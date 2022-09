Urgence climatique : prendre un grand virage

I l faudrait un régime quasi miraculeux pour que, d’ici huit ans, le « poids climatique » du Québec passe d’environ 80 millions de tonnes de gaz à effet de serre (GES) émises par an à un peu moins de 54, la cible pour 2030. D’autant que ce poids stagne depuis 30 ans, malgré des efforts qui se chiffrent en milliards de dollars. Ensuite, on devra atteindre la carboneutralité — un poids de zéro — avant 2050.

La bonne nouvelle : des solutions existent. Les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et les études faites au Québec montrent quelles actions et stratégies sont efficaces pour diminuer les émissions. Sauf que Québec écoute la science du climat… surtout quand elle ne dérange pas trop. « Comme disait mon père, tu sais ce qu’il y a à faire, alors fais-le ! » résume la professeure Catherine Morency, titulaire de deux chaires de recherche sur la mobilité à Polytechnique Montréal et membre du Comité consultatif sur les changements climatiques, mis sur pied en 2020 pour conseiller le gouvernement. La création de ce comité scientifique indépendant et bénévole est un premier pas. Reste maintenant à être plus attentif à ce que ses membres ont à dire.

Voici, glanés auprès de ceux-ci et d’autres experts, les chantiers auxquels l’État doit s’attaquer impérativement.

1. Assurer un meilleur suivi

Québec mise sur le Plan pour une économie verte 2030 (PEV) et sur le Fonds d’électrification et de changements climatiques, financé en grande partie par le marché du carbone. Or, le PEV manque d’ambition et sa gestion est loin d’être optimale.

Même s’il réalisait tous ses objectifs, le PEV ne supprimerait que 12,4 des 26 millions de tonnes (Mt) nécessaires pour atteindre la cible. Et Québec a reconduit massivement des mesures du plan précédent (le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques) sans avoir évalué ou revu celles qui n’ont pas eu l’effet escompté, indique le dernier rapport de la commissaire au développement durable du Québec, publié en juin. Le bilan du plan 2013-2020 est « consternant », selon Pierre-Olivier Pineau, de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal.

Selon le Comité, Québec devrait adopter un budget carbone planifiant les gains nécessaires par périodes de cinq ans, avec une révision annuelle en fonction des résultats — comme l’a notamment fait le Royaume-Uni dès 2008.

À lire aussi Le marché du carbone québécois fonctionne-t-il ?

Normand Mousseau, directeur de l’Institut de l’énergie Trottier à Polytechnique Montréal, croit que l’État devrait aussi produire, à compter de 2023, des feuilles de route plus détaillées pour chacun des secteurs — transport, bâtiments, industrie, gestion des déchets, agriculture et production d’électricité —, annonçant les changements attendus. Cela permettrait aux citoyens, aux villes et aux entreprises de mieux s’y préparer.

2. Imposer un moratoire

Même si les changements dans l’aménagement du territoire amèneront peu de gains d’ici 2030, ils sont cruciaux pour réduire les émissions de GES en gardant assez d’espace pour piéger dans les milieux naturels le carbone qui sera encore émis en 2050. Le Comité recommande donc un moratoire sur tout changement de zonage se traduisant par la perte d’espaces naturels et sur la construction d’autoroutes dans les six régions métropolitaines du Québec.

3. S’attaquer vraiment au transport

La subvention à l’achat d’une voiture électrique doit disparaître, croient la plupart des experts, car elle entretient l’illusion qu’on pourra tous continuer de posséder un ou plusieurs véhicules. La vraie priorité serait plutôt de rendre d’autres solutions de mobilité plus efficaces pour tous.

Même électriques, les véhicules individuels, dont le nombre a augmenté trois fois plus vite que la population depuis 1990, nuisent de bien des manières à l’atteinte des cibles : ils accaparent le territoire, consomment collectivement beaucoup d’électricité et accélèrent l’usure des routes, dont l’entretien produit beaucoup de GES. « On doit tenir compte de ces externalités pour jauger la valeur des solutions, sinon on se tire dans le pied », estime Catherine Morency.

Réduire les distances, opter pour d’autres modes de transport que l’auto individuelle, améliorer l’efficacité des véhicules : Québec n’a jamais respecté l’ordre des priorités présenté dans la Politique de mobilité durable en vigueur depuis 2018, qui rallie les experts. Dans la section transport de son budget 2022, l’État accorde 30 % des dépenses au transport collectif et 70 % aux travaux routiers. Il ne parle que d’électrification. Concrétiser la politique d’aménagement du territoire et multiplier les infrastructures pour les solutions de rechange à l’auto et au camion est beaucoup plus urgent.

