Un voyage à bord du train 65 de Via Rail

Auteur de plusieurs livres, Taras Grescoe est un journaliste montréalais spécialisé en urbanisme et en transport urbain qui donne depuis une douzaine d’années des conférences sur la mobilité durable. Dans son infolettre Straphanger, il raconte ce qu’il observe de mieux et de pire en matière de transport urbain chez nous et lors de ses voyages autour du monde.

J’ai vraiment envie d’aimer Via Rail. J’aimerais vraiment recommander aux gens de prendre le train entre les deux plus grandes villes du Canada, Montréal et Toronto. En matière d’émissions de gaz à effet de serre, c’est une façon de voyager beaucoup moins polluante que de faire le même trajet en voiture ou en avion. Et j’anticipe toujours l’expérience avec plaisir. Contempler par la fenêtre les rives du fleuve Saint-Laurent, peut-être commander un Bloody Caesar (une spécialité des chemins de fer canadiens) dans les environs de Kingston, arriver à la moitié de Birnam Wood ou d’un autre long roman que j’ai commencé, sortir lentement de la gare d’une grande ville. Oui ! Pour moi, le train est le moyen de transport optimal.

Pourtant, Via Rail réussit toujours à gâcher l’expérience. Je sais que les plaintes concernant les transports modernes ont tendance à être classées dans la catégorie des « problèmes de riches ». Hon ! les pauvres riches sont arrivés à leur réunion d’affaires un peu en retard ! Mais voilà : en Asie, particulièrement en Chine et au Japon, les retards que nous connaissons au Canada et aux États-Unis avec Via Rail et Amtrak ne seraient jamais tolérés. Les Shinkansen, trains à grande vitesse japonais, arrivent souvent à la gare de destination à la seconde près, et même dans les trains urbains, les navetteurs reçoivent une carte d’excuse sur le quai (à remettre à leur patron) quand le train a plus de deux minutes de retard. Le Maroc, le Laos et la Turquie ont des trains à grande vitesse — ce ne sont pourtant pas des pays riches, mais leurs réseaux ferroviaires de passagers sont désormais plus avancés et plus efficaces que les nôtres.

Permettez-moi donc de vous parler de mon récent voyage de Montréal à Toronto, à bord du train 65 de Via Rail. J’ai pris le métro jusqu’à la station Bonaventure, puis je me suis rendu à la gare Centrale, que l’on atteint après 10 minutes de marche dans le labyrinthe peu attrayant de la « ville souterraine » (la gare Windsor, semblable à un château, où l’on prenait l’Adirondack pour se rendre à New York, existe toujours, mais elle n’a plus les mêmes fonctions). Je me heurte donc à ce à quoi on se heurte toujours dans les gares nord-américaines, de Pacific Central (Vancouver) à Penn Station (New York) : une file interminable de personnes qui ont déjà leur billet et qui attendent que les contrôleurs balaient leur code QR. Pourquoi diable sommes-nous obligés de faire cela ? Dans les gares des grandes villes européennes, vous passez votre billet au lecteur optique d’une barrière automatique et vous vous rendez à votre siège à votre guise, sans devoir faire la queue. Ensuite, lorsque le train roule, il y a un autre « contrôle » pour confirmer que vous êtes détenteur d’un billet. (Cela se fait aussi en Amérique du Nord.)

À lire aussi 6 destinations québécoises accessibles en train

Puisque j’ai un siège réservé — c’est d’ailleurs le cas de tous les autres voyageurs ! —, je n’ai pas vraiment besoin de faire la queue ; je peux attendre que presque tout le monde soit monté à bord avant de me glisser dans la file. Cela me donne l’occasion d’examiner les détails de la frise en bas-relief qui orne la partie supérieure des murs de la gare : créée par Charles Comfort en 1936, elle représente de nobles travailleurs occupés à de nobles tâches, à l’exception, vous le remarquerez, du caissier de banque, qui est coincé dans une fenêtre de type Bourse médiévale, avec un sac d’argent devant lui. (Oh, les années 1930, si farouchement anticapitalistes !)

Parlant d’argent, mon billet aller simple en classe économique, réservé deux semaines plus tôt, a coûté 121 dollars canadiens. J’ai raté un tarif plus avantageux qui serait revenu à 75 dollars, taxes comprises. Cela semble raisonnable, jusqu’à ce qu’on compare ces tarifs à ceux des trains à grande vitesse et à bas prix qui desservent désormais l’Europe : un train Avlo nous transporte de Barcelone à Madrid (à peu près la même distance que Montréal-Toronto) en deux heures et demie, pour seulement 7 euros (environ 10 dollars canadiens).

