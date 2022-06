5 livres pour reprendre le dessus sur vos dettes

Comme dans la fable de la grenouille, où l’eau devient de plus en plus chaude sans que l’animal s’en aperçoive, il n’est pas toujours évident de prendre conscience du péril financier de sa situation. Stéphane Desjardins, chroniqueur en finances personnelles au Journal de Montréal, le sait mieux que quiconque : lui-même a frôlé la faillite. C’est pourquoi il commence son livre avec une liste de signes à surveiller : vivre d’une paie à l’autre, effectuer les paiements minimums sur une carte de crédit, puiser dans son épargne, être harcelé par des créanciers… Loin de juger le lecteur, l’auteur adopte un ton rassurant et explique comment se sortir de l’eau chaude, étape par étape. La première : respirer. En prenant un pas de recul, vous pourrez déterminer les personnes de confiance ainsi que les ressources financières sur lesquelles il sera possible de vous appuyer. Afin d’éviter les appels stressants des agences de recouvrement, l’auteur suggère d’exiger qu’elles communiquent avec vous uniquement par écrit, ce qui est un droit. Vous aurez ensuite la quiétude nécessaire pour faire un budget sans douleur, considérer les solutions de dernier recours, comme la faillite ou la proposition du consommateur, et, finalement, préparer votre sortie de crise. Il est tout aussi pertinent de lire ce livre si vos finances se portent bien : on ne sait jamais à quel moment l’eau pourrait se mettre à chauffer autour de soi. (Les Éditions du Journal, 2021, 120 p.)