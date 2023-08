Pourquoi le REM est plus qu’un moyen de transport en commun local

Lorsque le REM a été annoncé, je voyais bien que le projet présentait quelques problèmes : une trop grande partie du tracé passait au milieu d’autoroutes, ce qui allait rendre ardue la construction d’aménagements axés sur les transports en commun à proximité des stations. Il y avait également trop de stationnements incitatifs à mon goût. Mais je sais à quel point il est difficile de faire construire une ligne ferroviaire, quelle qu’elle soit, sur ce continent dominé par la voiture, alors je me suis calmé sur les détails et, en tant que défenseur des transports en commun, j’ai fait la promotion de ce projet sur les médias sociaux.

Carte : REM

Puis vint le REM de l’Est. Ce prolongement aurait porté la longueur totale du réseau à 99 km. Il aurait desservi l’est et le nord de l’île de Montréal, y compris les quartiers à faible revenu de Saint-Michel et de Montréal-Nord, qui ont vraiment besoin d’être mieux reliés aux emplois et aux établissements d’enseignement du centre-ville. Le plan prévoyait une ligne surélevée, semblable à celles du réseau SkyTrain, à partir d’une nouvelle station au centre-ville, qui aurait été située entre les lignes de métro verte et orange existantes, sur le boulevard René-Lévesque.

Ce dernier est un hideux boulevard à huit voies, un corridor de bruit et de pollution de l’air. Le projet aurait permis de réduire de moitié le nombre de voies réservées aux voitures et de faire circuler des trains électriques sur des viaducs, sous lesquels les piétons auraient facilement pu passer. (Rien à voir avec les bruyantes voies surélevées centenaires de New York et de Chicago, contrairement à ce que prétendaient les opposants.) À Vancouver, des jardins communautaires ont été aménagés sous des viaducs similaires. En plus de servir de corridors pour la faune et les pollinisateurs, de tels espaces rendent la ville plus verte au lieu de la « déchirer en deux », comme le soutenaient les opposants au REM de l’Est — qui ont finalement tué le projet.

Ils affirmaient aussi qu’il serait horriblement bruyant. Ce à quoi j’ai envie de répondre : ressaisissez-vous et allez visiter des endroits dotés de systèmes semblables. Vous verrez qu’ils sont loin de l’être. Vous savez ce qui est vraiment bruyant ? Huit voies de voitures, de camions et de bus. C’est bien pire qu’un train électrique. Ou encore les trains de marchandises qui circulent sur un itinéraire que la Caisse a dit qu’elle utiliserait, de façon à ce qu’aucun des opposants au projet ne perde une minute de sommeil.

Carte : CDPQ Infra

Le REM de l’Est est malheureusement mort. Qui l’a tué ? Je déteste dire ça, mais c’est la mairesse Valérie Plante et Projet Montréal, un parti élu grâce à un programme protransit. Peut-être n’ont-ils jamais pardonné au REM d’avoir remplacé leur projet chouchou, la ligne rose, une nouvelle ligne de métro qui n’a jamais eu la moindre chance d’être construite, parce que creuser un tunnel souterrain en diagonale à travers l’île aurait coûté des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Mais Projet Montréal a cédé aux opposants et retiré son soutien au REM de l’Est, destiné à devenir une autre pièce à exposer dans le tentaculaire Musée nord-américain des lignes de transport en commun jamais construites.