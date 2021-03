Loin du but

Les émissions de gaz à effet de serre enregistrées au Québec ont baissé de 6 % de 1990 à 2018, révèle le plus récent inventaire, publié en décembre 2020 par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

C’est encore loin de l’objectif que s’est donné le gouvernement Legault dans son Plan pour une économie verte 2030, où il s’engage, d’ici cette année-là, à réduire les émissions de GES de 37,5 % par rapport au niveau de 1990. Pour tenter ce tour de force, il affectera quelque 6,7 milliards de dollars à la transition énergétique d’ici 2026.

Près de 75 % de cette somme sera investie dans des mesures d’atténuation des changements climatiques, notamment la décarbonisation des industries, de l’agriculture et des bâtiments, ainsi que l’électrification du transport des personnes et des marchandises, ce dernier étant responsable de 35,6 % des GES émis au Québec en 2018.

L’État soutiendra aussi des secteurs industriels stratégiques pour la transition énergétique (hydroélectricité, gaz naturel renouvelable, bioénergies, etc.) et renforcera la résilience du territoire face aux aléas climatiques par différentes actions (verdissement des villes, protection des milieux naturels, prévention des inondations, etc.). Rappelons que le gouvernement de la CAQ souhaite un Québec carboneutre en 2050.

***

Vive le nuage local

Vous conservez des documents, des photos ou de la musique dans le nuage informatique ? Un geste utile pour le climat est d’opter pour un service de stockage ayant ses centres de données au Québec. Grâce à l’utilisation de l’hydroélectricité, un centre de données québécois émet 95 % moins de GES qu’une installation située aux États-Unis ou au Royaume-Uni, et 50 % moins qu’un serveur en Suède, a calculé le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG).

À lire aussi Le climat au féminin

Pub énergivore

La publicité en ligne, en pleine croissance, est non seulement agaçante pour les internautes, mais également nuisible au climat. L’augmentation du volume de données en circulation et de la présence de témoins — les cookies qui enregistrent des informations relatives à votre navigation — accroît le temps de connexion et donc la consommation d’énergie, a démontré une étude publiée en 2018 par des chercheurs américains, espagnols et finlandais. Ces derniers ont estimé que l’empreinte carbone de la publicité sur le Web en 2016 était d’environ 60 millions de tonnes d’équivalent CO 2 , soit deux fois les émissions annuelles du transport routier au Québec. Le quart de ces émissions de GES seraient d’ailleurs dues aux annonces et aux courriels frauduleux ! Une réduction de la publicité en ligne permettrait aux technologies numériques de produire moins de carbone, celles-ci engendrant 4 % des émissions mondiales de GES, soit plus que l’aviation civile, selon une étude du groupe de réflexion français The Shift Project dévoilée en 2019.

Une présentation de unpointcinq, média de l’action climatique au Québec.