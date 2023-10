Que faire avec les cerfs ?

V ergers, érablières, fraises, framboises… Pour les amateurs de produits frais, parcourir le chemin Royal, qui ceinture l’île d’Orléans, est comme un rêve éveillé. D’un côté de la route, le fleuve et ses odeurs de marée ; de l’autre, une courtepointe colorée de champs et de boisés. Un paradis, pour les résidants comme pour les visiteurs. Un paradis aussi pour les cerfs de Virginie. En théorie, du moins…

Car ils se font plutôt rares ici. « Il y en a peut-être 30 ou 40 dans toute l’île », estime Jean-Christophe Hébert. L’agriculteur travaille toute l’année aux Serres Suzie Marquis, l’entreprise de sa mère, mais pendant huit jours chaque automne, il devient chasseur de cerfs à l’arbalète. Pour lui, abattre un chevreuil, c’est faire d’une flèche deux coups : en plus de la viande qu’il en tire, il contribue à protéger ses récoltes et celles des autres producteurs de l’île. « Dans les années 2007-2009, les chasseurs prélevaient jusqu’à 130 bêtes dans une semaine de chasse. Aujourd’hui, c’est 10 fois moins. »

S’il y a si peu de cerfs dans un milieu pourtant si accueillant pour eux, c’est parce qu’on les chasse, justement. Alors que l’île avait longtemps été exempte de ces cervidés. Les premiers cerfs ont dû arriver autour de 2003, possiblement en traversant le fleuve à la nage ou sur les glaces. À peine quatre ans plus tard, ils étaient si nombreux sur l’île qu’ils causaient d’importants dommages aux cultures et provoquaient des accidents routiers.

Dès 2007, des règles particulières pour l’île ont été promulguées par le ministère responsable de la chasse à l’époque (aujourd’hui le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs), dont la période de chasse automnale allongée par rapport à la région immédiate ainsi que l’autorisation de tuer aussi bien les mâles et les femelles que les petits. La surpopulation a pris fin en quelques années, et les producteurs de l’île cohabitent maintenant avec les cerfs de Virginie qui survivent aux saisons de chasse.

Ailleurs, les problèmes de surpopulation de cerfs en zones habitées sont rarement si vite réglés. Dans beaucoup de milieux plus urbains, où ils ne menacent pas directement le gagne-pain des résidants, les cerfs pullulent dans les parcs au point de nuire aux écosystèmes, mais il semble difficile de gérer leur population d’une façon à la fois scientifiquement juste et socialement acceptable.

À 275 km des serres de Suzie Marquis, sur la rive sud du fleuve, les cerfs qui ont élu domicile au parc Michel-Chartrand de Longueuil, par exemple, sont à l’origine d’une saga. Dans ce parc 100 fois plus petit que l’île d’Orléans, il y aurait plus de 120 individus, alors que l’endroit peut naturellement en supporter environ 15, selon les experts de la faune. La Ville a choisi d’en abattre 100 pour préserver l’intégrité écologique du parc. Mais des regroupements de citoyens s’y sont opposés, en vain, malgré de bruyantes manifestations. Une organisation indépendante spécialisée dans le sauvetage d’animaux en détresse, Sauvetage Animal Rescue, a proposé d’attraper les cerfs et de les amener ailleurs. L’avocate Anne-France Goldwater a poursuivi la Ville pour empêcher la mise à mort des bêtes. La SPCA de Montréal a aussi entrepris des démarches judiciaires. Et pendant que tout le monde discute pour trouver la solution la plus tolérable pour tous, dans le parc, le problème s’amplifie, car les cerfs se reproduisent à vitesse grand V…

« Les cerfs sont tellement nombreux qu’ils détruisent l’écosystème », explique Caroline Kilsdonk, vétérinaire spécialisée en bioéthique à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal (et collaboratrice de L’actualité). « Ils broutent les plantes locales plus vite qu’elles ne peuvent repousser. D’autres plantes envahissantes, que les cerfs ne mangent pas, en profitent pour proliférer. On assiste à un retournement complet de l’écosystème. »

La spécialiste des zoonoses — ces maladies animales transmissibles à l’homme — s’inquiète notamment des risques de transmission de pathologies entre les animaux, mais aussi vers les humains. Entassés dans le parc, les cervidés se transmettent allègrement des parasites comme les tiques — « ils en sont bourrés », dit-elle —, dont celles qui peuvent donner la maladie de Lyme et « passer de l’animal à l’homme ». Il y a également la maladie débilitante chronique, une affection des cerfs semblable à la maladie de la vache folle, qui trouve dans ces conditions de surpopulation un foyer de propagation royal. Elle n’a encore jamais été détectée au Québec mais, selon les experts, ce n’est qu’une question de temps, car elle est présente dans l’État voisin de New York.

Dans le parc Michel-Chartrand comme à Vancouver, à Oak Bay ou ailleurs au pays, les chevreuils « urbains », acclimatés aux rencontres avec des humains, se laissent câliner et nourrir, ce qui augmente encore les risques. « Pendant la pandémie, il a été démontré que les cerfs sont sujets à la COVID-19 et qu’ils peuvent être porteurs du virus, poursuit Caroline Kilsdonk. On ignore si la transmission peut se faire du cerf à l’humain, mais des précautions devraient être de mise. » Et c’est sans compter les endroits où des cerfs, plus agressifs, attaquent les passants ou leurs animaux, ou attirent par leur nombre les prédateurs tel le cougar.

