de la crise — dôme de chaleur meurtrier et rivières atmosphériques en Colombie-Britannique, incendies de forêt partout en Méditerranée, inondations en Chine, en Allemagne et en Europe, canicules au Québec et j’en passe — ont été dévastateurs, autant le rythme de l’action climatique s’est accéléré.

Le Canada a adopté en juin une loi sur la responsabilité climatique qui l’obligera pour la première fois à déposer un plan permettant d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement du Québec a dit non au projet GNL Québec, ce qui empêchera le rejet de 50 mégatonnes de carbone dans l’atmosphère chaque année.

L’éléphant dans la pièce des politiques climatiques, soit l’expansion continue de la production d’énergies fossiles, a enfin été abordé de front pendant un débat télévisé lors de la campagne électorale fédérale, une première.

La Caisse de dépôt et placement du Québec s’est engagée à désinvestir ses actifs dans le secteur du pétrole d’ici la fin de 2022.

Le premier ministre François Legault a annoncé en grande pompe, à la COP26, que le Québec se joignait à l’alliance Beyond Oil & Gas et qu’il mettrait fin à l’extraction des hydrocarbures.

Il reste beaucoup, beaucoup de pain sur la planche pour limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C, mais ces victoires sont le fruit du travail acharné de citoyennes, de citoyens et de groupes de la société civile qui, depuis des années, défendent la planète et ses habitants, de toutes les espèces. Ces personnes se sont impliquées dans les processus démocratiques et ont poussé les gouvernements à faire ce qui est dans l’intérêt de la population maintenant et à long terme, plutôt que dans l’intérêt de certaines entreprises à court terme.

Il n’est pas rare de voir ces développements qualifiés de « victoires pour les écologistes ». J’ai toujours trouvé ce genre de propos farfelus.

Qui sont « les écologistes » ?

Ce qualificatif transformé en nom commun semble référer à un groupe précis. Dans le Larousse, la première définition associée à ce terme est « ​​chercheur scientifique en écologie ».

Si je ne m’identifie pas à ce mot, c’est que le mouvement climatique est constitué d’une variété d’expertises. Oui, plusieurs scientifiques (pas seulement en écologie) le composent, mais ses acteurs sont aussi avocats, médecins, syndicalistes, ingénieurs, journalistes, gens d’affaires, artistes, fonctionnaires, politiciens… Oui, certains « écologistes » sont des professionnels, mais le mouvement tire sa force de bénévoles qui luttent sans relâche et depuis des années pour protéger ce qui leur est cher — l’avenir de leurs enfants, le boisé près de chez eux, des espèces culturellement significatives pour leur communauté autochtone, la santé des terres agricoles et la qualité de l’eau de la vallée du Saint-Laurent…

Comme la crise climatique touche absolument tous les secteurs de la société — l’énergie, l’industrie, le transport, la santé, l’alimentation, la mode, les médias, les arts, l’économie, le travail —, des experts de tous ces domaines se rendent compte que les changements climatiques posent le plus grand défi existentiel à leur secteur et se joignent ainsi à la masse croissante du mouvement climatique.

Je me demande si le public s’imagine que les écologistes sont un groupe de hippies qui arborent du macramé et mènent des vies monastiques afin de diminuer leur impact environnemental. Breaking news : ce sont des humains qui ont diverses allégeances politiques et qui travaillent à transformer les systèmes énergétiques et économiques, mais en attendant, ils vivent dans ces systèmes.

Comme me l’a dit un collègue œuvrant dans une grande organisation environnementale québécoise : « Nous ne sommes pas un groupe de pression homogène. Ce n’est plus seulement une lutte militante, mais bien un projet de société. » Leurs idéaux, qui paraissaient naïfs il y a quelques années à peine, sont maintenant vus comme le gros bon sens. Il est devenu complètement absurde d’opposer économie et environnement quand on considère le rythme auquel sont créés des emplois dans le secteur des énergies propres, en comparaison au secteur fossile.

En 2021, les Canadiens ont constamment classé les changements climatiques au sommet des enjeux qui les préoccupent. Un sondage Léger publié par le journal 24 heures établissait aussi que 73 % des Québécois de 18 à 35 ans s’estiment éco-anxieux. Ces milliers de personnes qui s’inquiètent pour notre avenir ne sont-elles pas, elles aussi, écologistes ?

Je pense que oui. Mes amis qui magasinent une thermopompe pour remplacer leur chauffage à l’huile sont écologistes. Ma sœur, qui est ingénieure pour une entreprise d’énergies renouvelables, également. Quiconque organise dans son milieu de travail une livraison hebdomadaire de paniers de légumes en agriculture soutenue par la communauté ou donne de son temps à la campagne politique municipale d’un militant pour la justice climatique est aussi écologiste.

Les écologistes sont maintenant partout. On les trouve là où ils ont choisi de faire avancer leurs engagements : dans la rue, dans les gouvernements, dans les corps législatifs, dans les conseils d’administration, par exemple. La variété des secteurs de la société représentés au sein d’un mouvement n’est pas anodine : la littérature savante sur la résistance civile évalue que la capacité d’une campagne à coaliser plusieurs segments de la population est déterminante pour son succès. Il sera donc primordial de continuer le travail pour représenter et inclure toute la diversité de la société dans laquelle il s’ancre, et pour créer des ponts entre les différentes luttes pour la justice.

Défendre la vie sur terre

Les « écologistes » ne sont pas un groupe de gens qui ont décidé spontanément de détester les pipelines. Leurs actions sont guidées par le désir de protéger la vie sur terre. En ce sens, la seconde définition d’« écologiste » donnée par le Larousse est plus juste : « défenseur de la nature et de l’environnement ». Il manque toutefois un élément humain à cette description, car nous faisons partie intégrante de la nature.

Lorsqu’on en finira enfin avec cette satanée pandémie, s’exclamera-t-on qu’il s’agit d’une victoire pour les immunologues ? Il n’y a donc pas de victoires appartenant aux écologistes seulement. Elles profitent à tous les humains et à la vie sur terre.

Faire partie du mouvement

J’ai la chance de côtoyer tous les jours (virtuellement du moins au cours des presque deux dernières années) ce vaste mouvement. C’est sans doute la raison pour laquelle, malgré le fait que nous nous dirigeons vers 2,7 °C de réchauffement au-delà des niveaux préindustriels, je ne me décourage pas. L’espoir est un phénomène social. Les sentiments de connexion et de communauté que me procure le partage de mon quotidien avec plusieurs personnes incroyables, intelligentes et stratégiques, qui consacrent leur vie — ou quelques heures par semaine — à rendre nos sociétés plus justes et plus durables, sont pour moi la plus grande source de motivation.

Chaque année, la coalition demandant des actions climatiques à une échelle proportionnelle à la gravité de la crise ne fait que s’agrandir, devenant de plus en plus puissante. Ce sera inéluctablement le cas en 2022 aussi.

Alors à toutes ces personnes : merci. À ceux qui n’en sont pas encore, vous êtes les bienvenus. Contribuez avec nous à rendre le terme « écologiste » obsolète. C’est comme ça que l’on gagnera chaque dixième de degré à la fois.