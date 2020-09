Monsieur Legault, êtes-vous climatosceptique ?

Il y a un an, je défiais le gouvernement Legault de faire la preuve qu’il n’était pas climatosceptique. Aujourd’hui, alors qu’une grande majorité de Québécois espèrent que le Québec va mettre en œuvre les mesures qui s’imposent pour répondre à la crise climatique, on apprend par la voix d’experts, indépendants et crédibles, que le plan promis par son gouvernement n’arrive pas à la moitié de sa propre cible de 37,5 % ! Une cible qui demeure pourtant bien en deçà de ce que la science exige !

Après deux ans de travail et de consultations, où de nombreux membres de la société civile ont fait de généreuses propositions, si le gouvernement ne parvient pas à mettre sur la table le plan auquel il prétendait, il doit avoir l’humilité et le courage de l’admettre. Comme il s’est senti un devoir de parler franc pour répondre à la crise de la COVID-19, attitude qui le rend aujourd’hui si populaire. Autrement, il risque de perdre toute sa crédibilité en tentant de nous faire avaler par des formules-chocs des progrès insuffisants.

Dans un contexte où il s’active à dépenser des milliards pour relancer l’économie, le gouvernement Legault doit montrer avec transparence là où les sommes investies dans son plan iront chercher, secteur par secteur, les 29 millions de tonnes de gaz à effet de serre que le Québec doit supprimer pour atteindre sa cible de réduction de 37,5 %. Ce serait là un début crédible. Or, visiblement, malgré quelques mesures encourageantes, notamment en électrification des transports, il ignore toujours comment il va y parvenir !

Pourtant, les solutions existent. Mais à quoi bon mener des consultations si on n’a pas l’intention de prendre en compte les suggestions ? Quand on sait avec quelle détermination beaucoup de citoyens s’activent pour apporter leur contribution, quand on constate que le milieu des affaires arrive à un certain nombre de consensus avec des groupes écologistes, il est difficile de croire que ce gouvernement soit en train de rater sa chance de se poser en véritable coalition pour l’avenir du Québec.

S’il n’est pas climatosceptique, le gouvernement doit présenter un plan convaincant, cohérent et clair, qui expliquera les actions concrètes et mesurables qu’il faut prendre pour atteindre les cibles. Sans ce plan crédible, les actions du gouvernement risquent d’aggraver une situation déjà critique et de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Il est urgent de traiter la crise climatique pour ce qu’elle est : une crise qui est et qui sera autrement plus dévastatrice que la pandémie ! Et cette urgence nécessite de lancer avec envergure un véritable projet de société.

Mais encore faut-il que la volonté politique soit à la hauteur du défi à relever. La nouvelle loi 44 sur le climat vient de consacrer le ministre de l’Environnement comme grand responsable de la lutte contre les changements climatiques. S’il dépose un plan qui ne tient pas ses promesses, le ministre Charette fera la preuve que la stratégie de son gouvernement a échoué et il devra démissionner.

Rappelons que, lors de son discours d’ouverture à l’Assemblée nationale, le premier ministre Legault a solennellement déclaré : « La survie de notre planète est en jeu. Je ne peux ignorer ce défi de l’urgence climatique et continuer de regarder mes deux fils dans les yeux. » L’heure de vérité approche.

Au-delà des discours, un plan digne de ce nom nous ralliera en répondant sans équivoque à la seule question qui importe maintenant : comment ? C’est mathématique ! Le Québec doit réduire de 29 millions de tonnes ses GES d’ici 2030. Et le plan doit indiquer clairement comment il y parviendra. Vers quelles actions précises, chiffrées et financées, nos efforts seront-ils dirigés ? Et quels indicateurs de performance et mécanismes transparents de reddition de comptes garantiront une mesure vérifiable de l’efficacité de ces actions ?

Le gouvernement Legault doit faire la démonstration qu’il a maintenant une vision qui amènera la société québécoise vers la carboneutralité. Pour l’instant, il semble se satisfaire de reconduire bon nombre de vœux pieux et de mesures existantes, comme l’objectif de réduction de 40 % de notre consommation de pétrole d’ici 2030, hérité des libéraux, sans exactement nous dire comment ! On est pragmatique ou on ne l’est pas !

On ne peut plus prétendre répondre aux exigences écologiques en même temps que l’on investit dans des pratiques qui vont continuer de dégrader la situation. Comme le projet GNL Québec que l’on fait passer pour un projet structurant qui permettrait de lutter contre les changements climatiques, alors qu’en réalité, il viendrait rajouter près de 8 millions de tonnes de GES, soit presque autant que les 12 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié que ce plan espère fournir de peine et de misère !

Atteindre la cible, c’est adopter les mesures qui s’imposent pour aplatir la courbe de nos émissions de GES. Relancer notre économie, c’est mettre la santé des citoyens et la qualité de la vie au cœur des priorités. Et pour ça, il faut rallier la population autour d’un projet visionnaire et courageux, juste et enthousiasmant, grâce auquel nous pourrons reprendre confiance en nous-mêmes et dans l’avenir de ce monde.

Le gouvernement est-il en train de rater sa chance ?

