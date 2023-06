Assurance habitation : les informations à connaître avant de magasiner

La première fois que j’ai magasiné une assurance habitation comme propriétaire, j’ai eu l’impression de subir un interrogatoire — et d’échouer lamentablement.

« Quelle est l’année de construction de votre maison ?

— Attendez…

(Je fouille dans mes papiers.)

— … je l’ai : 1949 !

— Y a-t-il une borne-fontaine à moins de 300 m de la résidence ?

— Je pense que oui ?

— Quel est l’âge du chauffe-eau ?

— Euh… »

L’interrogatoire est particulièrement corsé pour les propriétaires de maison individuelle ou de plex, mais les propriétaires de condo et les locataires ne sont pas épargnés. Surtout, le processus recommence chaque fois que vous appelez un assureur pour obtenir une soumission, et les questions ne sont pas toujours les mêmes !

Pour vous faire gagner du temps — et éviter les malaises au téléphone avec l’agent pendant que vous cherchez frénétiquement l’âge du chauffe-eau —, voici les principales informations à rassembler avant de magasiner une assurance habitation.

La liste ci-dessous est basée sur les informations demandées par certains assureurs et courtiers, dont iA Groupe Financier, Desjardins, La Personnelle et ClicAssure, ainsi que sur l’expérience des membres de l’équipe de L’actualité auprès de leur propre assureur. Certaines questions peuvent sembler invasives, mais prenez le temps de répondre honnêtement à chacune d’elles. Si vous ne fournissez pas les informations demandées ou, pire, si vous mentez, votre assureur pourrait ne pas vous couvrir en cas de sinistre.

Une fois que vous aurez ces informations en main, vous pourrez suivre nos conseils pour obtenir le meilleur prix pour votre assurance habitation.

Propriétaire de maison individuelle ou de plex

Si vous êtes nouvellement propriétaire, vous trouverez certaines des informations demandées ci-dessous sur la fiche technique de l’annonce de votre propriété ainsi que sur la déclaration du vendeur. Si vous n’avez plus ces documents sous la main, demandez-les à votre courtier immobilier ou, en l’absence de courtier, à l’ancien propriétaire. Le rapport de l’inspection que vous avez probablement fait faire avant de conclure l’achat peut aussi s’avérer fort utile pour connaître les moindres détails de votre maison. Certaines informations apparaissent également dans votre évaluation municipale, généralement accessible sur le site Web de votre ville.

S’il s’agit plutôt d’un renouvellement et que vous vous apprêtez à magasiner auprès d’autres assureurs, ayez en main votre police actuelle. En plus d’y trouver plusieurs des renseignements demandés, vous aurez le nom de l’assureur actuel, les protections incluses et la date d’entrée en vigueur de la police — toutes ces questions vous seront posées.

Année de construction de la résidence

Coût et date d’achat de la résidence

Valeur de l’évaluation municipale

Coût de reconstruction de la résidence (l’assureur pourra l’estimer pour vous, mais c’est votre responsabilité de vérifier si ce montant est juste)

Coût des rénovations en cas de dégât d’eau dans le sous-sol

Nombre d’étages de la résidence

Superficie du rez-de-chaussée et largeur de la façade

Est-ce un plex ? Si oui, combien de logements y a-t-il ?

Y a-t-il un garage et, le cas échéant, est-il attenant à la maison ?

Nom et adresse postale du créancier hypothécaire

Type de fondations, et leur état

Type(s) de revêtement extérieur (brique, aluminium, vinyle, bois, etc.)

Âge de la toiture

Type de toiture

Âge et matériau des fenêtres

Type de source de chauffage principal (électricité, gaz, mazout, etc.)

Y a-t-il un chauffage d’appoint ? Si oui, de quel type et quel combustible est utilisé ? (foyer, chaufferette mobile, etc.)

Y a-t-il une thermopompe ou un échangeur d’air ?

Types de matériaux des armoires et comptoirs de cuisine

Nombre de salles de bains

Type de tuyauterie (cuivre, polyéthylène réticulé [« PEX »], acier galvanisé)

Âge du chauffe-eau

Y a-t-il une pompe d’évacuation des eaux (sump pump) ?

Y a-t-il un puisard ?

Y a-t-il des clapets antiretour ?

Y a-t-il une piscine ou un spa ? Si oui, de quel type, et de quand date son installation ?

Type de panneau électrique (disjoncteurs ou fusibles)

Type de câblage électrique (aluminium, cuivre)

Distance de la caserne de pompiers la plus proche

Distance de la borne-fontaine la plus proche

Y a-t-il un système de sécurité ? Si oui, est-il relié à une centrale ? Que couvre-t-il (incendie, entrée par effraction) ?

