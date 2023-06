Assurance maladie : la carte-soleil ne suffit pas pour voyager au Canada

Au Canada, les systèmes de santé des différentes provinces ont beau tous être publics, ils ne sont pas uniformes d’un océan à l’autre. Si vous devez être soigné pour une blessure ou une maladie lors d’un séjour à l’extérieur du Québec, il se peut que la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ne couvre vos soins que partiellement. Avant de partir à la découverte des Rocheuses ou du centre-ville de Toronto, vous avez donc intérêt à souscrire une assurance complémentaire pour éviter une facture salée en cas de maladie ou d’accident.

Certains services médicaux sont couverts au même tarif partout au Canada en vertu d’ententes interprovinciales, de sorte qu’une hospitalisation de courte durée en chambre de trois lits ou plus ne vous coûtera rien, idem pour une imagerie par résonance magnétique, que celles-ci aient lieu au Québec, en Alberta ou en Nouvelle-Écosse (si votre carte d’assurance maladie est valide et que les services sont donnés dans un centre hospitalier reconnu).

Pour les actes médicaux ne faisant pas partie de ces ententes, s’il y a une différence entre la somme qui vous est facturée par un médecin et le tarif couvert par la RAMQ, c’est à vous de l’assumer. « C’est pourquoi la RAMQ recommande fortement aux Québécois qui voyagent à l’extérieur du Québec de se procurer une assurance médico-hospitalière privée pour couvrir cet excédent », explique la porte-parole de la RAMQ, Caroline Dupont.

Imaginons que vous partiez en voyage en Ontario pour une semaine et que vous tombiez dans un escalier. On vous amènerait d’urgence à l’hôpital le plus près pour soigner une fracture ouverte du fémur. Grâce à votre carte-soleil, les services hospitaliers (chambre, médicaments, soins infirmiers, etc.) seraient entièrement couverts, mais les services professionnels ne le seraient qu’en partie. Dans ce cas précis, l’intervention du médecin coûterait 928 $ et la RAMQ rembourserait 422 $ ; la différence de 506 $ serait donc à vos frais, selon un exemple donné par la Régie.

C’est pour couvrir cette différence que l’assurance complémentaire prend tout son sens. Si vous avez une carte de crédit de type « voyage », il se peut que la couverture soins de santé d’urgence soit suffisante. Faites toutefois les vérifications qui s’imposent, comme s’il s’agissait d’un voyage à l’étranger. Vous pouvez également être protégé par une assurance collective au boulot ; là encore, mieux vaut vérifier avant le départ que d’être pris au dépourvu.

Si vous n’avez rien de tout cela, vous pouvez magasiner une assurance voyage qui couvre les soins de santé d’urgence, laquelle est moins chère lorsqu’il est question d’un voyage au Canada plutôt qu’à l’étranger. Dans mon cas (homme de 33 ans), une assurance de 5 millions de dollars pour un voyage de deux semaines au Canada, du 24 juillet au 6 août, coûterait par exemple 25 $ avec la Croix Bleue et CAA-Québec, comparativement à 53,60 $ (Croix Bleue) et 66,50 $ (CAA-Québec) pour un séjour aux États-Unis pendant la même période. Mais attention : pour être couvert par ces assurances, vous devez malgré tout avoir une carte d’assurance maladie valide.

Payer ou ne pas payer ?

Au moment de mettre les pieds dans un établissement de soins d’une autre province, sachez qu’il existe plusieurs scénarios possibles, selon l’endroit que vous visitez et l’assurance qui vous protège. À votre arrivée à l’hôpital ou à la clinique, on vous demandera sans doute de sortir votre carte d’assurance maladie pour facturer les soins directement à la RAMQ ou simplement pour vous identifier, explique Caroline Dupont, de la Régie.

« Certains médecins hors Québec, surtout en Ontario et au Nouveau-Brunswick, choisissent d’être rémunérés par la RAMQ, au tarif du Québec, dit-elle. Dans ces cas, le médecin facture ses honoraires directement à la RAMQ, le patient n’a rien à payer. Cependant, la très grande majorité des médecins hors Québec vont facturer leurs services directement à la personne au tarif de leur province de pratique. »

Si par exemple on vous facture 500 $ pour des soins reçus en Alberta, mais que la RAMQ ne couvre que 400 $ et que vous n’avez pas d’assurance complémentaire (assurance de la carte de crédit, assurance privée, etc.), vous devrez payer sur place les honoraires exigés de 500 $. Vous pourrez demander un remboursement de 400 $ à la RAMQ à votre retour au Québec. Les 100 $ restants seront à vos frais.

Si vous avez une assurance complémentaire et que vous visitez un établissement de santé reconnu, celui-ci devrait transmettre directement la facture à votre assureur pour que vous n’ayez rien à payer. Il se pourrait cependant que de petits établissements de santé vous demandent de payer la facture en entier et de réclamer par la suite un remboursement à votre assureur, explique Nadia Goyette, directrice adjointe, assurances à CAA-Québec. Pour éviter une telle situation et faire en sorte que tous les soins que vous recevrez soient couverts, Nadia Goyette rappelle que vous devez — dans la mesure du possible — contacter votre assureur avant de vous rendre dans un hôpital ou une clinique hors Québec, afin d’être dirigé vers le bon établissement.

Par exemple, la police d’assurance de la carte de crédit Mastercard World Elite de la Banque Nationale précise que « certains frais seront couverts uniquement s’ils sont d’abord approuvés » par l’assureur, et que vous devez « signaler un accident ou une maladie avant d’engager des frais, sauf s’il est raisonnablement impossible de le faire ». « En général, s’il y a une situation d’urgence, la compagnie d’assurances ne va pas refuser de payer la réclamation », souligne toutefois la représentante de CAA-Québec.

D’ailleurs, tout médecin au Canada a l’obligation de vous soigner si vous vous présentez devant lui en situation d’urgence, affirme le Dr Jean-Joseph Condé, porte-parole de l’Association médicale canadienne. « Est-ce qu’un médecin est obligé de vous donner des soins en situation d’urgence ? Oui. Est-ce qu’il peut vous imposer des frais supplémentaires par la suite ? Oui, s’il réclame les tarifs de sa province », dit-il.

Un médecin peut cependant refuser de vous traiter et vous demander de retourner au Québec pour vous faire soigner si votre cas n’est pas urgent, ajoute le Dr Condé. Dans ce cas, votre assurance ne vous aura pas été utile et vos vacances auront été un peu écourtées, mais au moins, vous n’aurez pas eu à payer de votre poche pour ces soins.

