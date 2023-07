Mon excursion à bord du REM

Auteur de plusieurs livres, Taras Grescoe est un journaliste montréalais spécialisé en urbanisme et en transport urbain qui donne depuis une douzaine d’années des conférences sur la mobilité durable. Dans son infolettre Straphanger, il raconte ce qu’il observe de mieux et de pire en matière de transport urbain chez nous et lors de ses voyages autour du monde.

Le premier tronçon du Réseau express métropolitain (REM) de Montréal, un nouveau système de transport urbain sur rail potentiellement transformateur, vient tout juste d’être inauguré, ce samedi 29 juillet 2023, à 9 h. J’aurais envie de dire que ce jour était attendu depuis longtemps, mais ce ne serait pas tout à fait juste. La construction n’a commencé qu’en avril 2018. Dans le monde des projets de transport en commun nord-américains, cinq ans, c’est un clin d’œil. En fait, le premier tronçon était censé être achevé en trois ans seulement — un échéancier devant lequel je suis resté très sceptique.

L’après-midi précédant l’ouverture, j’ai rejoint une cinquantaine de journalistes, youtubeurs et autres « influenceurs » du transport en commun au quai 9 de la gare Centrale, la principale gare ferroviaire de Montréal, celle d’où partent les trains de banlieue d’Exo et les trains interurbains de Via Rail.

La gare est à quatre ou cinq minutes de marche de la station de métro la plus proche, Bonaventure, qui se trouve sur la ligne orange ; le passage entre les deux ne se fait donc pas sans rupture. Bien que le système de paiement, qui fonctionne avec une carte Opus, soit le même que celui utilisé par les Montréalais pour accéder au métro, on sent que l’on passe d’un système à l’autre. Et cette marche de Bonaventure à la gare, à travers les portes tournantes, les escaliers roulants et les tunnels de la « ville souterraine », pour la plupart désagréables, peut s’avérer fatigante.

Lorsque j’ai emprunté les escaliers menant au REM, j’ai eu l’impression de débarquer sur le quai 9 ¾ d’Harry Potter. Les dessous lugubres de la gare Centrale ont été transformés — du moins en partie — en un lieu de transit lumineux, spacieux et très moderne. Après avoir récupéré les badges permettant de nous identifier et un sac-cadeau (merci pour le biscuit orné du logo du REM !), nous avons eu quelques minutes pour explorer la gare. La signalisation et les indications d’orientation sont sobres, élégantes et efficaces.

Photos : Éric Carrière

Presque immédiatement, un train est entré en gare. Les portes vitrées du quai s’ouvrent en même temps que celles du train. Il s’agit d’une technologie de pointe pour les métros sans conducteur comme le REM. (Bien que le tronçon de cinq stations qui vient d’ouvrir soit presque entièrement en surface, une grande partie du REM sera souterraine. On pourrait dire qu’il s’agit d’un métro léger. Quoi qu’il en soit, ne l’appelez pas système léger sur rail, un terme généralement utilisé pour décrire un tramway.) Les doubles portes assurent la sécurité contre ce que les Japonais appellent le jinshin jiko, ou « incident humain », un euphémisme pour désigner une personne qui tombe, saute ou est poussée sur les voies ferrées. En plus d’être une tragédie, ces incidents peuvent entraîner la fermeture d’un système entier pendant des heures.

À propos du Japon, la livrée des voitures, d’un vert clair éclatant, m’a rappelé les trains de la ligne circulaire Yamanote de Tokyo. CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est le principal investisseur du REM, a elle aussi l’intention de faire briller ses wagons : après leur arrivée au terminus, ils sont passés dans une énorme « machine à laver » avant d’être autorisés à effectuer leur prochain trajet. La fréquence, 3 minutes 45 secondes aux heures de pointe (7 minutes 30 secondes aux autres moments, sur une période de service de 20 heures), est inférieure à celle de Tokyo, où les trains peuvent arriver toutes les 60 secondes. Mais peut-être vaut-il mieux comparer le REM au RER de la région parisienne, qui est à la fois un train de banlieue et un métro suburbain, et dont les intervalles sont semblables.

Peu de temps après, le REM est sorti de la gare — lentement, mais beaucoup moins lourdement que ne le font les trains de passagers de Via Rail — et est passé au-dessus du canal de Lachine, puis des immeubles de Griffintown. Le plan était d’aller jusqu’au terminus de Brossard, un trajet de 18 minutes, et de prendre notre temps en nous arrêtant à chaque station en cours de route. On m’a convaincu très facilement, tout comme les autres amateurs de chemins de fer et de transports en commun à bord, de participer à l’expérience.

J’ai discuté avec Julien Hurel, responsable des systèmes de transport à CDPQ Infra, qui m’a dit que notre vitesse maximale serait de 90 km/h sur ce trajet, même si les trains finiront par atteindre une vitesse respectable de 100 km/h, soit la limite supérieure pour les voitures sur la plupart des autoroutes du Québec. Les trains sont construits par Alstom, et chacun est composé de rames de deux voitures à couloir ouvert ; le nôtre comprenait deux de ces rames, pour un total de quatre voitures, qui pouvaient transporter un maximum de 600 passagers. Et elles étaient climatisées (ce que le métro n’est absolument pas). Pour en savoir plus sur les voitures Metropolis, comme on les appelle, cliquez ici.