« L’État doit soutenir massivement le transport collectif interurbain, qui n’est même pas encore considéré comme un service public. L’offre est pitoyable ! » se scandalise Alain Webster, professeur d’économie de l’environnement à l’Université de Sherbrooke et président du Comité. Ce printemps, l’Allemagne a dépensé 2,5 milliards de dollars afin d’offrir un laissez-passer à 11,50 $ (9 euros) par mois pour tous les autobus, tramways, métros et trains régionaux du pays, dans le but d’encourager les citoyens à délaisser leurs voitures. Et ça a fonctionné !

Communauto, pionnier de l’autopartage, ne reçoit aucune aide de l’État pour étendre son parc de voitures. Pourtant, un seul de ses véhicules en remplace 10 à Montréal. « Le gouvernement voit l’autopartage comme une question qui concerne juste les villes. Mais plusieurs règlements provinciaux pourraient grandement faciliter nos activités », explique Marco Viviani, vice-président au développement stratégique de Communauto. « Québec devrait aussi mieux soutenir les petits réseaux locaux d’autopartage entre personnes ou municipalités, qui peinent à se développer. »

Les camions sont de plus en plus nombreux, et de plus en plus vides, mais le PEV ne mise que sur l’électrification pour diminuer leur impact. « Il faut inciter les entreprises à optimiser leurs déplacements, par exemple avec une taxe kilométrique. Québec doit aussi relancer une stratégie ferroviaire pour marchandises et passagers », dit Pierre-Olivier Pineau.

4. Muscler le marché du carbone

« Même si le secteur industriel émet près de 30 % des GES, l’État ne sait pas à quel rythme il peut et veut faire mieux », regrette le chercheur. Du côté des très gros émetteurs, les procédés sont coûteux à modifier. « Québec pourrait exiger des plans de décarbonation et d’efficacité énergétique, en offrant son aide pour les mettre sur pied. »

Le marché du carbone, ce système de plafonnement et d’échange des droits d’émissions, est essentiel pour rapprocher la province de ses cibles, mais ne pousse pas les industriels à limiter considérablement leurs émissions. Un projet de règlement vise à diminuer à partir de 2024 le nombre d’allocations gratuites accordées aux grands émetteurs, comme les alumineries, pour éviter que ces entreprises délocalisent leurs usines là où les émissions de GES sont moins coûteuses. Ce règlement réduira les émissions de 0,7 Mt d’ici 2030, estime Québec. Simulations et études montrent que restreindre plus vite les allocations gratuites inciterait les entreprises à en faire plus, sans augmenter les « fuites de carbone » redoutées.

5. Penser externalités et gestion des ressources

Pour devenir carboneutre, le Québec devra multiplier par 1,5 sa capacité actuelle de production d’énergie propre d’ici 2050. C’est énorme ! « Ce gigantesque chantier ne se fera pas sans heurt, si on repense aux débats autour des parcs éoliens ou de La Romaine, et il coûtera très cher. Il faut donc minimiser les besoins futurs en gaspillant beaucoup moins d’énergie dès aujourd’hui », dit Pierre-Olivier Pineau, qui recommande notamment d’adopter des cotes énergétiques pour les bâtiments (telles que la cote Energy Star des électroménagers), comme bien d’autres pays en ont, afin de permettre des améliorations.

Normand Mousseau estime pour sa part qu’il faut aussi mieux gérer la biomasse, c’est-à-dire les sources d’énergie venant de végétaux ou de débris végétaux, comme le maïs ou les copeaux de bois. « On lui fait jouer un rôle très important parce qu’elle peut facilement remplacer les carburants fossiles, alors qu’il y a des limites à ce qu’on peut produire avec ça. » Pourquoi encourager les biocarburants tels que le bioéthanol comme complément à l’essence ou au diésel quand on doit éliminer ces derniers, demande-t-il.

Exit aussi, dès 2023, le gaz naturel dans les bâtiments neufs et ceux changeant de source d’énergie, propose le chercheur. Cette mesure est également plébiscitée dans le Manifeste pour un mouvement vers l’habitation durable publié par Écohabitation, un organisme sans but lucratif spécialiste du logement durable.

6. Donner l’exemple

L’exemplarité de l’État laisse beaucoup à désirer. Pourquoi, par exemple, la construction en bois et les toits verts ne sont-ils pas des préalables pour les nouvelles maisons des aînés ? « Il faut être beaucoup plus ambitieux. À quand une Assemblée nationale carboneutre, par exemple ? » demande Alain Webster, qui croit que l’atteinte des cibles ne sera possible qu’avec un État plus interventionniste et cohérent.

