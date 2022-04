5 livres pour rentabiliser votre temps

L’expression « l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt » prend tout son sens dans cet ouvrage des Américains Hal Elrod, auteur, et David Osborn, entrepreneur. Pour eux, il existe un lien entre les gens fortunés et leur façon d’occuper les premières heures de la journée. Le livre propose six activités clés pour transformer vos matins en moments miraculeux. Cette routine matinale est désignée par l’acronyme Life SAVERS : « s » pour solitude, « a » pour affirmation, « v » pour visualisation, « e » pour exercice, « r » pour reading (lecture) et « s » pour scribing (écriture). L’idée est de vous lever au son du réveille-matin (sans répétition de l’alarme), d’avoir un moment de solitude, de calme ou de méditation, de lire des affirmations que vous aurez préalablement écrites pour vous motiver et augmenter votre confiance en vous, de visualiser ce que vous voulez atteindre et surtout le processus pour y parvenir, de faire de l’exercice physique, de lire et, finalement, d’écrire tout ce que vous avez en tête (tenir un journal). Cela peut vous sembler excessif, voire impossible si vous avez de jeunes enfants, par exemple. Les auteurs proposent des solutions de rechange, comme compter une minute par activité. Consacrer à soi les premières heures de la journée contribue au développement et à l’épanouissement personnels. À la fin de chaque chapitre, on présente un « millionnaire du matin » comme Barack Obama, Steve Jobs, Oprah Winfrey, Tony Robbins, Robert Kiyosaki et plusieurs autres. (Trésor caché, 2019, 288 p.)