8 manières de se divertir pour pas cher

Avez-vous jeté un œil au site Web de Bibliothèque et Archives nationales du Québec récemment ? L’abonnement par Internet, offert gratuitement à tous les Québécois, permet d’accéder non seulement à des milliers de livres numériques, mais aussi à des films sur demande, de la musique, des cours de langue, des magazines et des formations en ligne, entre autres.