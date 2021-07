Qui paiera pour nos routes ?

L’auteur est professeur à HEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie. Il est notamment expert dans le domaine des politiques énergétiques et des marchés de l’électricité.

La route grande ouverte, l’horizon dégagé. Vous et votre voiture pouvez partir à l’aventure : montagnes, lacs, déserts — tous les obstacles sont surmontables. La liberté de découvrir. Le rêve américain.

Tout le monde a plus ou moins vaguement en tête ces images de liberté associées à la voiture, dans lesquelles nous pouvons à notre guise parcourir des kilomètres pour rejoindre des lieux idylliques, seul ou en petit groupe. C’est sans doute une des images les plus fortes de l’American way of life, où l’individualité s’exprime en grande partie par la capacité à se déplacer dans un véhicule motorisé, sans contrainte, sur des routes qui nous ouvrent d’infinies possibilités. S’il va de soi que notre véhicule est payé avec notre argent, que le carburant aussi est à la charge de l’utilisateur, il en est tout autrement pour le coût de la route. On « emprunte » un chemin, il ne nous appartient pas : la route est gratuite pour tout le monde… sauf pour les gouvernements qui la paient.

C’est un des paradoxes les plus surprenants de la vie nord-américaine : alors que l’automobile est un profond symbole d’individualité et de liberté, son usage repose sur l’engagement collectif d’entretenir un réseau routier planifié et géré par l’État, selon des principes qu’aucun gouvernement communiste ne pourrait rejeter : centralisation, coûts mutualisés, absence de signal de prix.

Cet accès égalitaire et sans discrimination à la route (pourvu que vous ayez un véhicule) ne se trouve presque jamais remis en question, alors qu’en éducation ou en santé, on jongle régulièrement avec des idées de tickets modérateurs ou de hausse des droits de scolarité. Des idéologues de droite avancent des suggestions pour désengager l’État de toutes sortes de secteurs, mais jamais du financement des routes ! Les péages sur les autoroutes ont été abolis en 1984 sous René Lévesque, et à part sur le pont de l’autoroute 25 et sur l’autoroute 30, personne ne paie pour rouler sur de l’asphalte du Québec. C’est toutefois le cas sur de longs tronçons d’autoroutes en Ontario (la 407), aux États-Unis et évidemment en Europe.

Pourtant, il est plus que jamais temps de revoir le financement du réseau routier. De nombreuses études ont montré que cette approche collectiviste donne l’impression que la route est gratuite et encourage, par l’absence de prix, l’étalement urbain et l’usage de véhicules individuels. Il faut donc passer à un système où les usagers participent plus directement au financement, pour deux raisons principales : nous avons besoin d’un réseau routier et nous devons transformer la mobilité.

L’importance d’un réseau routier

Des cyclistes aux camionneurs, tout le monde bénéficie des routes. Elles permettent de se déplacer efficacement et d’occuper le territoire. Elles sont un ingrédient clé de notre vitalité économique, sans lequel notre développement serait compromis. Au Québec, les routes sont cependant mal en point. Selon le rapport annuel du ministère des Transports du Québec (MTQ), la proportion de routes ayant une chaussée en bon état est passée sous les 50 % pour la première fois en 2019, et cela induit des coûts deux fois plus élevés au Québec que la moyenne canadienne. Des nids-de-poule réapparaissent constamment et les fermetures d’urgence de ponts ou viaducs nous rappellent cruellement le déficit d’entretien des infrastructures routières.

Les principales sources de financement du réseau routier sont les frais d’immatriculation des véhicules (1,3 milliard) et la taxe sur les carburants (2,3 milliards), selon le rapport annuel du MTQ et la récente étude de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie. Les coûts du réseau routier « supérieur » (autoroutes, routes nationales et régionales ainsi que structures telles que les ponts et les tunnels) étaient à eux seuls de 3,3 milliards en 2015. Avec les routes municipales, il y a un déficit et des enjeux de financement.

