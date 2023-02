9 trucs pour vous loger sans vous ruiner

J ean-Yves Rico avait beau retourner la situation dans tous les sens, il ne voyait pas comment y arriver. En 2020, avec encore 70 000 dollars d’hypothèque à payer et un revenu mensuel qui allait bientôt diminuer de 1 000 dollars, ce jeune retraité de 63 ans a dû reconnaître qu’il n’avait tout simplement plus les moyens de garder sa maison de plain-pied à Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie.

Déménager dans un condo, plus petit et moins cher ? Non, merci ! Ce bricoleur a besoin d’espace pour ses passe-temps. Qui plus est, après une vie en banlieue de Montréal, il avait « envie de campagne ».

Puisque ses grands enfants habitaient la région métropolitaine, des coins de pays comme le Bas-Saint-Laurent ou le Lac-Saint-Jean lui semblaient trop loin. Jean-Yves Rico a donc jeté son dévolu sur le Centre-du-Québec. En août 2020, il a emménagé à Parisville, à l’est de Bécancour, un village où il n’avait jamais mis les pieds auparavant.

Il y a acheté une maison équivalente mais plus récente, offrant tout l’espace dont il avait besoin, pour 185 000 dollars. La vente de sa résidence de Saint-Basile-le-Grand, au-dessus du prix demandé et sans courtier, lui a permis d’acquérir la propriété sans emprunt, d’effacer le solde hypothécaire de 70 000 dollars et de dégager un coussin financier de quelques dizaines de milliers de dollars.

En deux ans à Parisville, Jean-Yves Rico s’est construit un réseau social. Il joue régulièrement au hockey sur la patinoire du village, et de magnifiques randonnées s’offrent à lui à quelques minutes de la maison.

Certes, il doit rouler un peu plus longtemps en voiture pour faire ses courses — la seule épicerie à proximité est trop chère à son goût —, mais il voit cela comme un avantage. Puisque les commerces sont moins accessibles qu’en banlieue, il s’y rend peu souvent… et dépense moins !

Dépenser moins pour la maison Butiner d’une entreprise à une autre n’est pas seulement payant pour vos assurances. Magasiner votre entreprise d’entretien paysager ou votre hypothèque vous fera bénéficier d’offres alléchantes — et généralement moins chères — réservées aux nouveaux clients. Avant de jeter un objet endommagé, passez un coup de fil à un spécialiste. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, réparer s’avère souvent plus avantageux que d’acheter. Et si vous ne trouvez pas le service nécessaire près de chez vous, pourquoi ne pas tenter de remettre l’objet en bon état vous-même, avec l’aide du Web ? Plus de 100 municipalités ont publié un nouveau rôle foncier récemment, et beaucoup ont sursauté devant la nouvelle évaluation de leur maison. Si cette estimation vous semble plus élevée que la valeur marchande, vous avez jusqu’au 30 avril 2023 pour déposer une demande de révision. Informez-vous auprès de votre agglomération sur les produits et services qu’elle subventionne. Couches lavables, composteurs, cours de natation et coupes menstruelles ne sont que quelques exemples. Certaines villes prêtent même des vélos et des voitures électriques. À en croire la publicité, on a toujours besoin d’une connexion Internet plus rapide. En réalité, un modeste 15 Mbit/s suffit pour bien des gens, y compris pour regarder Netflix en 4K. Utilisez le comparateur de forfaits Internet dans la section Dollars et cents de L’actualité pour trouver la vitesse qui vous convient — et le fournisseur le moins cher. Installez des pommes de douche à débit réduit et des aérateurs de robinet. Cela coûtera quelques dizaines de dollars, mais générera une économie d’environ 100 dollars par an sur la facture d’électricité d’une famille de quatre. Il s’agit, selon l’organisme Écohabitation, de la mesure écoénergétique la plus rentable qui soit. Plusieurs fournisseurs cellulaires et Internet ont un programme de parrainage qui vous verse une prime chaque fois que vous recrutez un nouveau client. Vous pouvez utiliser des plateformes comme invitation.codes et super-parrain.com pour publier vos codes de « référencement », sans effort. Certaines personnes parviennent ainsi à réduire leur facture de téléphonie mobile à moins de 40 dollars par année. Hypothèque à taux fixe ou variable ? Historiquement, le taux variable s’est avéré plus avantageux que le taux fixe. L’économie moyenne, pour une hypothèque de 100 000 dollars amortie sur 15 ans, est de 22 000 dollars ! Avant de choisir le taux variable, assurez-vous toutefois d’être en mesure d’absorber une importante augmentation de vos versements mensuels, comme ce qu’ont vécu de nombreux ménages en 2022 avec la hausse des taux.

Cet article a été publié dans le numéro de mars 2023 de L’actualité, sous le titre « 31 façons de battre l’inflation ».