Des cerfs venus du parc des Îles-de-Boucherville sont coincés dans un quartier résidentiel. (Photo : Jacques Nadeau / Le Devoir)

À la SPCA de Montréal, on confirme que la situation de Longueuil est problématique et qu’elle doit être prise en main. « Mais l’abattage ne devrait pas être le réflexe premier », soutient Sophie Gaillard, avocate et directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales à la SPCA. « En 2015, dans le Code civil du Québec, nous avons accordé aux animaux le statut d’“êtres sensibles”, ce qui oblige les autorités à prendre des décisions en faveur de leur nature sensible et de leur bien-être. Avant de les abattre, il faut tenter d’autres approches, comme la stérilisation ou la capture et le déplacement des cerfs. L’abattage devrait être le dernier recours. »

Amener les cerfs ailleurs au Québec serait une fausse bonne idée, explique Steeve Côté, professeur-chercheur en biologie à l’Université Laval et spécialiste de l’écologie et de la conservation des cervidés. « L’expérience démontre que le stress de la capture, du transport et du relâchement dans un milieu inconnu est toujours fatal à court terme pour les animaux. D’autant plus qu’entre-temps, ces nouveaux arrivants “de la ville” risquent de contaminer les cerfs locaux avec leurs parasites. »

La stérilisation des cervidés pourrait-elle être un des outils de gestion des populations ? « À long terme, possiblement », concède Jean-Pierre Vaillancourt, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et président du comité d’éthique qui a évalué — et refusé — la demande de permis de Sauvetage Animal Rescue pour déplacer les cerfs. « La méthode est utilisée dans certains États, comme New York et le New Jersey, mais il faut d’abord impérativement réduire le nombre d’individus par un facteur 10. Il faut diminuer la pression sur le parc tout de suite si on veut préserver ce qu’il en reste. Or, atteindre ce résultat par la stérilisation nécessiterait des années. »

Sophie Gaillard reproche aux scientifiques québécois d’ignorer les études récentes qui ont montré l’efficacité des méthodes non létales. « Pour réduire rapidement le nombre, il est possible de capturer les cerfs et de les déplacer sur de longues distances dans un milieu naturel, avec un faible taux de mortalité. Ça s’est fait avec succès en Ontario avec des caribous et ça se fait aux États-Unis. Et la stérilisation, qu’elle soit chirurgicale ou par injection contraceptive, a fait ses preuves, que ce soit à Staten Island, près de New York, dans plusieurs autres États américains ou en Colombie-Britannique. Au Québec, on a malheureusement le réflexe d’abattage un peu rapide. »

Paradoxalement, c’est la déconnexion des citadins avec la nature qui rendrait la situation si compliquée à gérer dans des parcs comme celui de Longueuil, selon Jean-Pierre Vaillancourt. « Les gens “connectent” avec des cerfs, les caressent, les nourrissent… Ils s’attachent à eux sans réaliser que ces cerfs semi-domestiqués ne sont pas “naturels”, que ça ne se passe pas comme ça dans la nature. »

En les nourrissant, poursuit Jean-Pierre Vaillancourt, les passants contribuent à leur survie, ce qui accentue le problème. « Sans compter que certains leur donnent à manger n’importe quoi, comme des gâteaux. Ça, c’est la mort assurée du cerf, parole de vétérinaire. »

S’il y a quelques zones plus « nordiques » où les effectifs peinent à se développer, comme le Bas-Saint-Laurent ou la Gaspésie (la chasse y a été interdite de 1990 à 2000), les cerfs sont en croissance rapide sur la majeure partie du territoire. « Les hivers rigoureux sont le premier régulateur des populations de cerfs, car beaucoup n’y survivent pas, explique Steeve Côté. Ces hivers rudes sont de plus en plus rares, alors les cerfs sont nombreux à réapparaître au printemps et à s’installer dans ce territoire qui leur est si favorable. » La chasse est le principal moyen de restreindre les populations, et les règles sont devenues plus permissives dans toutes les régions ces dernières années. Il s’est tué entre 40 000 et 50 000 cerfs annuellement au Québec de 2014 à 2019. Mais la popularité de la chasse étant en déclin, plusieurs prévoient des difficultés semblables à celles de Longueuil ailleurs avant longtemps.

D’autres villes d’Amérique du Nord sont aux prises avec ce problème depuis quelques décennies. Chicago, par exemple, procède à l’abattage de cerfs dans ses parcs depuis un moment. « En fait, précise Steeve Côté, un peu partout dans le monde, en Europe, en Asie, les cervidés sont en croissance dans les régions urbaines. Il s’agit d’espèces différentes, mais le scénario est le même partout : on crée de grands parcs urbains où les cerfs trouvent tout ce qu’il faut pour combler leurs besoins et, surtout, où ils ne rencontrent aucun prédateur. Leur population explose, ils broutent les végétaux locaux et empêchent la régénération. L’écosystème finit par être trop dégradé, les plantes envahissantes prennent la place… jusqu’à ce qu’on doive limiter la population de cerfs. »

Montréal a déjà des problèmes ; les îles de Boucherville débordent de cerfs ; à Trois-Rivières et à Québec, les populations sont à la hausse… « Nulle part on ne devrait attendre de se retrouver dans la même situation que Longueuil, considère Sophie Gaillard. Mon conseil aux autres villes est de mettre en place des mesures dès maintenant, pour prévenir plutôt que guérir. »

Faire la part des choses entre les sentiments et un souci environnemental, « ça passera par l’éducation citoyenne, estime Caroline Kilsdonk. Il nous faut réapprendre la réalité des dynamiques écologiques naturelles. Ce n’est qu’après ça que l’acceptabilité sociale viendra ».

Cet article a été publié dans le numéro de novembre 2023 de L’actualité.