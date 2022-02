Quel avenir pour la main-d’œuvre des énergies fossiles ?

La transition énergétique est enclenchée. Plus de 130 pays ont annoncé un engagement à atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Selon un rapport publié l’automne dernier par DivestInvest, plus de 39 000 milliards de dollars américains ont été désinvestis des énergies fossiles au cours des 10 dernières années. Et le déploiement mondial des énergies solaire et éolienne ainsi que des voitures électriques suit une courbe exponentielle.

Quoi qu’en disent certains, la question n’est donc plus de savoir si la transition énergétique va se produire. Il faut plutôt se demander si elle sera planifiée de manière à ne laisser personne derrière et à prendre soin des travailleurs et travailleuses et de leurs collectivités, qui devraient participer à ce changement au lieu de le subir.

Le Canada a une longue histoire d’expansion et de ralentissement économique en matière d’exploitation des ressources naturelles. La pêche à la morue dans les provinces atlantiques, la pêche en eau douce en Ontario et l’amiante au Québec ne sont que quelques exemples de ces secteurs autrefois florissants qui ont décliné au fil des dernières décennies, laissant derrière eux dévastation économique et sociale.

Or, avec la crise climatique et la nécessaire fin de l’expansion de la production d’énergies fossiles qui en découle, nous avons présentement le luxe de savoir ce qui s’en vient et de planifier nos actions en conséquence.

Pour une transition juste

Ce concept est un principe reconnu par l’Organisation internationale du travail et intégré dans l’Accord de Paris. Depuis réitéré dans le Pacte de Glasgow pour le climat, il enchâsse les valeurs de justice et d’équité dans le partage du fardeau découlant des inévitables transitions économiques et de la main-d’œuvre résultant de la lutte contre les changements climatiques.

Dans un rapport publié en octobre 2021, le Réseau action climat Canada (pour lequel je travaille) a dressé un portrait de l’avenir de l’emploi dans le secteur des énergies fossiles en collaboration avec Blue Green Canada, une alliance entre syndicats et organisations environnementales, ainsi qu’avec Unifor, le Syndicat des Métallos et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec.

Cette analyse indique que la moitié des emplois du secteur seront éliminés d’ici 2030 — et ce, non seulement à cause des politiques climatiques, mais également en raison de l’automatisation croissante des tâches dans le secteur. L’industrie canadienne du pétrole et du gaz (y compris les activités en amont, les pipelines et les services) fournit environ 405 000 emplois— 167 000 emplois directs et 238 000 emplois dans les chaînes d’approvisionnement.

La bonne nouvelle, c’est que la majeure partie de la main-d’œuvre du secteur possède des compétences lui permettant d’occuper des postes dans l’industrie des énergies propres ou dans d’autres secteurs. Une autre tranche d’environ 7 % des travailleurs et travailleuses ne nécessitera qu’une formation de quelques semaines ou quelques mois pour réorienter sa carrière. Malgré tout, 56 000 postes devront être créés d’ici 2030 pour que des personnes qui travaillent déjà dans le secteur pétrolier et gazier canadien ne se retrouvent pas sans emploi.

Ce qui est bon pour l’industrie n’est pas nécessairement bon pour les travailleurs et travailleuses. En réponse aux chocs pétroliers, l’industrie a historiquement protégé ses profits en éliminant des emplois tout en maintenant son niveau de production. Résultat : le nombre d’emplois par baril produit a déjà chuté de 20 % depuis 2006. Et même si les prix du pétrole brut ont récemment atteint un pic de 90 dollars le baril, un record depuis 2014, cette hausse de la profitabilité du secteur ne sera pas synonyme de création d’emplois. Tout d’abord parce que les entreprises donneront la priorité aux petites expansions et à l’efficacité de leurs sites pour augmenter la production au lieu d’investir dans de nouveaux projets ou des expansions importantes, ce qui demandera davantage d’équipements plutôt que davantage de travailleurs. Et ensuite parce qu’avec leurs liquidités records, les entreprises préfèrent augmenter les dividendes et favorisent les rachats d’actions. Rappelons-nous que les entreprises priorisent les intérêts d’un seul groupe : leurs actionnaires.

Comme les entreprises pétrolières et gazières ne veilleront pas à ce que les travailleurs et les collectivités ne soient pas laissés derrière, c’est à nous d’y voir. La transition juste comporte plusieurs aspects et n’est pas seulement un concept théorique.

Une transition juste devra bien sûr permettre aux travailleurs concernés de suivre des formations et de renforcer leurs compétences, et aux collectivités les plus durement frappées par la transition de diversifier leurs sources de revenus. Mais pas seulement. Elle devra aussi s’ancrer dans une politique industrielle favorisant la productivité et la création d’emplois dans les secteurs prometteurs pour un avenir sans carbone — et ce, dans le respect des droits et de la souveraineté autochtones. En plus d’un filet social solide, il faudra mettre en place de nouveaux mécanismes de transfert fiscal entre le gouvernement fédéral, qui a le pouvoir de dépenser, ainsi que les provinces et territoires les plus touchés. Et surtout, la transition devrait être menée par les personnes qui en subiront le plus directement les conséquences, soit les travailleurs et travailleuses. C’est pourquoi un groupe de travail incluant les syndicats comme parties prenantes devra être créé.

Même s’il s’agissait d’une promesse électorale datant de 2019, le dossier de la transition juste a peu avancé au cours du dernier mandat du gouvernement Trudeau. Cependant, dans les lettres de mandat publiées en décembre, le premier ministre a ordonné à la ministre des Finances, Chrystia Freeland, au ministre du Travail, Seamus O’Regan, et au ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, de « favoriser l’adoption d’un projet de loi et de mesures exhaustives pour assurer une transition équitable ». Dans un contexte de gouvernement minoritaire, ils n’ont que quelques mois devant eux pour remplir leur mission auprès des Canadiens et Canadiennes.