J’espérais pouvoir monter à bord des nouveaux trains électriques-hybrides Siemens que j’ai vus récemment dans les publicités de Via Rail. Mais un employé sur le quai me dit qu’ils ne circulent que sur les lignes de Québec et d’Ottawa pour l’instant ; il faudra attendre « quelques années » avant que je puisse en prendre un jusqu’à Toronto. Je trouve mon siège (orienté vers l’arrière) dans une voiture LRC qui a connu des jours meilleurs. (LRC est le sigle de Léger, Rapide, Confortable ; ces voitures en aluminium ont été construites par Bombardier au début des années 1980.) Il y a une famille amish dans la voiture, avec ses coups de soleil et ses sourires timides, et une classe d’adolescents en excursion, qui encombrent les allées et bavardent à l’autre bout du véhicule. Et, petit miracle, le train quitte la gare à 11 h pile… l’heure de départ prévue.

C’est la partie que j’aime : regarder défiler « the city’s ripped backside » (« le derrière déchiré de la ville », comme le chante Iggy Pop dans The Passenger), les ponts rouillés sur le canal de Lachine, l’enseigne « Farine Five Roses » dans le Vieux-Port, les bernaches du Canada dans les caniveaux. Je me détends, je mets mes écouteurs et je me plonge dans mon roman. Et je me réjouis de constater que le train, après avoir quitté la gare de Dorval, va beaucoup plus vite que les voitures sur l’autoroute 40. Pendant un temps. Car ensuite, les ralentissements non annoncés commencent, suivis de quelques arrêts complets. Quelque temps après Cornwall, l’inévitable annonce : « Nous avons des problèmes de signalisation et pour protéger cinq passages à niveau, nous devons réduire notre vitesse. »

La plupart du temps, on nous dit qu’il s’agit d’un train de marchandises. Tous ceux qui voyagent régulièrement avec Via Rail savent que, s’il n’y avait pas ces satanés trains de marchandises, le service ferroviaire pour voyageurs au Canada serait parfait. Mais pourquoi les trains de voyageurs et les trains de marchandises, beaucoup plus lourds, partagent-ils encore les mêmes voies ? Je sais que l’on promet un service à grande fréquence (par opposition à grande vitesse) avec des trains entièrement électriques dans le corridor Windsor-Québec, où vit la moitié de la population du Canada. J’ai déjà écrit sur ces promesses, qui débouchent inévitablement sur un autre produit canadien bien connu : une étude, au coût de plusieurs millions de dollars, sur le train à grande vitesse. Ce qu’il faut faire n’est pas sorcier : il s’agit de doubler les voies, c’est-à-dire de construire une ligne réservée aux trains de voyageurs le long des voies de fret. Oui, ce sera compliqué et ça va nécessiter de nombreuses consultations avec les parties prenantes. C’est pourquoi nous aurions dû commencer à travailler sur ce projet il y a longtemps, disons au XXe siècle.

À lire aussi L’échec du rail

Je suis connu pour mon ironie sur les retards chroniques de Via Rail. « Je serai là à 16 h, mais ajoutez une demi-heure, parce que je prends le train. » Cette fois-ci, nous sommes arrivés à la gare Union de Toronto avec 50 minutes de retard. Notre vitesse moyenne était donc de 90 km/h, bien en deçà de ce qui est autorisé sur l’autoroute.

Je sais que j’ai l’air grincheux. Je n’étais pas particulièrement pressé pendant ce voyage, j’ai donc accepté le retard sans sourciller. Et je ne veux pas dénigrer le service de Via Rail — les chefs de train et les agents aux services sont toujours gentils, serviables et parfois carrément joviaux. (Conseil de pro : vous pouvez bénéficier d’avantages luxueux en demandant une « table d’hôte », ce qui signifie que l’on vous servira un excellent repas chaud de plusieurs services provenant de la classe affaires, à condition qu’il en reste. C’est comme un surclassement pour le prix d’un repas. Mais il n’en restait pas dans le train d’hier, dommage.) Et je veux que tout le monde envisage au moins de prendre le train. De toute évidence, ce devrait être le mode de transport interurbain le plus écologique. Mais voilà : si vous êtes une famille de quatre personnes ou plus, le train sera beaucoup moins économique que la voiture. Aller d’un centre-ville à l’autre en train demeure généralement moins cher qu’en avion et peut être tout aussi rapide, sauf si l’on tient compte des retards qui, d’après mon expérience, sont la norme et non l’exception. Il n’est donc pas étonnant qu’après une réunion manquée de trop, certaines personnes choisissent de prendre l’avion. Pas moi, bien sûr. Si vous me connaissez, vous savez que j’opterai toujours pour le rail — et que je continuerai à espérer le meilleur.

En matière de transport ferroviaire interurbain de passagers, le Canada peut faire mieux. Beaucoup mieux. Et nous ne devrions pas avoir à attendre une autre étude de plusieurs millions de dollars pour le découvrir. Fin de la diatribe (pour l’instant).

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée dans l’infolettre Straphanger, de Taras Grescoe.