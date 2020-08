Une leçon de mobilisation

Le bon côté de la pandémie, s’il y en a un, a été de révéler notre capacité à modifier nos comportements pour le bien commun, alors que cela nous semblait impossible pour combattre l’urgence climatique. Valériane Champagne St-Arnaud, chercheuse postdoctorale en communication environnementale à l’Université Laval, explique pourquoi

Pourquoi la pandémie entraîne-t-elle une mobilisation sociale beaucoup plus forte que l’urgence climatique ?

C’est principalement dû à la perception du risque. Alors que bien des Québécois n’ont pas l’impression que leur vie est menacée par les changements climatiques, la COVID-19 est quant à elle associée à une menace imminente et létale, ce qui exige des mesures immédiates et des sacrifices pour assurer notre survie.

Allons-nous perpétuer certaines habitudes prises durant la pandémie qui sont bénéfiques au climat ?

La crise sanitaire a obligé bien des gens à adopter des comportements plus écoresponsables, comme la réduction des déplacements automobiles, la planification des achats alimentaires, le télétravail, etc. Il faut cependant être prudent avant de qualifier des comportements forcés de nouvelles habitudes. Une habitude, c’est une structure neuronale tissée dans le cerveau. Et plus elle est enracinée depuis longtemps, plus il est complexe de s’en défaire. Pour « casser » une habitude, il faut répéter un autre comportement très souvent, jusqu’à ce qu’il remplace l’ancien.

Comment voyez-vous l’avenir en ce qui a trait à l’adoption de comportements proclimat ?

Cette pandémie révèle l’importance du tissu social local. On constate notre dépendance aux fournisseurs étrangers, et consommer localement devient une question de survie et de solidarité. Le gouvernement devra se réorienter vers une économie plus verte et locale. De plus, la crise permet d’expérimenter un mode de vie plus lent, plus sain — on entend les oiseaux chanter en ville, on respire de l’air moins pollué… Bref, on goûte à ce que le discours écologiste tente de « vendre » depuis longtemps ! Plusieurs y trouveront des bienfaits qu’ils voudront préserver.

Enfin, cette crise a permis de constater que nous sommes capables de nous mobiliser, ce qui renforce notre croyance en l’efficacité collective : les gestes de l’un, additionnés à ceux des autres, ont un effet réel ! Le succès de cette mobilisation pourra être réexploité dans la lutte contre les changements climatiques, qui est malheureusement freinée par le fait que les gens craignent que leurs gestes individuels aient une portée infime. Mais ils peuvent aussi jouer un rôle important.

170 885 tonnes C’est la quantité d’émissions de gaz à effet de serre évitée au Québec durant deux mois de confinement, au cours desquels environ 1,5 million de travailleurs ont nouvellement pratiqué le télétravail en laissant leur auto au garage ou en ne prenant pas les transports en commun. Cette quantité correspond à l’empreinte carbone de 17 990 Québécois pendant un an.

