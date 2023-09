Les parcs ne sont pas faits pour les voitures !

Auteur de plusieurs livres, Taras Grescoe est un journaliste montréalais spécialisé en urbanisme et en transport urbain qui donne depuis une douzaine d’années des conférences sur la mobilité durable. Dans son infolettre Straphanger, il raconte ce qu’il observe de mieux et de pire en matière de transport urbain chez nous et lors de ses voyages autour du monde.

Le parc du Mont-Royal est le Central Park de la ville. Il a été conçu par Frederick Law Olmsted1, le créateur de l’espace vert le plus apprécié de la ville de New York, et il joue le même rôle emblématique dans la vie de Montréal. En fait, le mont Royal a plusieurs atouts que Central Park n’a pas : des sentiers qui traversent une forêt assez dense pour vous faire croire que vous êtes au plus profond de la zone sub-boréale (surtout pour ceux qui chaussent des skis de fond l’hiver) ; de vastes cimetières à l’ambiance si particulière (bonjour-shalom, Leonard Cohen !) ; et le fait qu’il s’agit vraiment d’un mont : il s’élève à 234 m (767 pi), et si vous savez où chercher, vous trouverez une pente suffisamment ardue pour rappeler — brièvement en tout cas — un sommet des Alpes ou des Rocheuses. Il est important de noter que les plans originaux ont été réalisés par Olmsted, décédé en 1903, mais qu’ils ont été considérablement modifiés au cours de l’aménagement du parc.

Pendant la pandémie, lorsque les salles de sport étaient fermées, j’ai pris l’habitude d’enfourcher mon vélo de route pour gravir les courbes et les lacets de la voie Camillien-Houde. Elle commence près de l’avenue du Parc, passe devant un belvédère offrant une vue panoramique sur les toits des triplex et les clochers des églises, vers la tour inclinée du Stade olympique, traverse des parois rocheuses abruptes, puis descend vers les grilles de l’entrée arrière des cimetières. Les matins de fin de semaine, pendant les périodes de confinement, c’était le lieu de rencontre des MAMIL (middle-aged men in lycra) sur leurs vélos de course en fibre de carbone valant plusieurs milliers de dollars.

Je suis aussi un homme d’âge moyen, mais je m’empresse de préciser que j’évite de porter du lycra. Mon vélo de l’époque, un Bianchi rouillé des années 1980, me plaçait indéniablement en dehors de cette clique soudée. Malgré mon manque d’équipement, j’étais devenu assez sportif — au plus fort de la pandémie, je franchissais la montagne une demi-douzaine de fois chaque matin. (Certains cyclistes passent leurs journées à « faire l’Everest », c’est-à-dire à effectuer suffisamment de circuits de montée et de descente — 80, je crois — pour égaler l’ascension du mont Everest.)

Certains dimanches matin d’été, la voie Camillien-Houde est fermée aux voitures, seuls les cyclistes et les piétons étant autorisés à y accéder. J’aime la tranquillité qui règne sur la montagne lorsque les voitures, les camions et les autobus de touristes sont tenus à l’écart de la route. Le stationnement du belvédère est habituellement un lieu de repos pour les amoureux et les fumeurs. (Il y en a toujours un — oui, presque toujours un homme — qui décide d’allumer la stéréo, d’ouvrir ses portières et de partager son exécrable playlist avec le reste du monde.) En ces dimanches matin tranquilles, je n’ai pas à craindre d’être happé par une minifourgonnette alors que je dévale à vive allure la pente vers le deuxième virage en direction de l’avenue du Mont-Royal.

C’est là d’ailleurs qu’un vélo blanc rend hommage à Clément Ouimet. Le jeune cycliste a été tué en 2017 lorsqu’il a percuté une voiture, dont le conducteur âgé avait décidé de faire demi-tour au milieu de la route, à l’endroit même où les cyclistes ont tendance à aller le plus vite dans la descente. Chaque fois que je passe devant cet hommage, je murmure les mots « Salut, Clément », inscrits au pochoir sur l’asphalte. (J’ai rencontré une fois son père, qui était venu déposer des fleurs sur le vélo blanc à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Clément ; quand je lui ai dit que j’avais moi-même des fils cyclistes, nous avons tous les deux fondu en larmes.)

Photos : Taras Grescoe

Aussi, lorsque Projet Montréal a annoncé la semaine dernière qu’il allait fermer définitivement la voie Camillien-Houde aux voitures, j’ai dû me pincer. Il n’y aura pas de demi-mesure : il s’agira d’une fermeture complète de la route, qui sera divisée en deux voies, une pour les cyclistes et une pour les piétons — les voitures n’étant pas admises.

« La montagne ne sera plus un raccourci », a déclaré la mairesse Valérie Plante lors d’une conférence de presse. « Mais elle restera une destination. »

Ce n’est qu’en lisant les petits caractères que j’ai réfréné mon enthousiasme : les travaux sur Camillien-Houde ne commenceront pas avant 2027, et le projet devrait être achevé en 2029. (Et beaucoup de choses peuvent se passer en politique municipale, y compris un changement complet de régime, en l’espace d’une demi-douzaine d’années. D’ici là, j’espère que je serai encore capable de rouler à vélo jusqu’au sommet.)

