Les politiques fiscales sont des politiques climatiques

L’auteure est analyste des politiques pour les campagnes domestiques et communautés francophones de Climate action network Canada.

Le récent jugement de la Cour suprême du Canada, qui reconnaît au gouvernement fédéral le droit de procéder à sa tarification du carbone, met fin à plusieurs années où tout le débat climatique a tourné autour de ce programme. Or, malgré l’énorme attention que cette politique publique aura attirée, la tarification du carbone n’est qu’un outil parmi tout l’éventail dont nous aurons besoin pour répondre à un enjeu aussi complexe et colossal que la crise climatique.

Un de ces outils passe sous le radar : la fiscalité tout court. Pourtant, la crise climatique et la crise des inégalités sont intrinsèquement liées.

Il est courant de comparer les responsabilités de différents pays relativement à la crise climatique : les pays du G20, qui représentent collectivement 85 % du PIB mondial, produisent 75 % des émissions de gaz à effet de serre. Depuis plusieurs années toutefois, des économistes s’affairent aussi à mesurer l’impact carbone en tenant compte des inégalités à l’intérieur même des pays, par niveaux de revenus. Devant l’augmentation fulgurante des disparités économiques au cours des dernières années, scruter les inégalités entre pays a effectivement ses limites.

Le rapport sur l’iniquité carbone d’Oxfam, mis à jour en 2020, qui examine les émissions liées à la consommation, démontre qu’entre 1990 et 2015, les 10 % les plus riches de la population mondiale d’alors (630 millions de personnes) ont été responsables de 52 % des émissions de carbone entre 1990 et 2015. Le 1 % le plus riche, soit 63 millions de personnes, a engendré 15 % des émissions cumulatives, soit l’équivalent du double des 50 % les plus pauvres de la population mondiale.

Le Programme des Nations unies pour l’environnement évalue que le 1 % le plus riche devrait réduire son empreinte carbone de 30 fois pour respecter les engagements de l’Accord de Paris, tandis que les 50 % les plus pauvres pourraient encore augmenter leur empreinte carbone plusieurs fois, tant ils contribuent peu au problème. La tragique ironie de la crise climatique, c’est que ce sont pourtant eux qui en souffrent le plus.

Nous sommes loin d’être tous égaux en matière d’impact carbone. Une approche axée sur le changement des comportements individuels ou qui s’appliquerait à tous uniformément, sans tenir compte de ces iniquités, serait inefficace, voire régressive.

On peut penser aux émissions du transport aérien, un secteur notoirement polluant et où il est technologiquement difficile de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, tous les vols n’ont pas le même impact carbone. Un vol en classe affaires, et plus encore en jet privé, sera plus polluant qu’un voyage en classe économique, car moins de passagers équivaut à plus de départs. Surtout que les ultrariches prennent l’avion à une fréquence disproportionnellement élevée. Par exemple, des données recueillies en 2017 par l’International Council on Clean Transportation, une ONG indépendante, ont révélé qu’un peu plus de la moitié des adultes américains ne voyageaient jamais en avion et que les deux tiers des vols étaient attribuables à 12 % de la population. Une personne qui va visiter sa famille à l’étranger une fois par an n’a donc pas le même impact que les milliardaires qui prennent l’avion comme d’autres un taxi.

Il n’est pas étonnant de constater que, au cours des dernières années, la forte accélération de la concentration de la richesse entre les mains d’une minorité fortunée et de quelques multinationales tentaculaires s’est effectuée en tandem avec l’augmentation mondiale des émissions de gaz à effet de serre. Ce n’est pas un hasard si l’affaiblissement du régime fiscal et l’érosion des services publics dans plusieurs pays industrialisés se sont accompagnés d’un blocage ou d’un ralentissement de l’adoption des politiques publiques rigoureuses nécessaires pour aplatir la courbe des émissions de GES. Les ressources abondantes dont disposent ces élites ultrariches accentuent leur poids dans les décisions prises par les politiques, ce qui consolide les inégalités.

Apple, l’entreprise la plus rentable au monde, a payé pendant des années seulement 0,005 % d’impôt sur ses profits grâce à un arrangement spécial avec l’Irlande ; ProPublica a révélé récemment que certaines années, des milliardaires comme Elon Musk, Jeff Bezos, Michael Bloomberg et Warren Buffett n’avaient versé aucun sou au gouvernement américain en impôt sur le revenu. On sait également que 20 entreprises du secteur des énergies sont responsables de plus du tiers des émissions mondiales de GES, et que plusieurs d’entre elles dépensent chacune plus de 240 millions de dollars par année en lobbying contre des politiques climatiques.

Le soutien public à une action plus rapide pour lutter contre le réchauffement climatique se raffermirait dans le cadre d’un système fiscal plus progressif. Pour emprunter les mots des Gilets jaunes, qui s’opposaient à une taxe sur le carburant en France : « Les élites parlent de fin du monde quand nous, on parle de fin du mois. »

Il est donc urgent d’adopter des mesures qui visent à partager la richesse — et le pouvoir.

C’est le cas, notamment, de l’impôt sur les grandes fortunes. Selon le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA), un institut de recherche indépendant, un impôt annuel de 1 % sur les fortunes supérieures à 20 millions de dollars rapporterait au fisc environ 10 milliards par an. Le Canada est également le seul pays du G7 qui n’impose pas les successions. Une autre étude du CCPA montre qu’un impôt sur les successions de plus de 5 millions générerait des revenus annuels de 2 milliards. Dans un livre publié récemment, Share the Wealth !, le directeur des politiques du NPD, Jonathan Gauvin, et l’économiste Angella MacEwen préconisent un éventail de mesures pour partager adéquatement la richesse. En plus d’imposer les fortunes individuelles, ils proposent de pourfendre les échappatoires fiscales, d’augmenter l’impôt sur le revenu du 1 % le plus riche, de s’attaquer aux paradis fiscaux et de hausser l’impôt sur les sociétés.

Plusieurs pays ont adopté des politiques en ce sens récemment, notamment pour renflouer les coffres de l’État et pour financer la relance post-COVID. Les ministres des Finances du G7 ont annoncé il y a quelques jours leur intention de fixer un taux d’imposition mondial sur les sociétés d’au minimum 15 % — une percée majeure, quoique inadéquate. La Commission indépendante pour la réforme de l’impôt international sur les sociétés, un collectif d’experts favorables à une réforme vigoureuse de la fiscalité internationale, recommandait plutôt un taux de 25 %, qui permettrait de lever près de 950 milliards de dollars canadiens, tout en laissant aux multinationales les trois quarts de leurs profits nets.

Ces revenus substantiels pourraient non seulement renflouer les coffres des États, endettés en raison de la pandémie, mais aussi financer à long terme les investissements climatiques massifs dont nous avons impérativement besoin. Rappelons que selon nombre d’experts, c’est 2 % du PIB d’un État qui devrait être alloué annuellement à l’action climatique, soit l’équivalent de 40 milliards de dollars au Canada.

Mieux partager la richesse, c’est donc faire d’une pierre plusieurs coups pour le climat : réduire les émissions de GES des ultrariches, redistribuer le capital économique et l’influence politique — dont la concentration augmente l’intensité carbone — des grandes sociétés, et nous donner des moyens supplémentaires pour répondre à l’urgence climatique. Sans oublier que la cohésion sociale, fortement corrélée avec l’égalité économique, est un outil dont nous ne pourrons nous passer pour faire face, en nous serrant les coudes, à une crise aussi injuste.

