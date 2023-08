Vivre avec les phoques et les manchots

Les conditions de vie sont-elles difficiles sur les bases ?

Elles sont plus rudes aux stations construites près du pôle Sud, où il fait nuit tout l’hiver et où le mercure peut chuter jusqu’à –80 oC. Ça ressemble à la Lune — d’ailleurs, on y mène beaucoup de recherches en astronomie. Les occupants passent des tests psychologiques poussés avant de se joindre à l’aventure. Sur la côte, la température s’apparente à celle des hivers au Québec, mais le vent catabatique, qui descend de la calotte, peut atteindre 240 km/h. De plus, les équipes sont coupées du monde de mars à novembre, car l’océan se recouvre d’une glace épaisse qu’aucun navire ne peut briser, et il n’y a pas de piste d’atterrissage. Bien qu’un médecin vive sur la base, il faut éviter tout risque inutile et faire des efforts pour préserver l’harmonie du groupe. L’année où j’y étais, on a eu la chance d’avoir un pâtissier et un chef formidables qui faisaient des miracles avec des conserves et du surgelé. Bien manger aide à garder le moral !