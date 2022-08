Action collective : réclamez 20 $ sans preuve d’achat

Ordinateur, portable, console de jeu vidéo, chaîne stéréo, Discman : si vous avez acheté un appareil électronique contenant un lecteur ou graveur CD, DVD ou Blu-ray entre 2004 et 2009, vous êtes admissible à une indemnisation de 20 dollars.

La poursuite alléguait que des fabricants et distributeurs de lecteurs et graveurs optiques, dont Hitachi-LG, Panasonic, Sony et Toshiba Samsung, avaient comploté pour fixer les prix de leurs produits à la hausse.

Les entreprises, qui ne reconnaissent aucune responsabilité, ont accepté de verser la somme de 29,7 millions de dollars pour mettre fin à l’action collective et indemniser les consommateurs du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.

La réclamation se fait en ligne en moins de cinq minutes et ne nécessite aucune preuve d’achat. Vous êtes admissible même si vous n’avez pas reçu de lettre de la part de la poursuite — une question qui vous sera posée au début de la procédure de réclamation.

La date limite pour la demande est le 14 novembre 2022, et l’indemnité sera envoyée par virement ou par chèque — des frais de deux dollars seront prélevés si vous choisissez ce mode de paiement — dans les trois mois suivant cette date.

Notez que les personnes qui possèdent encore leurs preuves d’achat et qui se sont procuré plus d’un appareil ayant un lecteur optique pourraient être admissibles à une somme supérieure, en fonction du nombre de réclamations. Une autre démonstration que de l’argent se cache souvent dans nos factures.