Y a-t-il des détecteurs de fumée et de CO 2 ? Combien ?

? Combien ? Nombre, date et type des sinistres précédents

Faites-vous de la location à court terme (Airbnb, Vrbo, etc.) ?

Utilisez-vous votre résidence à des fins professionnelles ? Si oui, recevez-vous des clients chez vous ?

Avez-vous des animaux de compagnie ?

Quelle est la valeur à neuf de l’ensemble de vos biens (pour le savoir, faites un inventaire de vos biens) ?

Possédez-vous des collections, des bijoux ou d’autres objets de grande valeur ?

Possédez-vous des vélos dont la valeur dépasse 1 000 dollars ?

Avez-vous des antécédents judiciaires ?

A-t-on déjà refusé de vous assurer ?

Avez-vous effectué des rénovations importantes au cours de la dernière année ?

Avez-vous apporté des changements qui pourraient modifier le risque pour l’assureur, telles l’installation d’un système d’alarme ou l’adoption d’un chien ?

Propriétaire de condo

Si vous êtes nouvellement propriétaire, vous trouverez certaines des informations demandées ci-dessous sur la fiche technique de l’annonce de votre propriété ainsi que sur la déclaration du vendeur. Si vous n’avez plus ces documents sous la main, demandez-les à votre courtier immobilier ou, en l’absence de courtier, à l’ancien propriétaire. Le rapport de l’inspection que vous avez probablement fait faire avant de conclure l’achat peut aussi s’avérer fort utile pour connaître les moindres détails de votre condo. Certaines informations apparaissent également dans votre évaluation municipale, généralement accessible sur le site Web de votre ville.

S’il s’agit plutôt d’un renouvellement et que vous vous apprêtez à magasiner auprès d’autres assureurs, ayez en main votre police actuelle. En plus d’y trouver plusieurs des renseignements demandés, vous aurez le nom de l’assureur actuel, les protections incluses et la date d’entrée en vigueur de la police — toutes ces questions vous seront posées.

Année de construction de l’immeuble

Nombre de condos dans l’immeuble

Y a-t-il un commerce dans l’immeuble ? Si oui, de quel type ?

Coût et date d’achat de la résidence

Superficie du condo

Nom et adresse du créancier hypothécaire

Types de matériaux des armoires et comptoirs de cuisine

Nombre de salles de bains

Type de tuyauterie (cuivre, polyéthylène réticulé [« PEX »], acier galvanisé)

Liste des rénovations ou modifications faites au condo d’origine

Y a-t-il un système de sécurité ? Si oui, est-il relié à une centrale ?

Y a-t-il des détecteurs de fumée et de CO 2 ? Combien ?

? Combien ? Nombre, date et type des sinistres précédents

Faites-vous de la location à court terme (Airbnb, Vrbo, etc.) ?

Utilisez-vous votre résidence à des fins professionnelles ? Si oui, recevez-vous des clients chez vous ?

Avez-vous des animaux de compagnie ?

Quelle est la valeur à neuf de l’ensemble de vos biens (pour le savoir, faites un inventaire de vos biens) ?

Possédez-vous des collections ou des bijoux de grande valeur ?

Possédez-vous des vélos dont la valeur dépasse 1 000 dollars ?

Avez-vous des antécédents judiciaires ?

A-t-on déjà refusé de vous assurer ?

Avez-vous effectué des rénovations importantes au cours de la dernière année ?

Avez-vous apporté des changements qui pourraient modifier le risque pour l’assureur, telles l’installation d’un système d’alarme ou l’adoption d’un chien ?

Locataire

Pour trouver certaines des informations demandées ci-dessous, vous devrez poser des questions à votre propriétaire.

Nombre de logements dans l’immeuble

Y a-t-il un commerce dans l’immeuble ? Si oui, de quel type ?

Y a-t-il un système de sécurité ? Si oui, est-il relié à une centrale ? Que couvre-t-il (incendie, entrée par effraction) ?

Y a-t-il des détecteurs de fumée et de CO 2 ? Combien ?

? Combien ? Nombre, date et type des sinistres précédents

Type de source de chauffage principal (électricité, gaz, mazout, etc.)

Faites-vous de la location à court terme (Airbnb, Vrbo, etc.) ?

Utilisez-vous votre résidence à des fins professionnelles ? Si oui, recevez-vous des clients chez vous ?

Avez-vous des animaux de compagnie ?

Quelle est la valeur à neuf de l’ensemble de vos biens (pour le savoir, faites un inventaire de vos biens) ?

Possédez-vous des collections, des bijoux ou d’autres objets de grande valeur ?

Possédez-vous des vélos dont la valeur dépasse 1 000 dollars ?

Avez-vous des antécédents judiciaires ?

A-t-on déjà refusé de vous assurer ?

