Réinventer les livraisons urbaines grâce au tramway 

Je ne sais pas ce qu’il en est dans votre quartier, mais le mien est périodiquement encombré de gros camions — roulant presque tous au diésel — qui font des livraisons. D’énormes dix-huit roues garés en double file devant des dépanneurs pour décharger des caisses de bière. Des camions UPS, Amazon et FedEx, dont les chauffeurs semblent considérer les pistes cyclables — surtout celles qui sont uniquement peintes au sol — comme leurs zones de stationnement réservées.

Lorsqu’il s’agit de livraisons urbaines, en particulier dans de vieilles villes comme Montréal, dont les centres sont sillonnés de rues étroites et piétonnes, l’utilisation d’un camion à trois essieux pour acheminer des caisses de Labatt ressemble à la classique méthode de « tuer une mouche avec un canon ». Il doit y avoir un autre moyen…

Et, bien sûr, c’est le cas. En fait, il existe bien d’autres façons de procéder. Dans une précédente publication de mon infolettre, intitulée In Praise of the Tiny Truck (que l’on pourrait traduire par « Éloge du petit camion »), j’ai parlé de l’adoption du bon format pour les véhicules de service — des corbillards aux camions de pompiers —, de façon à ce qu’ils soient adaptés aux quartiers urbains compacts. Mais une approche que peu de gens semblent connaître, et que j’adore, consiste à tirer parti des réseaux de tramways urbains pour acheminer le fret.

C’est tout à fait logique. Si des véhicules ferroviaires circulent régulièrement dans une ville, pourquoi ne pas les utiliser pour effectuer des livraisons ? La ville de Schwerin, dans le nord de l’Allemagne, en est un bon exemple. Elle dispose d’un système de 21 km à quatre itinéraires qui se sert des tramways Flexity, construits par Bombardier. DHL, société internationale de logistique et de livraison établie en Allemagne, utilise les tramways pour livrer jusqu’à 450 colis par jour. Selon un article de l’International Light Rail Magazine, les colis sont chargés dans des conteneurs à roues, que l’on roule directement dans les tramways à plancher bas (il semblerait que les marchandises puissent être transportées en même temps que les passagers payants).

Toujours en Allemagne, la ville de Karlsruhe utilise des véhicules légers sur rail et des trams-trains pour transporter des biens de consommation d’un centre-ville à un autre. À Saint-Étienne, en France, TramFret se sert de vieux tramways pour transporter des produits alimentaires et des pièces automobiles (quelle ironie !) dans la ville.



Certains de ces services sont destinés à d’autres usages que le transport de marchandises. Depuis une vingtaine d’années, Zürich, dont le système de transport est presque entièrement constitué de tramways, envoie des tramways nommés « Cargo-Tram » et « E-Tram » sur des itinéraires habituels dans la ville pour que les citoyens puissent se débarrasser d’appareils électroménagers encombrants, de matelas et de vieux appareils électroniques.

L’un des premiers systèmes de ce type a été le CarGoTram de Dresde. Le nom fait référence au fait que les tramways bidirectionnels, composés chacun de cinq voitures, transportaient des pièces automobiles depuis un centre logistique desservi par la route jusqu’à la Fabrique de verre Volkswagen (une usine automobile presque entièrement vitrée), en empruntant les voies utilisées par les tramways pour passagers. (Le service a cessé de fonctionner en 2020, hélas, lorsqu’un camion a percuté l’un des tramways.)

La plupart des services de tramway-cargo en France et en Allemagne livrent des colis et du fret à des dépôts où des vélos-cargos — certains électriques, d’autres à propulsion humaine — prennent le relais et se chargent du dernier kilomètre jusqu’à la porte des particuliers. Cela me semble tout à fait logique. Pourquoi un camion Mack ou Freightliner de sept tonnes devrait-il être déployé dans les rues de la ville pour livrer des cartons de lait et des cigarettes, alors qu’un petit parc de vélos-cargos exempts d’émissions peut faire le même travail ?

L’idée n’est d’ailleurs pas nouvelle. Avant d’être la ville des autoroutes, Los Angeles était la métropole des tramways, les Big Red (interurbains) et les Yellow Cars (locaux) de la Pacific Electric. « En 1928, écrit Spencer Crump dans son livre Ride the Big Red Cars, la société comptait 2 628 wagons de marchandises parmi ses actifs […] le matériel roulant comprenait 323 wagons couverts, 444 wagons plats, 67 wagons-tombereaux, 10 wagons à bestiaux et 25 wagons-citernes. » Le tout fonctionnant à l’électricité alimentée par des caténaires, plutôt qu’au diésel. Il s’avère que le passé pouvait être étonnamment vert.

L’un des systèmes les plus anciens a été découvert dans la ville de Kharkiv, en Ukraine. À partir de 1932, des locomotives électriques miniatures ont été utilisées pour faire circuler les wagons de marchandises dans les rues. Je ne pense pas qu’il reste grand-chose aujourd’hui de ce système ferroviaire, hélas.

En ce qui concerne les solutions innovantes du passé, que dire de celle-ci : le bateau-trolley. Au XIXe siècle, de vastes réseaux de canaux intérieurs servaient à transporter des marchandises en Amérique du Nord et dans une grande partie de l’Europe. Ces canaux existent toujours, bien qu’ils soient sous-utilisés. Étonnamment, à maints endroits, on avait installé des caténaires au-dessus des canaux, ce qui permettait de transporter des marchandises à faible coût et à faible taux d’émissions entre les ports et les grandes villes. (Cet article du Low-Tech Magazine donne de nombreux exemples.)

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, voici un bon aperçu (en anglais) des services de tramway pour le transport de marchandises en Europe. Bonne lecture !

