Petites villes, grands transports en commun

Auteur de plusieurs livres, Taras Grescoe est un journaliste montréalais spécialisé en urbanisme et en transport urbain qui donne depuis une douzaine d’années des conférences sur la mobilité durable. Dans son infolettre Straphanger, il raconte ce qu’il observe de mieux et de pire en matière de transport urbain au Québec et lors de ses voyages autour du monde.

À plusieurs reprises au cours des dernières années, à mon arrivée dans des villes européennes relativement petites, j’ai été étonné d’y trouver le panneau d’un métro — un système ferroviaire urbain souterrain — m’accueillant à l’extérieur de la gare. La première fois, c’était à Brescia, dans le nord de l’Italie. Je m’y étais arrêté, en route vers le lac de Garde, où je devais écrire un article sur le meilleur tailleur d’oliviers d’Italie (eh oui, je n’écris pas seulement sur le transport en commun). En sortant de la gare, j’ai remarqué une station de vélos en libre-service à côté d’un arrêt de bus, ce qui était déjà un bon début. Puis j’ai constaté qu’il y avait une station de métro sur la même piazza, ce à quoi je ne m’attendais pas du tout. Après tout, Brescia ne compte que 194 000 habitants. Et pourtant, il y avait là une ligne de métro léger relativement récente de 17 stations. Les trains n’ont pas de conducteur. Ils circulent sous terre au centre-ville et en surface à l’extérieur de celui-ci, avec un temps d’attente entre les passages d’à peine trois minutes. Le premier train part à 5 h du matin, le dernier à minuit. Je n’ai pas passé beaucoup de temps dans ce métro, qui a été inauguré en 2013, mais le trajet que j’ai fait était plutôt fluide ; je me suis rendu compte plus tard que les trains étaient identiques à ceux que j’avais empruntés dans le métro de Copenhague. L’année suivante, j’ai passé quelques heures dans le centre de Málaga, en Espagne, avant de prendre un autocar pour Cadix (j’allais y faire des recherches pour un chapitre de livre consacré au garum — encore une histoire de cuisine !). Je n’attendais pas grand-chose de cet endroit, mais alors que je traînais ma valise à roulettes dans le centre-ville, hébété par le décalage horaire, j’ai remarqué que, juste à côté d’une station de vélos en libre-service… se trouvait l’entrée d’une station de métro. Station de vélos à Málaga. (Photo : Taras Grescoe) Je m’attendais à ce qu’il y ait des métros dans le nord de l’Espagne, mais j’avais le souvenir que les villes d’Andalousie n’étaient pas très bien équipées en transports en commun. (Cela dit, Séville est devenue l’une des plus grandes villes cyclables d’Europe au cours de la dernière décennie, avec des centaines de kilomètres de pistes.) Pourtant, à Málaga, qui ne compte qu’un demi-million d’habitants, il y a deux lignes de métro comprenant au total 19 arrêts. Il s’agit en fait d’un « demi-métro » : des véhicules légers sur rail de type tramway circulent sous terre jusqu’à la gare, et au niveau du sol à l’extérieur du centre historique. (Cliquez sur le lien pour voir l’intérieur d’une station de façon interactive.) À lire aussi Le métro dans la rue

La France est célèbre pour ses nouveaux tramways urbains, mais certaines petites villes sont pour leur part dotées de réseaux ferroviaires rapides de grande envergure. C’est le cas de Lille, dans le Nord, et de Rennes, ville universitaire animée de Bretagne. Avec une population d’à peine 360 000 habitants, cette dernière dispose d’un réseau de métro à deux lignes comprenant pas moins de 28 stations.

Jusqu’en 2008, Rennes était la plus petite ville du monde avec un métro. (En fait, il existe un village équipé d’une sorte de métro : Serfaus, dans les Alpes autrichiennes, à 1 429 m d’altitude, possède depuis 1985 un métro souterrain de quatre stations, qui circule sur des coussins d’air.) Rennes a ensuite été supplantée par Lausanne, située sur les rives du lac Léman, dans la partie francophone de la Suisse, qui dispose également d’un système de transport en commun ferroviaire à deux lignes comptant 28 stations.

