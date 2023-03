À donner : 500 millions de dollars

Il y a un magot de 500 millions de dollars qui dort entre les mains d’un État, et tel un Robin des Bois des temps modernes, je souhaite distribuer cette fortune à ceux et celles qui en ont réellement besoin. Et pour cela, il me faut votre aide.

Tout d’abord, je vous rassure : il n’y a rien d’illégal dans ma proposition, même si elle ressemble à s’y méprendre au pourriel d’un prince nigérian. L’argent en question se trouve à Ottawa, et il est déjà destiné aux plus démunis dans le cadre d’une nouvelle aide financière temporaire.

Ce programme, qui porte l’abominable nom de « supplément unique à l’Allocation canadienne pour le logement », a été créé l’an dernier pour donner 500 dollars à ceux et celles qui peinent à payer leur loyer. Les personnes admissibles n’ont qu’à demander l’argent pour l’obtenir.

Le problème, c’est qu’à quelques jours de la date limite du 31 mars, près d’un million de Canadiens n’ont pas encore réclamé leur dû — c’est plus de la moitié des personnes admissibles, selon Ottawa ! Et un million multiplié par 500 dollars, ça fait 500 millions de dollars.

Croyez-moi, les gens à qui sont destinés ces chèques en ont drôlement besoin. S’ils n’ont pas demandé le leur, c’est probablement parce qu’ils ne savent pas qu’ils y ont droit.

C’est pour cela que je fais appel à votre aide. Premièrement, vérifiez si vous êtes admissible en lisant les critères ci-dessous — et réclamez votre part si c’est le cas !

Ensuite, envoyez cet article aux personnes de votre entourage qui pourraient se qualifier. Je vous le garantis, votre message sera beaucoup plus apprécié qu’un courriel d’un prince nigérian.

À lire aussi Comment obtenir le maximum d’argent du gouvernement

Qui se qualifie ?

Pour avoir droit à l’aide ponctuelle de 500 dollars pour payer votre loyer, vous devez :

être locataire et habiter au Canada — duh ;

être né avant le 2 décembre 2007 ;

avoir produit votre déclaration de revenus 2021 ;

avoir eu un revenu net maximal de 35 000 dollars pour une famille ou de 20 000 dollars pour une personne seule en 2021 ;

avoir un loyer annuel en 2022 qui représente au moins 30 % de votre revenu net de 2021.

Notez que vous pouvez être admissible même si vous avez des colocataires, dans la mesure où vous respectez les conditions ci-dessus.

Vous n’êtes pas certain de vous qualifier ? Vous ignorez votre revenu familial net de 2021 ? Pas de souci : il suffit de vous connecter à la plateforme Mon dossier, de l’Agence du revenu du Canada, pour vérifier.

Une fois dans la section « Aperçu » de Mon dossier, vous verrez la mention « Demander le supplément unique à l’Allocation canadienne pour le logement ». Cliquez sur le bouton « Faites votre demande dès maintenant », et vous recevrez immédiatement un message vous disant si vous êtes admissible ou non.

Si vous êtes admissible, vous pourrez poursuivre le processus de demande. Si vous ne l’êtes pas, envoyez ce texte à une personne qui pourrait l’être.

Sachez que si vous n’avez pas accès à Mon dossier, vous pouvez également faire la demande par téléphone au 1 800 282-8079.

Quels documents sont nécessaires ?

Pour présenter votre demande, vous aurez besoin de :

l’adresse de votre logement (ou de vos logements, si vous avez déménagé en cours d’année) de 2022 ;

le loyer total que vous avez payé au cours de l’année 2022 ;

le nom et les coordonnées de la personne ou de l’entreprise à qui vous avez payé le loyer.

Quelle est la date limite ?

La date limite pour déposer la demande est le 31 mars 2023 à 23 h 59, heure de l’Est.

Quand recevrai-je l’argent ?

L’aide de 500 dollars vous sera envoyée en 5 à 12 jours ouvrables.

Ces 500 dollars sont-ils imposables ?

Cette aide financière est non imposable et n’a aucune incidence sur les autres aides gouvernementales dont vous bénéficiez.