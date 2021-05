Vive le Québec sauvage : 65 sites où découvrir la biodiversité

Le parc, qui renferme le réservoir Kiamika, d’une soixantaine de kilomètres carrés, comprend aussi une dizaine de lacs et une quarantaine d’îles et îlots inclus dans une réserve de biodiversité, dont l’île de la Perdrix Blanche, où pousse une forêt ancienne très peu altérée. Le doyen des érables à sucre a plus de 300 ans ! Canot-camping et randonnée sur les îles et le pourtour du réservoir.