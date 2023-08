Rétroviseur : le dossier radioactif du nucléaire

Chaque dimanche, le rédacteur en chef adjoint de L’actualité, Éric Grenier, vous invite à lire (ou à relire) dans son infolettre Rétroviseur un des reportages les plus marquants de la riche histoire du magazine. Vous pourrez ainsi replonger au cœur de certains enjeux du passé, avec le regard de maintenant.

La décarbonation de nos économies force Hydro-Québec à racler ses fonds de tiroirs dans l’espoir d’y dénicher chaque petit kilowattheure qui pourrait avoir été oublié. Comme le mantra du premier ministre François Legault le souligne, c’est une moitié d’Hydro qu’il nous faut d’ici 2050.

Ce qui explique le mandat qu’a accordé la société d’État à la firme SNC-Lavalin afin qu’elle évalue les possibilités qu’offrirait la centrale nucléaire de Gentilly-2, à Bécancour, dans le Centre-du-Québec. La centrale a été officiellement fermée en 2012, sur décision du gouvernement de Pauline Marois, à la suite d’un important débat. Son démantèlement, une opération longue et coûteuse, est commencé.

L’apport du nucléaire, affirment les experts en énergie, s’inscrit bien dans la logique d’un cocktail d’offres pour faire face à une demande accrue et lorsque la gestion des pointes s’avère compliquée à cause du climat. Toutefois, l’initiative du nouveau président d’Hydro-Québec, Michael Sabia, n’a pas été annoncée en grande pompe (il aura fallu la sagacité des journalistes du bureau parlementaire de Québecor pour que les Hydro-Québécois en prennent connaissance).

On peut comprendre ses hésitations à faire part de cette démarche : les réactions à la nouvelle confirment que, c’est le cas de le dire, le débat sur le nucléaire au Québec est radioactif.

Pour mieux saisir les réactions d’aujourd’hui, il faut replonger dans le contexte de 2010 et 2011. Le Québec se remettait alors difficilement — quoique mieux que le reste du continent — de la grande récession de 2008. Certaines régions, comme celle où se trouve Bécancour, étaient encore en train de digérer la transformation de leur tissu industriel entamée des années auparavant. Et là, il y avait la vieille centrale nucléaire de Gentilly-2, avec son vieux réacteur CANDU, qui demandait de l’amour. Belle occasion de préserver des emplois dans une région en manque de love économique.

Bien qu’en général l’amour n’ait pas de prix, dans le cas d’un réacteur nucléaire, il y en avait tout un : 2 milliards (en huards de 2010, ou 2,7 milliards en ceux de 2023). Et encore là, ce n’était qu’une amourette : cela permettait tout au mieux de maintenir la centrale en service jusqu’en 2035. L’annonce de la volonté du gouvernement Charest d’acquiescer au projet d’Hydro-Québec allait notamment alimenter le contexte préélectoral de l’époque. Il y avait donc le clan des « pour », le clan des « contre », et celui des « je ne comprends rien » (le bassin fort probablement majoritaire).

C’est alors qu’est entrée en scène notre chef du bureau science et santé, Valérie Borde, avec ce long reportage au pays des atomes et des isotopes, publié au printemps 2011. C’est notre Rétroviseur de la semaine. Ah oui ! Le moment était aussi marqué par la catastrophe de Fukushima du 11 mars 2011, au deuxième rang des plus gros accidents nucléaires de l’histoire, après Tchernobyl. Même s’il n’y a pas eu de tsunami dans le fleuve à la hauteur de Bécancour, comme celui qui a provoqué la fusion des cœurs des réacteurs de cette centrale japonaise, cette catastrophe avait refroidi un peu plus le cœur de certains Québécois à l’égard de l’énergie atomique.

La table était donc mise pour une bonne grande chicane collective dont le Québec est capable. Fallait-il vraiment fermer Gentilly, alors que, 11 ans plus tard, on se demande s’il n’y a pas eu erreur sur la centrale ? Ce grand papier de Valérie Borde se lit comme on regarde un match de hockey : il y a de belles envolées, des mises en échec, des jambettes et des « coups de six pouces » aussi, en passant par des coups de gueule bien sentis. Ce qui nous fait comprendre les réactions épidermiques d’aujourd’hui.