J’ai entendu toutes les objections à la fermeture de la route, et certaines d’entre elles sont fondées et doivent être prises en compte. Si les voitures ne sont pas autorisées, les personnes âgées et handicapées pourraient avoir de la difficulté à accéder aux cimetières et au sommet de la montagne. (En fait, le chemin Remembrance restera ouvert, ce qui permettra aux gens d’accéder aux cimetières et aux stationnements pour se rendre à la maison Smith et à la croix du sommet ; le trajet sera juste un peu plus long.)

Beaucoup d’objections se résument à ceci : « J’ai toujours pu franchir la montagne en voiture. C’est mon raccourci préféré vers les cafés du Mile End. Et puis, le plaisir de conduire, c’est mon droit ! C’est à cela que sert la route ! »

Ce à quoi je réponds : Holà ! Vous avez peut-être pris l’habitude d’emprunter cette route. Mais traverser un parc public n’est pas un droit. Au contraire. Les plans originaux du grand Frederick Law Olmsted ne prévoyaient pas de circulation motorisée. (Probablement parce que les automobiles n’étaient pas très présentes sur nos routes, sur n’importe quelle route en fait, en 1876.) Maire de Montréal pendant de longues années, Camillien Houde, qui a donné son nom à la voie, a déclaré que jamais une route ne serait tracée dans le parc de son vivant. Ironie du sort, la voie Camillien-Houde a été ouverte aux automobiles l’année de sa mort, en 1958, et passe près de sa tombe, qui se trouve au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

Photo : Creative Commons

La largeur inhabituelle de la route peut s’expliquer par le fait qu’à partir de 1930, un trolley — un tramway alimenté en électricité par des caténaires — l’a suivie jusqu’en haut de la montagne, et que les courbes ont dû être aménagées pour l’accommoder. D’ailleurs, le wagon d’observation, avec ses grilles ornées et ses castors sculptés, est exposé à Exporail, l’excellent musée ferroviaire de Saint-Constant. Il serait peut-être temps de le sortir de sa retraite…

Je pense que l’idée que les parcs publics doivent accueillir des voitures remonte à la construction des autoroutes de New York et du New Jersey. Dans les années 1930, l’urbaniste Robert Moses, qui a saccagé une grande partie de Manhattan et du Bronx, a aménagé des routes sinueuses et bordées d’arbres jusqu’à Long Island. Le but était que les quelques chanceux qui possédaient une automobile puissent s’échapper de la ville pour une agréable promenade dominicale jusqu’à Jones Beach. L’utilisation du transport en commun n’était pas encouragée ; en fait, certains viaducs étaient construits si bas que les autobus ne pouvaient pas passer en dessous. Cela convenait parfaitement aux gens de la classe de Moses.

Depuis, la possession d’une voiture s’est démocratisée, la motorisation de masse devenant la norme en Amérique. De Stanley Park, à Vancouver, à Central Park, à Manhattan, les espaces verts urbains ont commencé à être étouffés par des files de véhicules crachant des gaz d’échappement.

Aujourd’hui, le vent tourne : les voitures ont été bannies de Central Park (à part sur quatre artères en contrebas qui traversent le parc), et l’autre joyau d’Olmsted, le parc du Mont-Royal, est le prochain sur la liste. Je me réjouis de cette nouvelle, mais à une condition : si l’on interdit les voitures, il faut renforcer l’accès par les transports en commun. Les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées ne doivent pas être privés du plaisir de se promener au milieu des épinettes ou d’admirer la vue. La Ville promet d’augmenter la fréquence des autobus qui parcourent actuellement l’itinéraire, ce qui, à mon avis, est essentiel pour la réussite de ce projet.

Je dois préciser que je ne pense pas que les parcs doivent nécessairement être réservés aux vélos non plus. Même si j’adore faire du vélo de route sur la montagne, je ne crois pas que ce soit un droit — les personnes à pied (ou en fauteuil roulant et autres appareils de mobilité) doivent absolument avoir la priorité, en particulier sur les MAMIL qui ont l’intention de dévaler les pentes à 70 km/h. (Et je me transforme en vieux grincheux lorsque je croise des personnes sur des vélos tout-terrains qui empruntent les sentiers forestiers de la montagne ; non seulement c’est interdit, mais c’est aussi très dérangeant pour les gens qui cherchent à passer un moment tranquille dans la nature, et cela dégrade vraiment les sentiers. OK, fin du râlage.) J’espère qu’une solution de cohabitation avec les personnes qui ne sont pas à vélo pourra être trouvée. Il y a suffisamment de place pour les vélos et les marcheurs, et les cyclistes ont certainement besoin de beaucoup moins d’espace que les conducteurs de voitures. Mais n’oublions pas que les piétons étaient les premiers arrivés et qu’ils doivent avoir la priorité.

Pour conclure, voici une modeste proposition. Jusqu’en 1918, un funiculaire permettait aux Montréalais de se rendre du monument à sir George-Étienne Cartier au sommet du mont Royal. Pourquoi ne pas le remettre en service ? Un funiculaire restauré, comme celui qui existe encore à Québec, deviendrait une attraction touristique à part entière, ainsi qu’un moyen de transport utile pour les personnes à mobilité réduite.

Photo : Domaine public

Comme ce serait incroyable ! Je serais l’un des premiers à faire la queue pour y monter, et j’y emmènerais tous les nouveaux venus pour leur donner un premier aperçu de notre formidable ville.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée dans l’infolettre Straphanger, de Taras Grescoe.