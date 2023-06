Assurance habitation : êtes-vous assez couvert pour reconstruire votre demeure ?

Le coût de reconstruction est la somme maximale que versera votre assureur afin de rebâtir une résidence équivalente. Et si cette somme, qui est stipulée sur votre contrat, ne couvre pas la totalité des matériaux et de la main-d’œuvre, ce sera à vous de payer la différence. Ouch !

Il ne faut pas confondre ce coût avec la valeur marchande, soit ce que vous obtiendriez en vendant votre maison. Cette valeur varie de façon considérable selon que vous habitiez dans un secteur en vogue ou dans un coin malfamé d’une même ville. Mais le coût de reconstruction, lui, est sensiblement le même peu importe le quartier.

Pour établir le coût de reconstruction, les assureurs vous font subir un véritable interrogatoire au sujet de votre demeure, puis entrent vos réponses dans un logiciel qui générera une somme. Un tel outil a beau être très avancé, il ne peut pas calculer ce qu’il ne sait pas, note Jannick Desforges, avocate à la Chambre de l’assurance de dommages, l’organisme d’autorégulation qui encadre le travail des professionnels dans le domaine.

Par exemple, même en vous demandant quel est le revêtement de votre maison, l’assureur ignore la qualité du matériau utilisé — et donc son coût réel ! C’est tout aussi vrai pour la finition intérieure. Le coût de reconstruction est ainsi une estimation, d’où la variation d’une compagnie d’assurance à l’autre. Comment savoir si vous êtes suffisamment couvert ? « Ultimement, c’est la responsabilité de l’assuré », dit Line Crevier, responsable du centre d’information au Bureau d’assurance du Canada (BAC).

Si vous avez une maison standard, « comme un bungalow en banlieue qui n’a pas été complètement rénové, le coût de reconstruction calculé par les assureurs est assez conforme à la réalité », affirme Pierre Goudreau, président de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Mais si vous avez apporté d’importantes améliorations à votre propriété ou que vous possédez une maison luxueuse, la somme estimée par l’assureur risque de ne pas suffire en cas de sinistre pour rebâtir votre demeure comme vous le souhaitez.

Pour le commun des mortels, déterminer le coût de reconstruction de sa maison représente alors une corvée complexe. Heureusement, il y a des solutions.

Opter pour la valeur à neuf garantie

Certains assureurs proposent un filet de sécurité : la valeur à neuf garantie.

Cette clause stipule que l’assureur s’engage à payer la totalité des travaux pour rebâtir votre maison, même si les frais dépassent son estimation… jusqu’à une certaine limite. Dans le contrat type suggéré par le BAC à ses membres, il s’agit d’un maximum de 125 %. Pour une propriété dont le coût de reconstruction a été estimé à 300 000 dollars, l’assureur pourrait donc débourser un maximum de 375 000 dollars — la prime sera toutefois un peu plus chère que pour un contrat sans valeur à neuf garantie.

« Certains assureurs proposent davantage que 125 % », souligne Line Crevier, et les détails varient selon les compagnies. Lorsque vous demandez des soumissions, mieux vaut donc vous faire expliquer ce que signifie la « valeur à neuf garantie » quand l’agent stipule que son contrat l’inclut. Et n’imaginez pas pouvoir profiter de cette clause pour vous offrir un château : l’idée est de bâtir une maison équivalente à celle que vous avez perdue, rien de plus.

D’ailleurs, c’est toujours une bonne idée de prendre des photos de votre maison, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. En cas de sinistre, vous aurez ainsi des preuves des matériaux qui avaient été utilisés — une information pratique si vous devez vous prévaloir de la valeur à neuf garantie.

Demander à un pro

Si vous avez un comptoir de cuisine en pierre, un plancher chauffant à la grandeur de la maison ou de la robinetterie de luxe dans vos salles de bain, ces éléments ne seront « pas inclus dans les coûts normalisés des assureurs », précise Pierre Goudreau, de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Dans une telle situation, mieux vaut se tourner vers un évaluateur agréé avant même de magasiner votre assurance. Ce professionnel fera une estimation rigoureuse de ce qu’il en coûterait pour rebâtir tout cela à neuf.

Contrairement à l’assureur, « il visite votre résidence », dit Pierre Goudreau. Cela permet de considérer « la qualité des matériaux et les aménagements particuliers » pour déterminer le coût de reconstruction — vous devez toutefois mentionner que c’est cette information que vous désirez, et non la valeur marchande, qui peut aussi être établie par les évaluateurs. Il suffit ensuite de demander aux assureurs une soumission basée sur la somme que vous obtiendrez.

Une évaluation est également un acte signé. Si, après un sinistre, vous constatez qu’une erreur du professionnel a mené à une sous-estimation du coût de reconstruction, vous pouvez réclamer un dédommagement — qui sera payé par l’assurance qu’un évaluateur agréé doit obligatoirement posséder pour pratiquer.

Le coût d’une évaluation dépend du type de maison et du cabinet avec lequel vous faites affaire, souligne Pierre Goudreau. « Ça peut facilement varier de 500 à 2 000 dollars. » Ce document est toutefois valable pendant de nombreuses années si vous n’effectuez pas de rénovations, puisqu’il est possible de faire indexer la somme. Ce service supplémentaire payant, beaucoup moins cher qu’un rapport complet, est parfois inclus dans le forfait de certains cabinets. Vous pourrez ensuite faire indexer le coût de reconstruction au moment de renouveler le contrat d’assurance. Notez que les assureurs indexent eux-mêmes le coût de reconstruction — ce qui explique en partie la hausse annuelle de la prime —, mais leur calcul sera, une fois de plus, moins précis que celui des évaluateurs.

Attention aux rénos

Peu importe que vous optiez pour l’estimation de l’assureur ou le calcul d’un évaluateur, le coût de reconstruction que vous obtiendrez ne sera plus valide si vous apportez des modifications à votre maison. Il est donc essentiel d’aviser votre assureur si vous faites des rénovations. Un évaluateur peut également mettre à jour son rapport pour tenir compte des changements, mais il y aura des frais à payer.