Je pense que beaucoup de gens utiliseront le REM au cours des premières semaines, juste pour le plaisir. Et je parie qu’ils aimeront l’expérience. Le métro sur pneus de Montréal a la particularité d’être entièrement souterrain, ce qui n’est pas un mauvais choix dans une ville hivernale sujette aux tempêtes de verglas et susceptible d’être ensevelie sous des mètres de neige. Mais cela signifie qu’il n’y a pas de vue, seulement des tunnels lugubres à contempler. Quiconque est déjà allé à Singapour ou à Vancouver (ou a emprunté le vénérable El de New York) sait que les transports ferroviaires surélevés peuvent être une merveilleuse occasion de faire du tourisme. Le REM ne déçoit pas : il s’élève vraiment sur ses pylônes en béton, plus haut même que le SkyTrain de Vancouver.

Photos : Éric Carrière

Julien Hurel a souligné la présence de chasse-neige permanents à l’avant et à l’arrière de chaque train, destinés à dégager la neige et la glace des voies. Pour empêcher la glace de s’accumuler sur les caténaires — je dois préciser que ce système est entièrement électrique et que l’électricité provient presque entièrement des barrages hydroélectriques —, des grattoirs seront déployés et les trains circuleront à des intervalles suffisamment courts pendant les mois froids pour que les caténaires restent dégagées. Le système est censé pouvoir supporter des températures allant de -40 °C à 40 °C. Nous verrons bien. En tant que Montréalais, je sais que, dans cette ville soumise aux aléas de la météo, les plans humains les plus minutieux peuvent être mis à mal.

Nous avons franchi une autre infrastructure impressionnante, le pont Samuel-De Champlain, qui enjambe le fleuve Saint-Laurent et la Voie maritime. Et, je suis heureux de le dire, à 14 h, nous allions beaucoup plus vite que les voitures sur le pont, puisque celles-ci commençaient à ralentir dans le trafic de l’heure de pointe du vendredi après-midi. Le plaisir qu’éprouve un usager des transports en commun à croiser des automobilistes frustrés est-il une forme de Schadenfreude (comme le disent les Allemands), cette joie malsaine qu’on ressent face au malheur d’autrui ? Si c’est le cas, amenez-en encore plus ! (Et joignez-vous à nous, conducteurs du monde entier, je vous en prie ! Il y a de la place à bord, du moins pour l’instant.)

Puis nous nous sommes retrouvés au milieu de l’autoroute 10. Tout planificateur vous dira que ce n’est pas idéal de construire un système de transport en commun au milieu d’une autoroute. Il n’est pas vraiment possible de construire des commerces de détail ou des habitations juste à côté des stations. Cependant, la station Du Quartier chevauche l’autoroute et est reliée, par des passerelles piétonnes surélevées, au centre commercial DIX30. Elle est également reliée à un complexe de tours résidentielles et commerciales qui me rappelle certains aménagements axés sur le transport en commun sur la Canada Line (une ligne de métro élevée et automatisée) de Vancouver — ou un peu partout dans les grandes villes asiatiques.

Je sens que je pourrais continuer à écrire des milliers de mots dans cette veine, alors je me contenterai de dire que nous sommes arrivés à la station terminus de Brossard. La mauvaise nouvelle, c’est que le REM se termine, sur la Rive-Sud en tout cas, dans un stationnement incitatif de 3 000 places. Et les stationnements, surtout ceux qui ne sont pas à plusieurs niveaux, sont le fléau des trains de banlieue nord-américains ; ils créent des mers d’asphalte, plutôt que de nouvelles résidences dont les villes canadiennes surévaluées ont tant besoin. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a aussi une gare d’autobus pouvant accueillir 18 autobus urbains et régionaux à la fois, juste devant la porte. Et, pour ma famille et moi, une chose de toute beauté : une piste cyclable large et bien asphaltée qui commence dès la sortie de la gare de Brossard. Les passagers pourront embarquer des bicyclettes à bord des trains (le nombre maximum reste à déterminer), ce qui nous permettra d’amorcer un voyage à vélo prévu depuis longtemps, jusqu’à Burlington, au Vermont.

Bon, ce n’est que le début de ma couverture du REM. Je l’approfondirai au sujet du développement du système, du financement, de la conception des stations et quant à savoir si le projet de la CDPQ d’exporter ce système dans d’autres villes et pays a la moindre chance de réussir. Seules cinq stations ont été ouvertes jusqu’à présent, et le prochain tronçon ne devrait pas être achevé avant la fin de 2024 (lire : 2025, peut-être, on verra). Mais tout compte fait, et malgré l’interruption de service du matin du lundi 31 juillet, les premières impressions sont… bonnes.

J’imagine qu’en 1966 — l’année de ma naissance —, les premiers usagers du tout nouveau métro de Montréal, dont le style architectural brutaliste était audacieux, ont dû vivre quelque chose de semblable à ce que je ressens aujourd’hui : de l’excitation pour l’avenir. Et honnêtement, en ces temps parfois dystopiques, ce n’est pas un sentiment que j’éprouve très souvent. (Bien que ce soit une émotion à laquelle je serais heureux de m’habituer.)

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée dans l’infolettre Straphanger, de Taras Grescoe.