Argent : 7 bons coups pour bien commencer l’année

Je ne crois pas aux résolutions de début d’année. Surtout celles qui requièrent un changement radical de comportement tel que suivre ses dépenses à la cenne près dans un budget ou devenir un champion de l’épargne du jour au lendemain. Sauf exception, elles ne survivront pas jusqu’à février.

Le mois de janvier est toutefois un bon moment pour poser de petits gestes simples qui, mis bout à bout, pourraient vous permettre d’économiser une jolie somme tout au long de l’année. Mes propositions sont d’autant plus faciles à appliquer qu’elles ne nécessitent pas, contrairement à bien des résolutions, de se priver.

1. Retournez les cadeaux non désirés

Lorsque quelqu’un vous offre un cadeau, c’est dans le but de vous faire plaisir. Si le présent ne vous plaît pas, ne soyez pas gêné de demander la facture pour le retourner et acheter quelque chose réellement à votre goût.

Si la personne n’a plus la facture, lisez la politique de retour de l’entreprise. Certaines peuvent retrouver la trace de la transaction grâce à la carte de crédit avec laquelle l’achat a été fait. D’autres — elles sont rares — acceptent même les retours sans reçu, mais généralement en échange d’un crédit à utiliser en magasin.

Quand le retour n’est pas possible — ou si vous avez vraiment peur de faire de la peine à celui ou celle qui vous l’a offert —, vendez le présent sur un site de petites annonces. Sinon, pourquoi ne pas économiser sur un cadeau d’anniversaire en le donnant à une personne qui, elle, saura l’apprécier ?

2. Ne vous inscrivez pas au gym

Je ne sais pas pour vous, mais moi, j’ai fait quelques abus pendant le temps des Fêtes. Pas question cependant de tomber dans le piège des publicités de janvier des salles d’entraînement.

Près de la moitié des nouveaux membres abandonnent leur abonnement à l’intérieur de six mois, selon les données de l’IHRSA, qui fait la promotion de l’industrie. Et ceux qui restent sont nombreux à ne pas fréquenter le gym sur une base aussi régulière que leur paiement…

Pour retrouver la forme, une foule d’options gratuites s’offrent à vous en hiver, dont la marche, la course, la raquette, le patin et le hockey, entre autres. Si vous préférez bouger au chaud, votre municipalité propose possiblement des activités physiques à coût modique — certaines villes donnent même accès à un gym !

Et si suer devant les autres n’est pas votre tasse de thé, pourquoi ne pas fabriquer votre propre équipement d’entraînement maison à petit prix en suivant ces conseils de kinésiologues ?

3. Prenez vos vacances

Il vous reste des vacances de 2022 en réserve ? Plusieurs entreprises permettent de reporter un certain nombre de jours inutilisés à l’année suivante, mais elles exigent qu’ils soient pris avant une certaine date, faute de quoi ils disparaîtront. C’est l’occasion d’être payé à ne rien faire ; qu’attendez-vous pour vous en prévaloir ?

De la même façon, si votre employeur offre, en plus des journées de maladie, des congés mobiles à utiliser comme bon vous semble, pourquoi ne pas les mettre à l’horaire dès maintenant ? Vous vous assurerez ainsi d’en profiter.

4. Planifiez vos vacances

Parlant de congés… Je sais que la chaleur estivale semble lointaine, mais c’est déjà le temps de planifier vos vacances afin d’obtenir les plus beaux chalets, les hôtels les mieux situés, les meilleurs emplacements de camping et, surtout, les plus bas prix.

Plusieurs entreprises offrent de généreuses politiques d’annulation sans frais, et vous avez tout intérêt à en profiter. Lorsque vous dénichez une aubaine pour une chambre ou une voiture de location, réservez-la afin de geler le prix. Vous n’aurez qu’à l’annuler si vous trouvez mieux — ou moins cher — plus tard.

Si vous comptez voyager à l’étranger cet été, magasinez les billets d’avion dès aujourd’hui. En suivant nos astuces pour déterminer le meilleur moment où acheter, vous pourriez économiser des centaines de dollars par personne.

5. Videz vos cartes-cadeaux

Ne tardez pas à vous servir des cartes-cadeaux reçues à Noël. À chaque mois qui passe, l’inflation réduit leur pouvoir d’achat ! En prime, c’est une belle façon de se faire plaisir sans débourser un sou en janvier, un mois où les factures à payer sont souvent élevées…

Sachez que vous n’avez pas à vous déplacer pour utiliser ces cartes-cadeaux. De nombreux commerces les acceptent comme moyen de paiement sur leur site Web. Idem pour les livraisons avec certains restaurants.

Si vous ignorez combien d’argent se trouve sur les cartes-cadeaux qui traînent dans votre portefeuille, voici comment en vérifier le solde facilement.

6. Regardez votre couverture d’assurance

Pour les chanceux et chanceuses qui bénéficient d’assurances collectives au travail, prenez quelques minutes pour jeter un œil à votre brochure afin de tirer le maximum de celles-ci au cours de l’année à venir.

La massothérapie est incluse ? L’examen buccal à la clinique dentaire est tous les six mois ? La consultation d’une nutritionniste est couverte ? N’hésitez pas à vous prévaloir de ces services lorsque vous en avez besoin : vous payez pour cette protection sur chacun de vos chèques de paye !

7. Faites des activités gratuites

Pas besoin de payer pour faire des activités en couple, entre amis ou en famille ! Dans toutes les régions du Québec, il y a des sentiers, des places publiques, des musées, des spectacles et des lieux historiques à découvrir où le prix d’entrée est de zéro dollar — ou sinon modeste.

Pour les dénicher, il suffit de jouer au touriste dans sa région. Visitez également le site de votre municipalité pour connaître la programmation culturelle et sportive. Vous pourriez y faire de belles trouvailles !

Avis aux amoureux de la nature : cet hiver, l’accès aux parcs de la Sépaq sera gratuit pendant 20 journées en janvier, février et mars 2023. Mettez les dates à votre agenda et réservez votre place — vous pouvez le faire jusqu’à 30 jours à l’avance.

