Le ski en péril

Davantage de pluie et moins de neige. Ce sont les conditions météo auxquelles doivent s’attendre les stations de ski des Cantons-de-l’Est, les plus au sud du Québec et parmi les plus achalandées. Selon une étude du consortium de recherche Ouranos, d’ici 2050, Bromont et les monts Orford et Sutton pourraient perdre jusqu’à 20 jours d’activité par an et voir leur saison débuter de 7 à 10 jours plus tard, ce qui leur ferait possiblement rater la lucrative période des Fêtes. « Bien qu’essentielle à l’industrie, la fabrication de neige n’est pas l’unique approche à adopter face aux changements climatiques », soulignent les auteurs de l’étude, qui conseillent aux stations « d’explorer de nouveaux modèles d’affaires, notamment par la collaboration régionale » ou en offrant des activités quatre saisons.

À lire aussi Révolution verte aux Îles-de-la-Madeleine

Une présentation de unpointcinq, média de l’action climatique au Québec