Mais les usagers directs des routes ne sont pas exposés aux coûts totaux, puisque la route semble gratuite. Ils l’utilisent donc plus que ce qui serait optimal : plus de déplacements, plus de véhicules lourds, plus d’étalement. Avec l’électrification des transports et la cible de la politique énergétique 2030 du Québec de réduire de 40 % les ventes de produits pétroliers, le gouvernement vise indirectement à diminuer de 40 % ses revenus provenant de la taxe sur les carburants (soit près de 1 milliard !). Il faudra donc amputer d’une somme équivalente le financement des routes, à moins d’une hausse des impôts ou de coupes en éducation ou en santé. Mis à part une consultation en 2019 sur le financement de la mobilité, dont aucun document ou conclusion n’a encore été rendu public, le gouvernement n’a rien annoncé pour combler ce manque à gagner.

Alors que le réseau routier est déjà sous-financé par rapport aux besoins, on prévoit éliminer une des sources de revenus des routes, la taxe sur l’essence !

À lire aussi La fin des énergies fossiles en 2050 ? Plus nécessaire que jamais

La taxe kilométrique est une solution efficace, selon plusieurs chercheurs, et elle est déjà en place dans plusieurs régions du monde pour les camions. Dans sa plus simple expression, une telle taxe serait prélevée annuellement par une lecture de l’odomètre, à un taux autour de 3 cents le kilomètre, pour correspondre aux sommes recueillies avec la taxe sur les carburants. Avec la technologie GPS, elle pourrait être basée sur les déplacements en temps réel, comme le font les applications mobiles d’aide aux itinéraires. Cette solution est recommandée par plusieurs acteurs comme la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou la Fondation David Suzuki. Une taxe kilométrique permettrait de faire payer directement les usagers, tout en pouvant être modulée selon le moment d’utilisation (période de congestion ou non), le poids du véhicule (les véhicules lourds endommagent bien plus les routes que les véhicules légers) et le lieu d’utilisation (en plein centre-ville ou au fin fond d’un rang à la campagne). Elle empêcherait ainsi que les véhicules électriques viennent profiter d’un service essentiel (la route) sans en payer leur part et que les camions lourds, qui se multiplient plus rapidement que tous les autres types de véhicules, échappent à une juste contribution. Évidemment, d’autres solutions sont possibles, comme des coûts d’immatriculation plus élevés selon les véhicules. Des combinaisons pourraient être faites.

Transformer la mobilité

S’il faut assurer l’avenir des routes du Québec, il faut aussi mener une lutte contre les changements climatiques. Cela appelle à une transformation de notre société, notamment en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Au Québec, près de 45 % de celles-ci viennent du secteur du transport. Si l’électrification fait partie de la solution, on doit également viser à réduire le nombre de véhicules ; les construire demande des ressources et de l’énergie, et leur accessibilité favorise l’étalement urbain. Cet étalement détériore des écosystèmes et requiert, lui aussi, davantage de ressources et d’énergie : béton, asphalte et tous les matériaux nécessaires pour agrandir les villes.

Une taxe kilométrique envoie un signal direct aux usagers, qui façonne leurs choix à court et à long terme. Son absence, par la gratuité apparente des routes, a guidé le développement du Québec depuis 50 ans : première, deuxième et troisième couronnes des villes, croissance du parc automobile, domination accrue du transport de marchandises par camion, par rapport au train ou au bateau, etc. Son instauration est nécessaire non seulement pour financer les routes, mais aussi pour contribuer à transformer la mobilité. Bien conçue, elle serait un incitatif direct à parcourir moins de kilomètres, dans des véhicules plus petits et plus partagés. Elle aiderait à financer le réseau routier que nous méritons, tout en réorientant la mobilité vers des solutions plus durables.

Le rêve américain d’une liberté sans entrave au volant serait sans doute un peu écorché. Mais ce ne serait qu’une injection de responsabilité dans notre mobilité, qui permettrait de rouler plus durablement sur les routes que nous aimons.

À lire aussi Faire des sous avec sa voiture