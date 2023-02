8 conseils pour économiser à l’épicerie

«C’ est fini, je n’achète plus de viande. » Personne ne se rappelle précisément à quel moment Julie Leclerc a prononcé ces mots. Était-ce en juin ou en juillet ? Au souper ou au déjeuner ? Ce dont son conjoint et ses enfants de 17 et 19 ans conviennent, par contre, c’est que l’annonce a été reçue avec indifférence.

Il y a longtemps déjà que cette mère de 47 ans, qui est la cheffe cuisinière et financière de la famille, a réduit la fréquence des repas de viande et de poisson. En 2008, la hausse du coût du panier d’épicerie l’avait incitée à faire des mélanges avec la bouffe végé. « Au lieu de faire cuire quatre poitrines de poulet, j’en faisais deux, accompagnées de haricots blancs. »

Même si la transition était amorcée, le passage à l’alimentation sans protéines animales, l’été dernier, a eu un effet immédiat sur le portefeuille : près de 100 dollars de moins par épicerie. Nourrir les quatre adultes sous son toit coûte désormais quelque 275 dollars par semaine — la pharmacie et une virée mensuelle chez Costco incluses —, et ce, même si elle privilégie les aliments biologiques et locaux.

« Si on a choisi ce cheval de bataille contre l’inflation, c’est en partie en raison de nos valeurs », explique Julie Leclerc en évoquant les enjeux éthiques et les conséquences environnementales néfastes de l’élevage animalier.

Sur l’îlot de cuisine, une dizaine de livres de recettes végétariennes et véganes — pour la plupart empruntés à la bibliothèque — sont entassés entre des bocaux remplis de noix, un plant de romarin et un pot Mason où elle fait germer sa luzerne. Sur le petit espace de travail qui lui reste, elle tranche en cubes une courge de son jardin, qui complétera le ragoût marocain aux pois chiches qui mijote.

Toute cette popote maison exige toutefois du temps. Plus de 10 heures par semaine pour Julie Leclerc, qui a le luxe de rentrer du boulot à 16 h 15, ce qui lui permet de se mettre aux fourneaux sans stress pour le souper.

Pour l’anniversaire de son garçon, qui souhaitait manger son plat préféré, du pâté chinois, elle lui a offert d’acheter de la viande. « Il m’a demandé de l’Impossible Beef », une protéine végétale qui ressemble à du bœuf haché. Il n’en est pas resté une seule bouchée.

Dépenser moins à l’épicerie Achetez au rabais, qui s’élève souvent à plus de 50 %, les aliments en surplus de stock ou sur le point d’être périmés dans les épiceries grâce aux applications gratuites Flashfood (Maxi et Provigo) et FoodHero (IGA, Metro, Rachelle Béry et Les Marchés Tradition). Payez à même l’application, puis récupérez votre commande au service à la clientèle de votre supermarché. L’application Too Good To Go permet d’acheter au tiers du prix les invendus dans les restaurants, boulangeries ou comptoirs de prêt-à-manger dans les grandes régions urbaines du Québec. Surveillez l’écran de la caisse enregistreuse et jetez un œil à votre reçu avant de quitter l’épicerie. N’hésitez pas à faire appliquer la politique d’exactitude des prix en cas d’erreur. Si la valeur du produit est de 10 dollars ou moins, le commerçant doit vous le remettre gratuitement. Au-dessus, il doit corriger le prix et ajouter une réduction de 10 dollars. Mettez en place un système d’échange avec des amis ou des proches qui habitent près de chez vous. Cuisinez un plat en doublant la recette et troquez-en une partie contre des portions d’autres repas. En plus de gagner du temps, vous économiserez de l’argent en profitant des rabais sur les produits achetés en grande quantité. Fréquentez les enseignes à bas prix. Selon une enquête réalisée par Protégez-Vous en 2022, Maxi et Super C sont les chaînes où le panier d’épicerie est le moins cher. Sur une année, l’économie peut avoisiner les 2 000 dollars pour une famille de quatre personnes. Si vous expérimentez les recettes avec des légumineuses, économisez en les achetant sèches plutôt qu’en conserve. Plusieurs nécessitent un trempage et une cuisson avant d’être cuisinées, mais il suffit de préparer tout le sac d’un coup et de congeler des portions pour une utilisation sur le pouce. Si vous magasinez chez Maxi et Tigre Géant, utilisez leurs politiques du plus bas prix garanti : consultez les circulaires de toutes les épiceries sur votre téléphone grâce aux applications Reebee et Flipp. Cherchez le mot « tomates » dans l’une de ces applications, trouvez l’offre la moins chère dans les circulaires des concurrents et, à la caisse, montrez votre écran pour faire corriger le prix à la baisse.

Cet article a été publié dans le numéro de mars 2023 de L’actualité, sous le titre « 31 façons de battre l’inflation ».