À lire aussi Du leadership climatique, svp !

Les experts réclament aussi un gouvernement plus imaginatif. Accorder plus de points dans la loi zéro émission aux constructeurs qui vendent leurs véhicules à des services d’autopartage, y ajouter un critère sur la taille des véhicules, forcer l’optimisation de l’usage des autobus scolaires pour qu’ils servent également au transport collectif en région, interdire la publicité pour les gros véhicules, repenser l’assurance stabilisation des revenus agricoles en fonction des émissions de GES des éleveurs, donner un crédit d’impôt aux gens qui louent ou achètent une demeure dans les quartiers bien desservis par le transport en commun… Ce ne sont pas les idées qui manquent !

IL FAUDRA AUSSI S’ADAPTER Risques accrus d’inondations, de vagues de chaleur, d’allergies ou de maladie de Lyme, récoltes plombées par les aléas de la météo, érosion des côtes… Que le Québec et le reste du monde atteignent ou non leurs cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES), les changements climatiques font déjà mal, et ce sera de pis en pis. Il y a donc aussi urgence de s’adapter. En 2017 et 2019, les inondations ont coûté plus d’un milliard de dollars au Québec, sans compter les conséquences psychosociales chez les sinistrés. « Les inondations sont notre principale préoccupation. Les nouveaux règlements sur les constructions en zones inondables sont un très bon début, mais ça ne suffit pas », estime Pierre Babinsky, porte-parole du Bureau d’assurance du Canada. Comparé à d’autres endroits, le Québec est assez bien équipé pour réagir en cas de catastrophes, en matière de sécurité civile et d’aide aux sinistrés. « Mais on doit investir davantage dans la prévention, qui est bien plus payante », soutient Alain Bourque, directeur général du consortium Ouranos sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques. Le programme de mise en œuvre 2022-2027 du Plan pour une économie verte 2030 (PEV) prévoit 437 millions de dollars, soit environ 5 % de son budget, pour « renforcer la résilience », en plus des 479 millions de dollars investis dans le plan de lutte contre les inondations. « Si on avait changé les règlements avant les deux grandes inondations de 2017 et 2019, comme le conseillaient les scientifiques, on serait déjà rentrés dans nos frais », regrette le spécialiste. Certains États sont beaucoup plus exigeants en ce qui a trait aux résultats. Au Royaume-Uni, par exemple, l’agence gouvernementale responsable de la gestion des inondations doit réduire de 5 % tous les cinq ans le nombre de personnes à risque. Québec n’a pas de stratégie pour l’adaptation, à l’image de celle qu’Ottawa est en train de finaliser, qui précisera comment la société peut accroître sa résilience face aux bouleversements climatiques. « Il faut un plan d’action détaillé, basé sur la science, avec une analyse des vulnérabilités locales pour choisir les meilleures options », dit Alain Bourque. Alors que les grandes villes ont souvent les compétences techniques et les moyens pour agir, le reste du territoire est aux prises avec des besoins criants. Or, en matière d’inondations, par exemple, des aménagements faits à un endroit peuvent entraîner des dommages plus loin. Pour l’aider à prendre des décisions éclairées, l’État compte surtout sur Ouranos et sur la petite équipe de l’Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques (OQACC), mis sur pied par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) en 2014. L’OQACC réalise des analyses coûts-bénéfices sur toutes sortes de sujets, comme la lutte contre les îlots de chaleur ou la maladie de Lyme, et élabore des indicateurs permettant de mieux jauger les risques. Les moyens sont nettement insuffisants au regard des défis. Ainsi, un des sondages de l’OQACC montre par exemple qu’en 2019, le tiers des gens vivant en zone inondable n’étaient pas au courant de leur situation, contre le quart en 2015. Un autre confirme que les réflexes pour abaisser naturellement la température dans les domiciles sont loin d’être acquis, alors qu’ils permettraient de limiter le recours aux climatiseurs gourmands en énergie, souligne Pierre Valois, professeur à l’Université Laval et directeur de l’OQACC. « Il y a tellement à faire pour que chacun comprenne mieux les risques et participe à les diminuer ! »

À lire aussi Prochaine priorité : Pénurie de main-d’œuvre

Cet article a été publié dans le numéro d’octobre 2022 de L’actualité, sous le titre « Prendre un grand virage ».