J’avais appris que Lausanne avait son propre métro lors d’une randonnée dans le Jura suisse. En mangeant un rösti dans un petit restaurant au sommet d’une montagne, j’avais engagé la conversation avec les personnes de la table voisine ; il s’est avéré que parmi ces gens se trouvait le responsable de la conception du métro de Lausanne. Il m’a confié que ce projet était extrêmement politisé : une faction voulait que les nouvelles stations (car d’autres étaient prévues !) ressemblent à de véritables gares ferroviaires urbaines. L’autre souhaitait qu’elles se fondent dans le paysage urbain par l’intégration de leurs entrées dans des bâtiments existants. D’un point de vue nord-américain, lui ai-je dit, c’était un beau problème à résoudre.

J’ai pu passer deux jours revigorants à explorer Lausanne. La nourriture y est excellente — des poissons du lac, accompagnés de vins blancs bien corsés — et les musées se révèlent étonnants, entre autres la Collection de l’Art Brut, dont les œuvres sont présentées dans des villas reliées entre elles. Je n’ai jamais songé à prendre un taxi (malgré la pluie et les nombreuses collines) dans cet environnement riche en transports. Il y avait des vélos électriques et des vélos ordinaires à louer aux stations en libre-service, des trolleybus articulés partout et, bien sûr, j’étais arrivé en train interurbain, un moyen de transport si fréquent dans le canton de Vaud qu’on dirait un métro.



Le métro de Lausanne est un peu particulier. La deuxième ligne, la M2 nord-sud, remplace un chemin de fer historique incliné et fait circuler des trains automatiques sur des dalles en caoutchouc sur une pente de 12 %. Elle compte une douzaine de stations, et, détail intéressant, lorsque le train arrive à certaines d’entre elles, les annonces sont accompagnées d’effets sonores thématiques. Par exemple, le tic-tac d’un chronomètre à Ouchy-Olympique, ou des hennissements et le bruit de sabots de chevaux à la station Délices. Elle est connectée à la très achalandée M1, qui fait circuler des véhicules légers sur rail sur un parcours est-ouest de huit kilomètres.

Il suffit de regarder la carte des transports en commun de la région lausannoise pour le constater : les options, y compris les trains régionaux, les trains interurbains et les autobus, sont énormes. Elles comprennent deux lignes de transport urbain rapide sur rail pour une population de 139 000 habitants.

À titre de comparaison, Arlington, au Texas, avec une population de 390 000 habitants, n’a non seulement aucun arrêt de transport sur rail, mais aucune ligne de bus non plus. En fait, en matière de transport en commun, il n’y a rien. Il faut conduire…

Selon le raisonnement habituel, en particulier aux États-Unis et au Canada, les villes de la taille de Brescia, Rennes et Lausanne sont trop petites pour être desservies par un réseau urbain sur rail. Le mieux que l’on puisse raisonnablement espérer est un service rapide par bus (SRB). C’est l’histoire que j’ai entendue à Saskatoon, en Saskatchewan, dont la population frôle le quart de million d’habitants et qui avait du mal à convaincre les citoyens que même un SRB valait la peine d’être construit.

Ne vous méprenez pas, le SRB est formidable et pourrait bien être la meilleure solution pour les villes les plus étendues de l’Ouest canadien. Il a également un rôle à jouer dans de grandes métropoles comme Los Angeles et Montréal. Mais mes voyages en Europe m’ont montré que j’ai raison de me moquer lorsque quelqu’un dit que telle ville est « trop petite » pour un métro ou un tramway. La seule chose vraiment trop petite — à une époque où les politiciens et les planificateurs doivent examiner toutes les options pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’étalement urbain —, c’est l’envergure de notre imagination.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée dans l’infolettre Straphanger, de Taras Grescoe.